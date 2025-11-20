自由開講》「不在籍投票」恐成中國介選管道

◎ 島火

藍、白立法院黨團，主張全面實施「不在籍投票」制度；示意圖。（資料照）

不在籍投票表面上便利且公平，但最大的隱憂在於政治安全。中國長期透過資訊滲透、網路操作，甚至可能動用駭客技術支持特定候選人介入台灣選舉。如果不在籍投票範圍擴大、管理不嚴謹，跨區投票流程、選民名冊及寄送選票都可能成為外部勢力滲透的漏洞。尤其在地方選舉或敏感議題選區，大量異地選民票數集中管理，駭客攻擊、假消息或滲透選務系統的風險，可能直接扭曲選舉結果，對民主制度構成威脅。

除了政治安全，身份驗證與投票安全仍是基本挑戰。異地投票涉及跨區管理、票件運送及選民身份核對，任何疏漏都有可能導致重複投票、代投或選票遺失，選舉公信力因此受損。即便技術可控，民眾對制度的信任也需要時間建立。

行政成本與程序複雜性同樣不可小覷。設置異地投票所、統一寄送與封緘選票、跨區開票，不僅耗費大量人力物力，初期導入容易出現操作失誤或延誤。選票在運送過程中多次交接，也增加投票秘密性被破壞的可能。

地方政治代表性也可能受到影響。異地投票增加後，候選人不得不兼顧非本地選民意見，地方議題可能被稀釋，選民對候選人的政策認同感下降，民主的地方性特色因此受損。

不在籍投票萬不可行。便利性再高，也無法抵消跨區投票帶來的政治安全風險、駭客攻擊威脅、身份驗證漏洞與行政複雜性。尤其在中國持續試圖滲透台灣選舉的情勢下，任何開放都可能成為民主破口。制度若不嚴格、票件不安全、監控不到位，不在籍投票反而可能侵蝕公信力，削弱地方議題代表性，讓民主制度遭受長期傷害。台灣政府在考慮改革之前，必須清楚認識這些風險，避免為了便利而冒險，使民主權利淪為外部勢力操控的漏洞。

不在籍投票的開放性，容易讓中國滲透台灣的選舉；示意圖。（路透檔案照）

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

