自由開講》為吳釗燮說幾句話

◎ 蘇如玉

上個星期當我在國外旅遊的時候，剛好看到電視播放藍營的政論節目，在談論CNN關於林部長紐約行的錯假報導，節目裡民代、名嘴竟然說是吳釗燮放話，這實在是莫大的冤枉，我非常氣憤。

吳釗燮在6年外長任內接受外國媒體320次專訪。圖為接受「瑞士德語廣播電視台」（SRF）視訊專訪。（資料照，外交部提供）

吳釗燮在6年外長任內接受外國媒體320次專訪，外媒邀訪來者不拒，每次都是為台灣發聲，從來沒有一次是為自己，更不要說會去國外放消息來打擊台灣。更有甚者，一直以來有人用「涉外人士」之名在幾個藍媒放話，然後有人明示、暗示這是吳釗燮所為，我要說吳釗燮不是不尊重體制的人，他也沒有這種基因，會背骨到三番兩次去跟藍媒放話傷害自己人。這樣做不是授人以柄嗎？事情發生至今，他都沒現身說話，因為他覺得清者自清，沒必要給媒體製造話題，也沒必要去創造自己的聲量，這就是他的個性與作風。

想當初2004年總統選舉結束，國親為了沒能勝選而不斷抗議集結，扁政府也因為等不到美國的賀電而焦頭爛額。有一天一大早他說要去書房寫e-mail 給Steven Yates，要跟他說台灣跟美國的制度不同，中選會頒發當選證書就是當選了，不需經法院判決。不久他出來說事情解決了，美國會發賀電。我說：你等一下上班，趕快跟阿扁總統報告。他卻說事情解決就好了。果然過幾個鐘頭，美國就發了賀電祝賀扁呂當選。阿扁總統到今天應該還不知道有這件事吧？！

川蔡通話是台美關係的重要事件，也是許多台美雙方的人努力的結果，可是吳釗燮（圖左）是最早起心動念的人。（資料照，總統府提供）

川蔡通話是台美關係的重要事件，也是許多台美雙方的人努力的結果，可是吳釗燮是最早起心動念的人。

還記得我們在家看電視新聞，他看到川普總統跟許多外國元首通電話，有感而發說：我明天跟蔡總統報告，我們也來試試看。後來果然有了歷史性的通話！

還記得2018年我們準備到華府參加兒子畢業典禮的前二天，突然有訊息說中國強烈反對他到華府，雖然波頓國安顧問和國務院都支持，認爲這是我們家庭的私人行程，但是他仔細思考，還是決定不去了。當他告訴我決定的當下，我們兩個在電話的兩端都哭了。前副國務卿阿米塔吉知道他因公務在身無法成行時，跟兒子說他要率領2049的所有同仁參加他的畢業典禮。我們趕忙跟他謝謝他的好意，跟他說兒子只想有一個簡單的畢業典禮，不敢勞師動眾。但是跟獨裁政權妥協的結果，是沒有用的，布吉那法索隔沒多久還是跟台灣斷交了！

2018年吳釗燮原定到華府參加兒子畢業典禮，後因故取消。前美國副國務卿阿米塔吉抱屈。（美聯社檔案照）

陳冠廷立委曾引用某位退休外交官的書來批判吳釗燮。那回憶錄裏說「蔡英文曾要某首長管好推文」，這位官僚體系出身且位居要津的前外交官，為何接了位子卻沒有接下總統的推文工作，而還是讓他口中那個自走砲型的人在負責呢？問問巷仔內的人吧！真的是做到流汗，嫌到流涎！

我寫這篇文章不是在幫吳釗燮討拍，而是我已經看到眾口爍金的可怕。很多人都知道他從來不是一個「歹鬥陣」的人，但是他為國家大事會馬上處理、反擊，對於自己切身的問題，反而毫不在意很沉得住氣。真是皇帝不急，急死太監、我無語問蒼天！

