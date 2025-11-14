許美華頻道》IPAC創辦人與戰貓訪歐幕後

這次假訊息攻擊的規模，比過往IPAC所經歷的更大，如果不是源自於中國，我會感到滿震驚。 而更令我意外的是，一些台灣的政治人物竟然還在擴散這些假訊息，因為這些訊息顯然完全是捏造的。

◎ 許美華

這是邀請戰貓美琴去比利時歐洲議會演講的帥哥，IPAC 創辦人暨執行長裴倫德（Luke de Pulford）。

IPAC創辦人暨執行長裴倫德（右）邀請副總統蕭美琴（左）到歐洲議會演講。（取自貼文） 他看到網路上關於這次美琴去IPAC 演講的謠言實在離譜了，主動跟去年他來台灣辦年會時認識的《沃草 》團隊聯絡，接受專訪，反駁離譜的網路謠言，還說了很多這次戰貓訪歐的第一手幕後故事。

這是其中幾個重點：

1、歐洲議會內的空間是不能隨意租借的。

2、沒有所謂的法國 BBC。

3、80億歐元是一筆非常龐大的金額，有謠言說台灣政府給我們這筆錢，實在是非常荒謬。

4、還有謠言說，我們是因為接受台灣民主基金會的大筆資金才邀美琴演講。

事實上IPAC只有在剛成立初期（2020或2021年）收到一筆小額捐款，我記得大約是3000英鎊（10萬台幣左右）。在那之後，就再也沒有收到過來自台灣民主基金會的捐款。

5、這次假訊息攻擊的規模，比過往IPAC所經歷的更大，如果不是源自於中國，我會感到滿震驚。

而更令我意外的是，一些台灣的政治人物竟然還在擴散這些假訊息，因為這些訊息顯然完全是捏造的。

台灣副總統蕭美琴日前在IPAC峰會發表演說。（取自IPAC X） 6、中國想讓世界相信，任何人都不能以任何身分與台灣官方對話，否則就等於違反了所謂「普世共識」的「一中原則」（one China principle），但事實並非如此。

我們仔細研究了歐盟的一中政策（one China policy），事實是，歐盟的一中政策（one China policy）裡沒有任何條文禁止台灣政府官員受邀至歐洲議會，與歐洲議員進行交流或發表演說。

所以，IPAC決定邀請蕭美琴來演講，希望這次歐洲議會演說開先例，未來其他國家也可以這麼做。

裴倫德指網路有言論稱台灣捐贈「巨資」，換取蕭美琴演講一事是「假消息」。（美聯社檔案照） 7、出於安全考量，蕭美琴親自來歐洲議會發表演說這件事，在安排過程中必須保密。

IPAC 的各國議員們是直到蕭美琴到會場，才知道她會現場親自發言，他們事前完全不知情，只有邀請她的兩位IPAC共同主席知道。

8、針對人身安全問題，由於蕭美琴去（2024）年 3 月以副總統當選人身份訪問布拉格期間，中國曾計劃對他進行攻擊。

因此，IPAC 有必要和台灣駐布魯塞爾代表處、歐盟的各個機構，以及比利時外交部之間協調，確認蕭美琴副總統能夠獲得必要的維安。

蕭美琴歐州議會演說，男子PO文造謠，近日搭機返國，警方於機場約談到案。（資料照） 9、蕭美琴進到歐洲議會也需要各種細節上的安排。例如，當非常重要的人物來到歐洲議會時，他們會使用不同的入口、不必通過安檢，諸如此類的事情。這確實都在蕭副總統來到歐洲議會時發生了。

副總統蕭美琴11月7日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會，創下我國副元首首度訪問非邦交國的紀錄。（美聯社檔案照） 10、帥哥的完整專訪/更多帥照，在留言。

換一張美照，一樣來自Luke的x帳號

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

