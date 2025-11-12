許美華頻道》歡迎大家來一起來寫紫光的故事！

這本紫光歷史書，現在才正要開始，我會努力用平實的文字，陳述當年我們經歷的歷史場景，分享我們當年的論述內容，也忠實呈現當年主張開放中資的各路意見。

◎ 許美華

昨晚（11/10）發文寫當年反紫光行動的其中幾個重要會議，除了小英，也寫到當時的準閣揆林全，還有即將入閣的民進黨重要財經幕僚龔明鑫。

中資紫光集團於10年前擬入股台灣IC設計公司。



其實，我曾經很掙扎，在記錄這段歷史時，要不要把當年民進黨參與決策、主張開放的人名寫出來。

因為，事後諸葛來看，幾年後紫光破產、美中對抗，當年主張開放的意見，絕對不是值得稱讚的好事。

雖然在當時，他們只不過是回應聯發科聯手紫光的大力遊說，還有社會輿論普遍歡迎中資的一個表徵，最後即使回應業者跟社會輿論，做成「小幅開放」的決策，以當時看起來也很合理，絕不是其心可誅。

中國紫光集團前董事長趙偉國犯貪污等罪，被判死緩。

我說這些的意思是，我在記錄這段歷史時，無意把當年主張開放中資入股台灣IC設計的台灣人，打成萬惡不赦，但為了真實的書寫這些故事，某些重要的人名，我真的無法隱去不寫明清楚，這點要請當年的相關人士理解、見諒。

因為當年反紫光奇遊團是站在反方的立場行動、論述，對於主張開放的意見和思考脈絡，我們只能從見面對話，還有其他公開資訊得知。

因此，許多主張開放中資/紫光入股的聲音，是不是有更多幕後不為人知的苦衷或委屈，我們並不知道。

2016年蔡英文擔任總統後，台灣成功擋下中資紫光入股台灣IC設計的野心。



或是可以這樣說，對很多歡迎中資入關的意見，我們是「知其然」，而「不知其所以然」。

我們真的很好奇，當年馬政府、英政府，前後兩任參與此事件的政府部門主事官員，許多跟我們對戰的學者分析師媒體人士，還有業界聯發科蔡董跟其他主張開放的半導體高層老闆們，你們當年到底是怎麼想的？真的完全沒有想到負面效應嗎？還是真的就是相信中資是救命仙丹？

昔日中國紫光積極向聯發科示愛，放話表示只要台灣法令開放，就要和聯發科董事長蔡明介洽談。

我們更好奇的是，隨著時間過去，這十年來，你們的想法有什麼改變？你們怎麼看待這個歷史事件？

我真的好希望，能夠聽到當年支持開放中資的意見領袖們，一起來寫你們那一頭的故事。

如果你是當年IC設計豬屎屋的一份子，也歡迎你的心情分享。

因中國紫光集團入股3家台灣半導體封測廠，當年學界緊急連署「反對開放中資投資台灣IC設計產業」，避免台灣30年的領先技術與人才被掏空。

歡迎大家一起來寫歷史，這本書現在對外開放，徵求各種面向的記憶。

希望當年的反紫光歷史，樣貌能更完整的呈現，成為我們共同的記憶和資產，永誌不忘。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

