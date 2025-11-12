自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~賴寇蒂》訕笑沈伯洋？ 你可能為自己和中國的監獄搭上了快速通道

所以台灣社會要洞悉中共真正的目的，台灣人才可以擺脫這樣的認知洗腦，否則就是為自己和家人為往中國的監獄，搭上了快速通道——因為這意味你容許未來自己和家人，在國內外有任何的大小違法行為，你都容許自己在機場「被送中」！
名家分享

名家分享

2025/11/12 17:00

◎ 賴寇蒂

重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，《央視》之後也播出紀錄片，對岸的法學教授也聲稱可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。

重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，《央視》之後也播出紀錄片。（取自貼文）重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，《央視》之後也播出紀錄片。（取自貼文）

這一整串「重慶公安 → 央視紀錄片 → 法學教授建議紅色通緝令」的流程，是行政—媒體—輿論的多線配合⋯看起來真是敲鑼打鼓，喊得熱熱鬧鬧！

但在看過我們之前在「亞亞案」剖析過統戰三步的讀者，應該也已經發現了——這實際上還是中國統戰的老三步—— 三戰：法律戰、輿論戰、心理戰的一次「刻版聯動演練」，雖然「成本聲勢浩大」，可是一點都不驚奇。

不過中國統戰部不會做無用的工作，到底他們哪來的「靈感」去做這件事情？

這件事情表面是在「打擊沈伯洋」，可是實際上真的是這樣嗎？

這部所謂的央視及重慶公安局聯手製作的「樣板大戲」，真正想要達到的是什麼樣的目的？

這個分析起來～底層邏輯其實比表面還要來得更有趣！

◾️央視大製作下的劇本靈感來自何方？

要分析這場「抓捕沈伯洋」的樣板大戲，我們要把時光倒回到7年9個月——

2018年2月香港人陳同佳在台灣旅遊期間殺了香港女友潛逃回港，由於犯案的地點是在台灣，所以台灣對陳同佳發了通緝令。

香港男子陳同佳2018年涉嫌在台灣謀殺女友並棄屍，東窗事發潛逃回香港，至今仍未接受法律制裁。（美聯社檔案照）香港男子陳同佳2018年涉嫌在台灣謀殺女友並棄屍，東窗事發潛逃回香港，至今仍未接受法律制裁。（美聯社檔案照） 但是由於香港警方沒有境外刑事管轄權，香港與台灣之間也沒有簽署司法互助或引渡協議，所以即使香港警方後來逮捕陳同佳，也只能控告他洗錢還有處理贓款（因為他將死者女友的所得佔為己有，在香港消費），但無法將其以謀殺罪起訴。

這個事情造成香港政府以此案為由提出《逃犯條例修訂草案》，即「送中條例」。因此在2019年引發百萬港人上街反對「送中」條例，觸發香港反送中運動，而最後悲劇的導致《國安法》的落地。

這個事件的連動，可以說就是北京成功的在「合法外衣下的權力接管」。

這不是單一法條的誕生，而是一整套「主權重構工程」的完成。

香港政府2019年修訂《逃犯條例》，引發民間團體發起「反送中」遊行，號召港人上街反對。（美聯社檔案照）香港政府2019年修訂《逃犯條例》，引發民間團體發起「反送中」遊行，號召港人上街反對。（美聯社檔案照）北京等於是先用一個單一刑案測出制度漏洞，再以「修法」包裝為善意治理，最後在社會震盪中以維穩名義正式落地國安法。

而最後中國香港政府也以此不間斷地進行對香港海外人士恐嚇，藉由發布通緝以「國安」概念，正當化政治控制。

為什麼我們要談到這個案例，因為這件事情就是「抓捕沈伯洋樣板戲」的靈感，這一個手法，他們也企圖複製在台灣的身上。

◾️「抓捕沈伯洋」的大戲，目標真的是沈伯洋嗎？

這場結合了央視預算去製作紀錄片，並增加了中國媒體宣傳以及重慶公安局的聯合出演「大戲」，真正的目標真的是「沈伯洋」這個主角嗎？

No!No! 從來「樣板戲」要收割的對象，都不會是主角，而是入場的觀眾——這是整件事情最值得玩味的地方！

沈伯洋本人，其實是這場大戲裡「最安全」的那個人，受到損失的，反而是那些在笑他的人！

沈伯洋作為一個長期研究認知戰、中國統戰的人，很清楚知道自己的言行會觸發對岸什麼樣的反應？相信他也做好風險評估和應對準備。

沈伯洋作為一個長期研究認知戰、中國統戰的人，他的「被通緝」反而成了護身符。（資料照）沈伯洋作為一個長期研究認知戰、中國統戰的人，他的「被通緝」反而成了護身符。（資料照） 他的「被通緝」反而成了護身符，使得他的國際關注度暴增，任何沈伯洋在他國發生的實際攻擊都會引發外交及政治風暴。而且他的工作性質本來就不需要去中國，不做兩岸生意，不需要轉機經過中國控制區，行動自由度幾乎沒有實質損失。

所以結論很清楚——沈伯洋不是受傷最重的那個人。

那什麼樣的人才會受到損失？

很荒謬，恰恰就是那些訕笑沈伯洋的人。

這些人沒有意識到，當他訕笑沈伯洋「活該被通緝」的那一刻，其實已經默認了中國可以用中國的司法——「分裂國家罪」審判台灣公民。

中國可以決定誰是「罪犯」，台灣人需要遵守中國法律。這才是這個樣板戲的目的，也就是認知轉化——讓你不知不覺放棄了主權認知，按照中國的說法就是：隔壁的老王，可以來到你家當老子，有權來打你的老婆和小孩耳光！

◾️不搞政治就沒問題？香港經驗告訴你，這只是鴕鳥式的幻覺

2019 香港有許多有識之士，高達百萬人上街，但是還是有很多人說「我不參加遊行，國安法應該與我無關吧？」

結果到了2020年變成「我只是在臉書轉發新聞，應該沒事吧？」

2021、2022年維園這種集會空間與活動則完全消失！到今天一個普通人到公共的空間，想去悼念某些事情某些朋友，只是拿著花和蠟燭，都會被香港的警察盤問查詢證件。

名家分享~賴寇蒂》訕笑沈伯洋？ 你可能為自己和中國的監獄搭上了快速通道國安法實施後，香港集會空間與活動幾乎完全消失，圖為「六四事件」35週年，警方在維多利亞公園及其外圍銅鑼灣一帶戒備，並派出裝甲車和警車巡邏。（法新社）

而除此之外，中國對於教育的控制也以無聲安靜地壓力逐漸加強，想升學的中學生一定要去參加中國的「公民與社會發展科」交流團，而且還要自費（沒有補貼喔！）。沒有參加就會影響學生在社會科的成績，影響學生升學成績。

這就是制度的定義權在誰手上，誰就能決定未來的動態。

如是因，如是果。

如果台灣人的認知界線能這樣被愚弄帶動、一直往後退，那每個人都會在中共的射程範圍內。

◾️終極一問：中國如果要證明有對台灣的司法權，為何不先抓逃中的台灣通緝犯？

事實上，中國投資這場「抓捕沈伯洋」的樣板戲，就是要讓某些台灣人慢慢以為：中國對台灣人有所謂的司法管轄權。

荒謬！

如果中國真的想證明自己對台灣人有司法管轄權，有個很簡單的方法——何不先抓捕審判那些逃往中國的台灣通緝犯和黑道份子呢？理由如下 ：

1、這些人真的犯罪，中國司法好棒棒，蒐證功夫一級棒！

2、中國司法公正嚴明如同包青天。

3、更直接明白的：中國科技監控無遠弗屆，而這些人的行蹤很好掌握——有些人甚至和地方政府官員還交情很好，常常互相走動。

中國如果真的對台灣人犯罪行為有所謂的這種司法管轄權，那這都是現成送上門的逃犯，為什麼不逮呢

名家分享~賴寇蒂》訕笑沈伯洋？ 你可能為自己和中國的監獄搭上了快速通道重大通緝犯陳由豪潛逃海外20餘年，且在中國設有戶籍，中共不願依兩岸協議將人遣返。（資料照，擷取自法務部調查局網站）
這個邏輯漏洞簡直是照妖鏡，一照就露餡。

事實就是中國對台灣人沒有司法管轄權！

所以這是整場認知戰大戲的盲點，唯一真正被損害的就是那些願意「買票進場」在笑沈伯洋的人。

中國讓那些台灣人「一邊笑著一邊下跪」，而開始願意臣服在中國統戰下的說法，這才是極權最渴望的社會表情。

他們才不想要對付那種會放話說：拿著掃把也要打的「台灣刁民」——這個對他們來說，對付起來太累太花成本，真的很麻煩。

所以台灣社會要洞悉中共真正的目的，台灣人才可以擺脫這樣的認知洗腦，否則就是為自己和家人為往中國的監獄，搭上了快速通道——因為這意味你容許未來自己和家人，在國內外有任何的大小違法行為，你都容許自己在機場「被送中」！

這個會是這些在笑的網民想要的嗎？下次再笑前，要不要先想想看呢？

本篇已同步發表在Patreon

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書