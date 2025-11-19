自由開講》德國反核主要是價值取向

◎ 費良勇

2025年10月25日中午，德國巴伐利亞州貢德雷明根核電站（Kernkraftwerk Gundremmingen）兩座160米高的冷卻塔被受控爆破拆除。

德國巴伐利亞州貢德雷明根核電站（Kernkraftwerk Gundremmingen）冷卻塔拆除，象徵告別核電。（取自維基百科） 爆破使用了約600公斤炸藥和1,800 個鑽孔，共破碎約 56,000噸混凝土結構。該操作是德國核電退役戰略的一部分。該核電站的最後一個反應堆於2021年12月31日就已經停止運作。這是德國徹底棄核的象徵。

另類選擇黨主席韋德爾（Alice Weidel）女士抨擊說，這是對能源基礎設施的肆意破壞。她的話既引發爭議，也引起共鳴。但共鳴和反對來自德國社會中截然不同的群體，立場看法差異很大。

請繼續往下閱讀...

韋德爾把“核電退役”重新命名為“故意破壞”，暗示政府在主動損害國家利益，形成情緒動員，而不是技術討論。她的話本身不是討論工程與安全問題，而是對政府的能源路線進行價值判斷和政治指責。不過，其言論確實抓住了“高電價 + 工業焦慮 + 能源安全”這三個德國現實痛點。

誰會產生共鳴？首先是製造業企業主和工程師，感到電價太高，直接影響產品競爭力。德國工業電價為歐洲最高之一，大約 0.18 USD/kWh。

德國徹底棄核，圖為2020年已除役的菲利普斯堡核電廠兩座冷卻塔被爆破拆毀。（路透檔案照） 而美國約 0.08 USD/kWh，中國約0.088 USD/kWh。其次是巴伐利亞、薩克森等南德傳統工業區民眾，擔憂能源安全，俄烏戰爭引起天然氣供應危機後，不信任風光電能穩定供電。第三是對綠黨能源政策不信任者，認為綠黨理想化，脫離實際，棄核太快，轉型太急。

誰反對？首先是綠黨及其支持者，認為退核是民主共識、法律決議，必須執行，因為核風險和核廢料的長期性，應當優先考慮可再生能源。其次是環保組織，認為核廢料無最終解決方案，強調跨世紀的代際責任。還有一些自由派知識群體，擔心“選擇黨利用恐懼情緒分化社會”，指責韋德爾的表述是政治煽動。他們的核心立場是：核電不是技術問題，是風險倫理問題。

德國前總理梅克爾女士是量子化學博士，有完整的物理學和科研背景。她原本是支援核電的，認為核電可以為德國提供穩定的低碳基荷電力。在她執政的早期（2009 年左右）甚至延長了核電站的運行壽命（8～14 年）。但 2011年3月福島核事故改變了她的決策。

另類選擇黨主席韋德爾表示，這是對能源基礎設施的肆意破壞。（路透檔案照） 眾所周知，福島事故不是技術故障本身，而是地震加海嘯，再加上失去冷卻功能的複合災難。對於德國社會來說，關鍵不在事故細節，而是“即使技術很成熟，只要有萬分之一的極端情況，後果仍不可承受。”這觸發了德國社會內部長期存在的反核文化記憶。德國幾十年反核運動的社會基礎很強，早在1970–1980年代就有環保運動、反核示威、宗教和平主義潮流，而且與民主進程綁定。

1980年，反核運動直接促成了德國綠黨（Die Grünen）的誕生。德國的反核不是臨時情緒，而是深層文化結構。在許多德國民眾心中，反核抗爭 = 反威權、反國家機器、反軍事、反污染 、捍衛民主與環境。其原因來自德國歷史：（1）納粹時代國家極權製造災難，導致德國社會形成對強力國家技術體系的極不信任；（2）冷戰鐵幕邊界和核威懾環境，導致核武器與核能在集體記憶中是“毀滅力量”。

這個社會背景同日本和法國差異很大。法國民眾普遍相信國家工程體系，甚至認為核電是國家榮耀與獨立象徵（戴高樂傳統）；日本有服從文化根基並信任技術官僚體系，雖遭受過原子彈攻擊和福島核災難，但認為核電是能源生存必需品，所以態度矛盾，既恐懼又依賴。

梅克爾是典型的現實主義政治家。她不是“害怕核能”，而是看準了民意，判斷德國社會無法接受繼續運行核電站的政治風險。為了避免國家陷入長期政治對立與社會撕裂，她宣佈：加速關閉核電站。2023 年 4 月，德國徹底結束民用核電。

我從自己的核專業角度是不贊同德國的棄核政策的。但我也看到德國強大的反核勢力，所以對梅克爾的決策表示理解。

梅克爾看準了民意，判斷德國社會無法接受繼續使用核電的風險。（法新社檔案照）

無論如何，在我看來，在能源體系尚未完全轉型成功之前，過早廢除核電對德國經濟的發展沒有好處。風光電波動性高，需要大規模儲能和調峰，而且成本偏高。沒有強大的基荷電力，電網是不穩定的。

德國徹底退出核電之後，從法國、比利時、荷蘭和捷克等鄰國大量進口電力，其中相當一部分是核電。這可不是政治口水，而是實實在在的電網與能源流向資料。當風不吹、天不亮，德國就需要從鄰國調電。這在我看來，相當滑稽可笑。如果鄰國的核電站發生重大事故，德國也可能遭受重大影響呀。德國的核廢料儲放在邊境地區，鄰國的核廢料可能也放在邊境地帶呀！

德國的不同陣營對此看法多極化。綠黨及支持者認為，“核電是不可承受風險，進口是過渡，不是依賴。”工業界與選民中務實派認為，“自己拆核電，卻花更多錢買別人核電，這不理性。”選擇黨（AfD）等反對黨認為，這是執政黨“能源政策失敗”的證據。

1982年在清華大學畢業時，我在班教室黑板上寫過一首打油詩：“頭裝原子彈，心系中子線。立足反應堆，放眼核電站。”對核專業充滿信心。接著，我參與了中國核工業部同美國的合作專案——核電安全分析程式Relep5的開發應用。隨後，我參加過核電站安全殼的設計工作，現役核潛艇的安全分析和新型核潛艇的研究設計等。1987年我到慕尼克理工大學學習，後來在德國反應堆安全協會工作。我在德國從事了一系列關於核反應爐安全的實驗分析、程式發展和驗證等工作。古稀之年，看到德國徹底放棄核能，感慨萬千！

38年前，我剛到德國不久，就見證了德國強大的反核勢力。我讀過他們的許多反核宣傳資料。對我這樣的核專業人員來說，他們的宣傳小兒科居多。他們中一些人把核電站等同於原子彈，讓人哭笑不得。他們到核電站抗議，阻止運送核廢料的列車通行等等。他們甚至包圍了慕尼克加興研究中心 （Garching Forschungszentrum）的核研究反應堆進行抗議。我同他們有過一些面對面的辯論。

我說，反應堆不可能百分之百安全，堆芯燒毀放射性洩漏的危害很大，但發生重大事故的概率非常微小。核廢料處理的最大困難只是高放廢料（乏燃料）的儲存，但不到全部核廢料的1%。深地質處置可以把風險降到很低。核電穩定可靠、價格低廉，在正常運行時對環境的影響很小。

煤電、油電、氣電對環境的影響大得多，會產生溫室效應，破壞地球生態。我們不能因為有車禍、空難、沉船，就拋棄汽車、火車、飛機和輪船等交通工具。而且，迄今為止的礦難，超過核災難千百倍。當然，他們說服不了我，我也說服不了他們。

英國英格蘭中部的索爾河畔拉特克利夫發電廠在2024年關閉，這是英國最後一間燃煤電廠。（路透檔案照）能源倫理與現實需求之間的巨大差距引起激烈爭議。說到底，這不是電力問題，是價值觀和國家路線衝突。不管怎樣，因電價高漲，企業成本增加，利潤降低，競爭力減弱，部分德國製造業出現外遷趨勢，去美國、東歐甚至中國，這對德國是極為不利的。

我認為，宇宙的初始能源是核能，人類的終極能源也是核能。隨著高溫氣冷堆（具備不熔芯的固有安全機制，熱效率高、可用於制氫和工業用熱、並可模組化和小型化），快中子增殖堆（將鈾資源的利用率從不到1% 提高到 50–70%），釷基反應堆（釷的儲量是鈾的3-4倍、廢料半衰期更短）、聚變反應堆（燃料取之不盡，不熔芯、廢料少且半衰期短）等第4代、第5代和第6代核反應爐的研究發展商用，德國也會重啟核能。

（作者為中國海外民運人士、前民陣主席、全球支持中國和亞洲民主化論壇理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法