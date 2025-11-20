自由開講》國軍「頭重腳輕」危機浮現 內部士氣亮紅燈

◎ 何翊瑞

近年國軍將官晉任異動頻仍，儘管國防部對外表示「為強化國防體質、確保指揮效能」，但實際情況卻反映出一個難以忽視的現象——國軍正在陷入「頭重腳輕」的結構性危機。

在組織金字塔頂端，將校人數節節攀升，圖為今年5月份將官晉任授階典禮。（資料照，總統府提供）

在組織金字塔頂端，將校人數節節攀升；然而，最貼近戰場的基層尉級軍官與士兵卻呈現長期短缺。根據多名現役官兵私下透露，部隊內出現了「上多下少」、「士官比兵還多」的反常現象，基層戰力空洞化，已成國防現實隱憂。

❖ 士官「拔苗助長」現象普遍 戰訓斷層惡性循環

為了填補士官編制，部隊普遍以「內升」替代正規訓練，讓部分未經完整士官培訓的人員火速晉任。這些「臨時士官」上任後缺乏戰術與管理能力，不僅無法承擔帶兵重任，更因壓力與責任失衡而紛紛報退。

基層軍士官每天繁冗的業務、續亂的訓練、政令一日三改讓許多人心生疲勞感，長期下來，軍中形成惡性循環：基層退伍潮越演越烈，留下的士官疲於奔命，部隊任務卻絲毫不減，士氣與效能同步下滑。

為穩定部隊基層戰力，國防部今年朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力。（資料照）

❖ 「敢言者」成標靶 基層反映無門、退伍意願濃厚

雖然國軍內部設有多條申訴與輔導管道，但多數官兵卻坦言「越反映越難過」。目前許多再入營士官表示：只要一反映部隊問題，就被貼上標籤，連同袍都開始疏遠你。上級的輕描淡寫處理態度，最終導致變成誰都不敢講。

這種「沉默文化」讓許多問題長期被掩蓋。從生活困境、人事評比、甚至到霸凌事件，往往在層層上報的過程中被模糊處理。國軍內部的透明化與問責機制仍有明顯落差，也使年輕官兵對軍中體制產生深層不信任。

❖ 後備旅戰力混亂

除現役體系外，後備戰力的混亂同樣備受國際關注。美方多次關切臺灣後備旅整編進度，卻發現實際狀況遠不如預期。

退伍超過五年的人員被強制編入後備旅，與現役或不同軍種編處同一單位。圖為參與漢光演習的後備軍人。（資料照）

有退伍超過五年的人員被強制編入後備旅，與現役或不同軍種編處同一單位，讓部隊內部訓練標準、思想背景、指揮習慣各異，導致部隊內部矛盾重重。

許多基層幹部憂心指出，若戰時動員後備部隊，這種「臨時拼湊式」的指揮鏈恐將讓政令難以貫徹，成為國防戰力最大漏洞。

【結語】

國軍要能真正「強化國防」，不只是晉升將官或調整編制，更該回到核心問題基層士氣。

當基層願意留下、士官能領導、官兵敢發聲，這支軍隊才配得上「保家衛國」的信任。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）

