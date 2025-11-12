曹興誠八不居士》賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長

如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。你中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾。

◎ 曹興誠

近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲韓國瑜院長，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。（資料照）

韓院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。

如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。

你中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。

總統賴清德表示，沈伯洋捍衛國家主權的言論並無違法，期盼立法院長韓國瑜挺身捍衛台灣言論自由。（資料照）

沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。

只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，一場用中文，一場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。

中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈。

中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？

近日賴總統用人、識人之能，頗受台派質疑。倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升26、28年民進黨的選情。

綠營需要徵召強棒，挑戰現任台北市長蔣萬安。（資料照）

讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益。

敬請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

