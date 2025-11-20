自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》國軍「頭重腳輕」危機浮現 內部士氣亮紅燈

2025/11/20 17:00

◎ 何翊瑞

近年國軍將官晉任異動頻仍，儘管國防部對外表示「為強化國防體質、確保指揮效能」，但實際情況卻反映出一個難以忽視的現象——國軍正在陷入「頭重腳輕」的結構性危機

在組織金字塔頂端，將校人數節節攀升，圖為今年5月份將官晉任授階典禮。（資料照，總統府提供）在組織金字塔頂端，將校人數節節攀升，圖為今年5月份將官晉任授階典禮。（資料照，總統府提供）

在組織金字塔頂端，將校人數節節攀升；然而，最貼近戰場的基層尉級軍官與士兵卻呈現長期短缺。根據多名現役官兵私下透露，部隊內出現了「上多下少」、「士官比兵還多」的反常現象，基層戰力空洞化，已成國防現實隱憂。

❖ 士官「拔苗助長」現象普遍　戰訓斷層惡性循環

為了填補士官編制，部隊普遍以「內升」替代正規訓練，讓部分未經完整士官培訓的人員火速晉任。這些「臨時士官」上任後缺乏戰術與管理能力，不僅無法承擔帶兵重任，更因壓力與責任失衡而紛紛報退。

基層軍士官每天繁冗的業務、續亂的訓練、政令一日三改讓許多人心生疲勞感，長期下來，軍中形成惡性循環：基層退伍潮越演越烈，留下的士官疲於奔命，部隊任務卻絲毫不減，士氣與效能同步下滑。

為穩定部隊基層戰力，國防部今年朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力。（資料照）為穩定部隊基層戰力，國防部今年朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力。（資料照）

❖ 「敢言者」成標靶　基層反映無門、退伍意願濃厚

雖然國軍內部設有多條申訴與輔導管道，但多數官兵卻坦言「越反映越難過」。目前許多再入營士官表示：只要一反映部隊問題，就被貼上標籤，連同袍都開始疏遠你。上級的輕描淡寫處理態度，最終導致變成誰都不敢講

這種「沉默文化」讓許多問題長期被掩蓋。從生活困境、人事評比、甚至到霸凌事件，往往在層層上報的過程中被模糊處理。國軍內部的透明化與問責機制仍有明顯落差，也使年輕官兵對軍中體制產生深層不信任。

❖ 後備旅戰力混亂　

除現役體系外，後備戰力的混亂同樣備受國際關注。美方多次關切臺灣後備旅整編進度，卻發現實際狀況遠不如預期。

退伍超過五年的人員被強制編入後備旅，與現役或不同軍種編處同一單位。圖為參與漢光演習的後備軍人。（資料照）退伍超過五年的人員被強制編入後備旅，與現役或不同軍種編處同一單位。圖為參與漢光演習的後備軍人。（資料照）

有退伍超過五年的人員被強制編入後備旅，與現役或不同軍種編處同一單位，讓部隊內部訓練標準、思想背景、指揮習慣各異，導致部隊內部矛盾重重。

許多基層幹部憂心指出，若戰時動員後備部隊，這種「臨時拼湊式」的指揮鏈恐將讓政令難以貫徹，成為國防戰力最大漏洞。

【結語】

國軍要能真正「強化國防」，不只是晉升將官或調整編制，更該回到核心問題基層士氣。

當基層願意留下、士官能領導、官兵敢發聲，這支軍隊才配得上「保家衛國」的信任。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書