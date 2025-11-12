名家分享~賴寇蒂》訕笑沈伯洋？ 你可能為自己和中國的監獄搭上了快速通道

所以台灣社會要洞悉中共真正的目的，台灣人才可以擺脫這樣的認知洗腦，否則就是為自己和家人為往中國的監獄，搭上了快速通道——因為這意味你容許未來自己和家人，在國內外有任何的大小違法行為，你都容許自己在機場「被送中」！

◎ 賴寇蒂

重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，《央視》之後也播出紀錄片，對岸的法學教授也聲稱可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。

重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，《央視》之後也播出紀錄片。（取自貼文）

這一整串「重慶公安 → 央視紀錄片 → 法學教授建議紅色通緝令」的流程，是行政—媒體—輿論的多線配合⋯看起來真是敲鑼打鼓，喊得熱熱鬧鬧！

但在看過我們之前在「亞亞案」剖析過統戰三步的讀者，應該也已經發現了——這實際上還是中國統戰的老三步—— 三戰：法律戰、輿論戰、心理戰的一次「刻版聯動演練」，雖然「成本聲勢浩大」，可是一點都不驚奇。

不過中國統戰部不會做無用的工作，到底他們哪來的「靈感」去做這件事情？

這件事情表面是在「打擊沈伯洋」，可是實際上真的是這樣嗎？

這部所謂的央視及重慶公安局聯手製作的「樣板大戲」，真正想要達到的是什麼樣的目的？

這個分析起來～底層邏輯其實比表面還要來得更有趣！

◾️央視大製作下的劇本靈感來自何方？

要分析這場「抓捕沈伯洋」的樣板大戲，我們要把時光倒回到7年9個月——

2018年2月香港人陳同佳在台灣旅遊期間殺了香港女友潛逃回港，由於犯案的地點是在台灣，所以台灣對陳同佳發了通緝令。

香港男子陳同佳2018年涉嫌在台灣謀殺女友並棄屍，東窗事發潛逃回香港，至今仍未接受法律制裁。（美聯社檔案照） 但是由於香港警方沒有境外刑事管轄權，香港與台灣之間也沒有簽署司法互助或引渡協議，所以即使香港警方後來逮捕陳同佳，也只能控告他洗錢還有處理贓款（因為他將死者女友的所得佔為己有，在香港消費），但無法將其以謀殺罪起訴。

這個事情造成香港政府以此案為由提出《逃犯條例修訂草案》，即「送中條例」。因此在2019年引發百萬港人上街反對「送中」條例，觸發香港反送中運動，而最後悲劇的導致《國安法》的落地。

這個事件的連動，可以說就是北京成功的在「合法外衣下的權力接管」。

這不是單一法條的誕生，而是一整套「主權重構工程」的完成。

香港政府2019年修訂《逃犯條例》，引發民間團體發起「反送中」遊行，號召港人上街反對。（美聯社檔案照）北京等於是先用一個單一刑案測出制度漏洞，再以「修法」包裝為善意治理，最後在社會震盪中以維穩名義正式落地國安法。

而最後中國香港政府也以此不間斷地進行對香港海外人士恐嚇，藉由發布通緝以「國安」概念，正當化政治控制。

為什麼我們要談到這個案例，因為這件事情就是「抓捕沈伯洋樣板戲」的靈感，這一個手法，他們也企圖複製在台灣的身上。

◾️「抓捕沈伯洋」的大戲，目標真的是沈伯洋嗎？

這場結合了央視預算去製作紀錄片，並增加了中國媒體宣傳以及重慶公安局的聯合出演「大戲」，真正的目標真的是「沈伯洋」這個主角嗎？

No!No! 從來「樣板戲」要收割的對象，都不會是主角，而是入場的觀眾——這是整件事情最值得玩味的地方！

沈伯洋本人，其實是這場大戲裡「最安全」的那個人，受到損失的，反而是那些在笑他的人！

沈伯洋作為一個長期研究認知戰、中國統戰的人，很清楚知道自己的言行會觸發對岸什麼樣的反應？相信他也做好風險評估和應對準備。

沈伯洋作為一個長期研究認知戰、中國統戰的人，他的「被通緝」反而成了護身符。（資料照） 他的「被通緝」反而成了護身符，使得他的國際關注度暴增，任何沈伯洋在他國發生的實際攻擊都會引發外交及政治風暴。而且他的工作性質本來就不需要去中國，不做兩岸生意，不需要轉機經過中國控制區，行動自由度幾乎沒有實質損失。

所以結論很清楚——沈伯洋不是受傷最重的那個人。

那什麼樣的人才會受到損失？

很荒謬，恰恰就是那些訕笑沈伯洋的人。

這些人沒有意識到，當他訕笑沈伯洋「活該被通緝」的那一刻，其實已經默認了中國可以用中國的司法——「分裂國家罪」審判台灣公民。

中國可以決定誰是「罪犯」，台灣人需要遵守中國法律。這才是這個樣板戲的目的，也就是認知轉化——讓你不知不覺放棄了主權認知，按照中國的說法就是：隔壁的老王，可以來到你家當老子，有權來打你的老婆和小孩耳光！

◾️不搞政治就沒問題？香港經驗告訴你，這只是鴕鳥式的幻覺

2019 香港有許多有識之士，高達百萬人上街，但是還是有很多人說「我不參加遊行，國安法應該與我無關吧？」

結果到了2020年變成「我只是在臉書轉發新聞，應該沒事吧？」

2021、2022年維園這種集會空間與活動則完全消失！到今天一個普通人到公共的空間，想去悼念某些事情某些朋友，只是拿著花和蠟燭，都會被香港的警察盤問查詢證件。

國安法實施後，香港集會空間與活動幾乎完全消失，圖為「六四事件」35週年，警方在維多利亞公園及其外圍銅鑼灣一帶戒備，並派出裝甲車和警車巡邏。（法新社）



而除此之外，中國對於教育的控制也以無聲安靜地壓力逐漸加強，想升學的中學生一定要去參加中國的「公民與社會發展科」交流團，而且還要自費（沒有補貼喔！）。沒有參加就會影響學生在社會科的成績，影響學生升學成績。

這就是制度的定義權在誰手上，誰就能決定未來的動態。

如是因，如是果。

如果台灣人的認知界線能這樣被愚弄帶動、一直往後退，那每個人都會在中共的射程範圍內。

◾️終極一問：中國如果要證明有對台灣的司法權，為何不先抓逃中的台灣通緝犯？

事實上，中國投資這場「抓捕沈伯洋」的樣板戲，就是要讓某些台灣人慢慢以為：中國對台灣人有所謂的司法管轄權。

荒謬！

如果中國真的想證明自己對台灣人有司法管轄權，有個很簡單的方法——何不先抓捕審判那些逃往中國的台灣通緝犯和黑道份子呢？理由如下 ：

1、這些人真的犯罪，中國司法好棒棒，蒐證功夫一級棒！

2、中國司法公正嚴明如同包青天。

3、更直接明白的：中國科技監控無遠弗屆，而這些人的行蹤很好掌握——有些人甚至和地方政府官員還交情很好，常常互相走動。

中國如果真的對台灣人犯罪行為有所謂的這種司法管轄權，那這都是現成送上門的逃犯，為什麼不逮呢？

重大通緝犯陳由豪潛逃海外20餘年，且在中國設有戶籍，中共不願依兩岸協議將人遣返。（資料照，擷取自法務部調查局網站）

這個邏輯漏洞簡直是照妖鏡，一照就露餡。

事實就是中國對台灣人沒有司法管轄權！

所以這是整場認知戰大戲的盲點，唯一真正被損害的就是那些願意「買票進場」在笑沈伯洋的人。

中國讓那些台灣人「一邊笑著一邊下跪」，而開始願意臣服在中國統戰下的說法，這才是極權最渴望的社會表情。

他們才不想要對付那種會放話說：拿著掃把也要打的「台灣刁民」——這個對他們來說，對付起來太累太花成本，真的很麻煩。

所以台灣社會要洞悉中共真正的目的，台灣人才可以擺脫這樣的認知洗腦，否則就是為自己和家人為往中國的監獄，搭上了快速通道——因為這意味你容許未來自己和家人，在國內外有任何的大小違法行為，你都容許自己在機場「被送中」！

這個會是這些在笑的網民想要的嗎？下次再笑前，要不要先想想看呢？

本篇已同步發表在Patreon

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

