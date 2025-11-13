自由電子報
自由開講》不在籍投票 是解方還是新問題？

2025/11/13 09:30

◎ 陳又新

國眾二黨試圖推動不在籍投票修法，此一議題確有其討論的意義。但任何新政策的推動，都應該回答二個基本問題：這個新政策嘗試解決何種社會問題？這個新政策能否解決預想的社會問題？

不在籍投票的原意是讓在外地工作、就學、服役或其他因素無法返鄉的民眾，不必長途奔波返鄉，也能行使公民權，實現「讓每一張票都能被投出」的民主理想。

從民主參與的角度來看，不在籍投票確實有其吸引力與正當性，對許多民眾而言，返鄉投票的交通與時間成本相當高，若能在居住地完成投票，不僅能提高投票率，也能讓更多青年與外地工作者參與公共事務。

台灣現行制度採人工開票，投票人必須親自到場、憑身分證查驗，才能確保「一人一票」且「不記名」。圖為去年總統及立委選舉，民眾排隊投票情形。（資料照）台灣現行制度採人工開票，投票人必須親自到場、憑身分證查驗，才能確保「一人一票」且「不記名」。圖為去年總統及立委選舉，民眾排隊投票情形。（資料照）

但不在籍投票也有其不容忽視的缺點與挑戰。

選舉制度的核心價值是「秘密投票」與「防止舞弊」，這是維繫民主公正的根本原則，而不在籍投票的執行，必然牽涉到身份驗證、票匭管理、選票傳輸、投開票安全與監票透明等層層環節，如若有任何一個環節出現漏洞，將可能導致假票、重複投票、甚至外部勢力操弄的疑慮，影響整體選舉結果的公信力。

台灣現行制度採人工開票，投票人必須親自到場、憑身分證查驗，才能確保「一人一票」且「不記名」，這套做法雖然傳統，但正因為其公開透明，才建立了長久以來的社會信任。

若改採不在籍投票，風險隨之增加，投票人身分如何驗證？投票過程如何防止代投與外力干擾？系統安全又如何確保？在在都需要有周全的配套措施。

此外，郵寄或遠端投票更是牽涉到繁複的行政程序。從登記、寄送、回收，到選票驗證與防止重複投票，每個環節都需要嚴密設計與執行，以台灣現有的行政資源與基層選務人力配置下，要同時做到全面監管、即時驗證與防駭保護，難度極高。

因此，國際多數民主國家在導入郵寄或電子投票時，都歷經長期測試、技術驗證與社會共識累積後，才逐步上路，而非一蹴可及。

在技術尚未成熟、社會共識尚未建立的情況下，貿然全面推動不在籍投票並非最好的做法，與其輕率推行，不如先以更穩健的方式改善「返鄉投票不便」的問題。

例如：

1.提供返鄉交通補助或公共運輸票價優惠，鼓勵外地選民回家投票。

2.鼓勵企業提供「公民投票假」，讓勞工能在不影響薪資的情況下返鄉投票。

3.先以公投為對象試辦制度，逐步驗證技術與信任機制。

針對不在籍投票立法，中選會表示，立法是必然方向，公投先於選舉。（資料照）針對不在籍投票立法，中選會表示，立法是必然方向，公投先於選舉。（資料照）

4.強化自然人憑證與電子身分系統，為未來可能的遠端投票打下基礎。

這些做法既能減輕民眾奔波負擔，也不會破壞現行「秘密投票、不記名投票」的制度底線。

不在籍投票的確是民主進步的象徵，但任何制度創新都需建立在可行的基礎之上。真正的民主，不是倉促地迎合情緒，而是在理性與現實之間找到最能兼顧安全與便利的平衡點。只有就事論事、一步一步地建立信任與制度，我們才能讓每一張選票都在安全與尊重中發揮它的價值。

（作者為律師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

