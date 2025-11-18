自由電子報
自由開講》從藍白濫權到不在籍投票 台灣民主的警訊

2025/11/18 10:00

◎ 史里

從藍白亂政到國民黨再度推動「不在籍投票」，台灣正面臨一場制度與信任的危機。藍白兩黨口口聲聲說要讓人民更方便投票，實際上卻是在鬆動選舉制度的防線。若將不在籍投票貿然擴及總統、立委選舉，不僅監督機制會被削弱，更可能讓外力介入與組織動員變得輕而易舉。這並非「便民」，而是「便於操弄」。

對於藍白立委主張全面實施「不在籍投票」制度，民進黨、民團相繼示警，恐降低中共介選的成本。圖為民眾投票情形，示意圖。（資料照）對於藍白立委主張全面實施「不在籍投票」制度，民進黨、民團相繼示警，恐降低中共介選的成本。圖為民眾投票情形，示意圖。（資料照）

同樣的濫權與不負責，也在地方層層蔓延。花蓮風災時，救災反應遲緩、資訊不透明；台中非洲豬瘟爆發，市府推諉卸責，農政體系全面失靈。這些事件揭露了地方政府在關鍵時刻的無能與傲慢。當藍白聯手操作權力，從亂罷免到包圍中央，他們不是在守護民主，而是在蠶食它。

同時，年金改革也正被藍白勢力悄悄推回既得利益的老路。他們把台灣薪資、退休與福利的未來當作政治籌碼，毫不掩飾地要讓這塊土地再度走回失衡與分化。當制度保護變成特權護航，民主程序成為政治交易，我們又該如何證明自己仍然清醒？

國民黨和民眾黨立委聯手將反對年金改革的相關法案，強行送出委員會。（資料照，圖翻攝自立院IVOD）國民黨和民眾黨立委聯手將反對年金改革的相關法案，強行送出委員會。（資料照，圖翻攝自立院IVOD）

台灣的經濟依舊亮眼，但內政的裂縫正快速擴大。若人民繼續對政治冷漠、對濫權與親中勢力視而不見，那麼未來的選舉將只是空洞的儀式。民主不會一夕崩毀，它會在我們的沉默中慢慢消逝。

（作者為台南市市民）

