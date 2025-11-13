黃澎孝練「孝」話》「Taiwan is Taiwan」台灣國的天命，已日益成真⋯⋯

這句話的完整意思就是「台灣是台灣，中國是中國。台灣不關中國的事」。 事實上，中華民國確實早已淡出世人的認知。而如今世人所認知的那個「小小多山的國家」；那個以小小晶片而雄霸世界的科技大國，就叫做《台灣》！

◎ 黃澎孝

Taiwan is Taiwan

台灣國的天命，

已日益成真⋯⋯

——為「台灣住民自決運動手冊」序

今年2 月美國國務院更新其「台灣事實清單」，刪除了「我們不支持台灣獨立」的句子，並強調「將繼續支援臺灣有意義地參與國際組織，包括在適用的情況下成為會員。」

對於美國的作法，中國外交部發言人郭嘉昆例行性地重申中國對台灣的立場稱：「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府⋯⋯。」

3月7日，中國外交部長王毅補刀說，「台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是事實。」。

「中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖。」

「主要戰勝國當年發表的《開羅宣言》《波茨坦公告》⋯⋯都確認了中國對台灣的主權，構成戰后國際秩序的重要組成部分。」

AIT拋出台灣地位未定論，明確回應中國推動「法統統一」論述的戰略壓力。（資料照）

但是，9 月 12 日，美國在台協會（AIT）在國務院背書下由發言人指出：

「中國刻意曲解二戰時期文件，⋯⋯企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑；然而北京的論述完全是虛假不實的，這些文件均未決定台灣最終的政治地位。」

為什麼我要刻意臚列這些「舊聞」呢？其實是要讓大家更容易理解一個「新聞」：

10 月 29 日，美國川普總統在「空軍一號」上被問及即將與習近平的會面是否會討論台灣議題時說出

「Taiwan is Taiwan」

想不到，川普這句顯然非外交辭令的口語，卻讓中國上下無言以對，困窘萬分。

美國川普總統在被問及川習會時說出台灣議題時說出：「Taiwan is Taiwan」。（路透檔案照）

「台灣就是台灣」這句話，無論就英文語意或是用中文表述都沒有任何可議之處。但是，愛用「濳台詞」的中國人卻都心知肚明：

這句話的完整意思就是「台灣是台灣，中國是中國。台灣不關中國的事」。

換言之，川普一句「台灣是台灣」，就代表美國徹底否決了中國說破嘴的：



▲「台灣自古以來是中國的」

▲「台灣是中國領土不可分割的一部分」

▲「台灣主權回歸中國是戰後秩序的一部分」

▲⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

結果，以上什麼都不是！只有川普總統那句Taiwan is Taiwan「台灣是台灣」唯真不破！

更重要而又弔詭的是，拜中國暗推《聯合國2758號決議案》之賜，把《中華民國》全球封殺！意外使得全世界想要指認台灣、認識台灣、或與台灣交往的人，都只能使用《Taiwan》

這個全世界獨一無二的名詞。

事實上，中華民國確實早已淡出世人的認知。而如今世人所認知的那個「小小多山的國家」；那個以小小晶片而雄霸世界的科技大國，就叫做《台灣》！

Taiwan is Taiwan！

台灣國的天命——

真的，已日益成真⋯⋯。

作者：黃澎孝

印太戰略智庫顧問

前國民黨軍系國代

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

