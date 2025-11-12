自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》歡迎大家來一起來寫紫光的故事！

這本紫光歷史書，現在才正要開始，我會努力用平實的文字，陳述當年我們經歷的歷史場景，分享我們當年的論述內容，也忠實呈現當年主張開放中資的各路意見。
許美華頻道

許美華頻道

2025/11/12 13:03

◎ 許美華

昨晚（11/10）發文寫當年反紫光行動的其中幾個重要會議，除了小英，也寫到當時的準閣揆林全，還有即將入閣的民進黨重要財經幕僚龔明鑫。

許美華頻道》歡迎大家來一起來寫紫光的故事！中資紫光集團於10年前擬入股台灣IC設計公司。（路透檔案照）

其實，我曾經很掙扎，在記錄這段歷史時，要不要把當年民進黨參與決策、主張開放的人名寫出來。

因為，事後諸葛來看，幾年後紫光破產、美中對抗，當年主張開放的意見，絕對不是值得稱讚的好事

雖然在當時，他們只不過是回應聯發科聯手紫光的大力遊說，還有社會輿論普遍歡迎中資的一個表徵，最後即使回應業者跟社會輿論，做成「小幅開放」的決策，以當時看起來也很合理，絕不是其心可誅。

中國紫光集團前董事長趙偉國犯貪污等罪，被判死緩。（圖翻攝自X平台）中國紫光集團前董事長趙偉國犯貪污等罪，被判死緩。（圖翻攝自X平台）

我說這些的意思是，我在記錄這段歷史時，無意把當年主張開放中資入股台灣IC設計的台灣人，打成萬惡不赦，但為了真實的書寫這些故事，某些重要的人名，我真的無法隱去不寫明清楚，這點要請當年的相關人士理解、見諒。

因為當年反紫光奇遊團是站在反方的立場行動、論述，對於主張開放的意見和思考脈絡，我們只能從見面對話，還有其他公開資訊得知。

因此，許多主張開放中資/紫光入股的聲音，是不是有更多幕後不為人知的苦衷或委屈，我們並不知道。

許美華頻道》歡迎大家來一起來寫紫光的故事！2016年蔡英文擔任總統後，台灣成功擋下中資紫光入股台灣IC設計的野心。（資料照）

或是可以這樣說，對很多歡迎中資入關的意見，我們是「知其然」，而「不知其所以然」。

我們真的很好奇，當年馬政府、英政府，前後兩任參與此事件的政府部門主事官員，許多跟我們對戰的學者分析師媒體人士，還有業界聯發科蔡董跟其他主張開放的半導體高層老闆們，你們當年到底是怎麼想的？真的完全沒有想到負面效應嗎？還是真的就是相信中資是救命仙丹？

昔日中國紫光積極向聯發科示愛，放話表示只要台灣法令開放，就要和聯發科董事長蔡明介洽談。（資料照）昔日中國紫光積極向聯發科示愛，放話表示只要台灣法令開放，就要和聯發科董事長蔡明介洽談。（資料照）

我們更好奇的是，隨著時間過去，這十年來，你們的想法有什麼改變？你們怎麼看待這個歷史事件？

我真的好希望，能夠聽到當年支持開放中資的意見領袖們，一起來寫你們那一頭的故事。

這本紫光歷史書，現在才正要開始，我會努力用平實的文字，陳述當年我們經歷的歷史場景，分享我們當年的論述內容，也忠實呈現當年主張開放中資的各路意見。

如果你是當年IC設計豬屎屋的一份子，也歡迎你的心情分享。

因中國紫光集團入股3家台灣半導體封測廠，當年學界緊急連署「反對開放中資投資台灣IC設計產業」，避免台灣30年的領先技術與人才被掏空。（資料照）因中國紫光集團入股3家台灣半導體封測廠，當年學界緊急連署「反對開放中資投資台灣IC設計產業」，避免台灣30年的領先技術與人才被掏空。（資料照）

歡迎大家一起來寫歷史，這本書現在對外開放，徵求各種面向的記憶。

希望當年的反紫光歷史，樣貌能更完整的呈現，成為我們共同的記憶和資產，永誌不忘。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書