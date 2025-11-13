名家分享～侯宗佑》我是台灣人，當然跟小英美琴站一起，我們就是沈伯洋！

沈伯洋就是那第一個人。愚笨的人以為他倒下了就沒有問題了，只有聰明的人才知道第一個人就是第一張骨牌：他不倒，就不會有人倒；他倒了，後面想要力挽狂瀾，就會很難，很難。

◎ 侯宗佑

台灣副總統蕭美琴日前在IPAC布魯塞爾峰會，向全球立法者大會發表突破性演說，卻反而被藍白攻擊。（取自IPAC官方社群）

關於蕭美琴登上歐盟重要舞台卻反而被藍白攻擊，我忍不住想講個古：我清楚記得，當年郝龍斌申請到世大運的新聞剛出來時，綠營一開始也有人酸，但更多綠營支持者（包括我）是在臉書上PO文跟大家解釋：世大運是很大的賽會，是台灣被世界看見的好機會，不要被政黨對立沖昏了頭，這樣的事情應該全台灣不分黨派來支持。

我記得隔天就幾乎沒看到人在酸了。

2017台北舉辦世大運，全台不分黨派來支持，不僅成功創造運動話題，更讓台灣緊緊團結在一起。圖為開幕式。（資料照）

然後我們現在都知道了，世大運在我們這一代人的記憶中是如何閃閃發光——雖然有年金抗議的插曲，但整個賽會真的讓台灣更團結、更有自信，也讓眾多體育明星被看見，成為了台灣人重要的共同記憶。

請繼續往下閱讀...

政治裡，政黨的對立跟互相攻擊，是民主國家的必要之惡。但一個正常國家的不同政黨，在面對真正重要的事情——比如能夠讓全國光榮的重要賽會，或是抵禦週邊流氓國家的惡意——應該要能團結起來。

畢竟，雖然是不同的政黨，但是我們是同一個國家。面對真正重大的國家利益，國家還是應該要擺在政黨前面。

看到藍白攻擊蕭美琴、蔡英文，一方面為在國外為台灣打拚的她們感到不捨。圖為蔡英文應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」。（圖取自直播畫面）

所以，我這幾天看到藍白是怎麼攻擊蕭美琴、蔡英文，一方面為在國外為台灣打拚的她們感到不捨，另一方面也覺得，民主的競爭必須是良性的，藍白走到今天這地步，甚至還抹黑到國外的重要組織，是過頭了。

針對沈伯洋也是，中國最近對沈伯洋用盡了全力打擊，結果藍白還真的有不少人就跟著嘲諷他。

沈伯洋不畏中共揚言展開「全球抓捕」，赴德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。（圖取自聽證會直播）

但我說真的，面對充滿敵意的鄰居，大聲疾呼我們要動員起來，保衛自己——這有什麼好笑呢？

還是，這些早就決定下跪的人們，以為只要帶風向嘲弄勇敢的人，自己的懦弱就會顯得比較不可恥？

我不覺得，我真的不覺得。而且其實只要對共產黨的手法有一點了解，就知道他們在利用最卑劣的人性：如果台灣人原本團結、難以撼動，那就先切割一個人出來，全力打壓他，讓一些比較容易被帶風向的台灣人跟他切割，讓他被鬥倒、鬥臭。

第一個人倒下之後呢？那就再選第二個、第三個人出來，同樣重複這些步驟——很快你就會發現，團結的一群人，就被拆解成互相看不順眼、互相不信任的一盤散沙，方便共產黨各個擊破——當年的蘇聯、東歐、中國、北韓，都是這麼搞的。台灣人真的應該多讀一些共產黨的歷史，才不容易被騙。

所以當我這幾天在 Threads 上看到有人在帶風向，說什麼「如果交出一個人就能換台灣和平，你願不願意交出沈伯洋？」我只有三聲大笑。

數學基本邏輯：前提不成立，後面就沒什麼好討論——你相信交出一個人就能換台灣和平嗎？

不，這只是共產黨的手法，讓你一次交出一個人。

有第一個，就會有第二個、第三個、第一百個，第一千個，直到台灣再也沒有能力跟中國對抗。

賴總統希望立法院必須要有態度，保護自己的委員，說得太好，這已經是必須超越政黨，全國團結的時刻。（資料照）

沈伯洋就是那第一個人。愚笨的人以為他倒下了就沒有問題了，只有聰明的人才知道第一個人就是第一張骨牌：他不倒，就不會有人倒；他倒了，後面想要力挽狂瀾，就會很難，很難。

這也就是為什麼我非常感謝賴總統昨天（1111）對這件事情做出評論，希望立法院必須要有態度，保護自己的委員——賴總統說得太好。他完全懂，這已經是必須超越政黨，全國團結的時刻。

而我也懂：我是台灣人，我想要捍衛今天得來不易的，民主、自由、繁榮的生活。

所以我當然會跟蕭美琴站在一起，我當然會跟蔡英文站在一起，我當然也會跟沈伯洋站在一起。

只有我們站在一起，團結一致，才有足夠的力量，去捍衛我們心愛的一切。

從這個角度看，你就能明白，為什麼今天那麼多人在轉發這句話了：

因為我們，真的都是沈伯洋。

我們就是沈伯洋。

* 註：本文完全沒有使用AI——AI很好用，但用太多會失去真誠，也會妨礙我們思考。我平常還是會用AI整理資訊，但重要的、表達新觀點的文章，我會盡量自己寫，這是我對自己的要求，也覺得這樣才對得起追蹤我的朋友——畢竟自己寫出來的文字，才是我自己的聲音。

（作者為政大數位內容學程助理教授）

本文經授權轉載自侯宗佑臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法