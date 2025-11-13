林修民 半導體看天下》在中國眼中 你不是鄭麗文就是沈柏洋！

中國最近對台灣做了兩件非常有趣的事。首先通緝沈伯洋，其次讚賞鄭麗文。因為在中國的眼中，台灣人就只有這兩種選擇，沒有第三種。

◎ 林修民

中國最近對台灣做了兩件非常有趣的事。首先通緝沈伯洋，其次讚賞鄭麗文。因為在中國的眼中，台灣人就只有這兩種選擇，沒有第三種。

中共揚言追緝民進黨立委沈伯洋。（資料照）

中國央視最近拍攝專題影片報導「起底」沈伯洋，指控「從事分裂國家活動」，並揚言後續可能發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。

國民黨主席鄭麗文追思包括前高階共諜吳石等人。（資料照）

另一方面，新任國民黨主席鄭麗文跑去祭拜中共眼中的第一號匪諜吳石的舉動，贏得了揚言要斬首日本首相高市早苗的中國駐大阪領事薛劍的高度讚賞。

薛劍發布了「國民黨主席鄭麗文」、「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」等文。其中、薛劍特別引述鄭麗文的發言並附上央視製作鄭麗文高呼「兩岸一家親，我們都是堂堂正正的中國人」影片。

中國駐大阪總領事薛劍。（美聯社檔案照）

事實上，沈伯洋從來就沒有從事所謂任何台獨的言論， 與他有關的黑熊學院只是訴求反侵略，或者作為法律學者追求人權法治的精神而已，反倒是筆者在學生時代看到鄭麗文高呼要嫁給台獨的身影歷歷在目。

由上可知，中國反台獨基本上只是一個煙霧彈，中國真正反對的其實是台灣所實行的人權法治，只有消滅台灣的人權法治，才能夠根除這個萬惡的思想對整個中共恐怖極權統治所帶來的危害。

台灣實施人權法治所讓人民享有的個人主義，就是中國無法忍受的原因。

就如筆者之前談過的一個親身例子。

十多年前曾經在某個推行國際貿易的公營組織上班時，當時奉命去日本東京推廣台灣綠能產業相關展覽，在展場顧攤位推銷台灣時，就曾經遇過一個中國的大媽劈頭質問筆者：為何攤位名稱只有台灣而不是中國台灣？

你可能覺得你不是賴清德、你不是沈伯洋。所以中國不會拿反分裂法來對付你，但事實上、只要你在國際上行走，任何有關於中華民國或台灣的露出都違反了中國反分裂法，中國隨時可以像對付沈伯洋一樣來對付你。

所以你的選擇只有兩種：你是要當一個祭拜匪諜的鄭麗文還是要當一個自由的沈伯洋？

（作者為科技專欄作家）

