自由開講》假改革真倒退：年金重回老路 是世代正義的警訊

◎ 蔡育德

當政治妥協凌駕制度原則，年輕世代將成為最大輸家。

藍白陣營近來推動的年金「回復舊制」修法，引起社會關注。這項看似「照顧退休公教人員」的提案，實際上恐讓台灣好不容易達成的年金改革成果付諸流水。經多年努力後，基金儲備出現改善、帳面呈現盈餘趨勢，這是全民共同承擔、跨世代協調的成果。如果此刻再為討好少數族群而開倒車，不僅不公不義，更可能形成「寅吃卯糧」的局面，讓現任年輕公務員在未來面臨領不到退休金的危機。

藍白陣營近來積極推動年金「回復舊制」；圖中人物左起為傅崐萁、羅智強及黃國昌。（資料照）

這不只是財務問題，更是憲政秩序與國家治理的考驗。若立法院以「國會多數」為名，強行通過明顯違反公平原則與財政永續的法案，行政院便不應再以「溫良恭儉讓」的態度默許。面對這種制度性的倒退，行政團隊必須勇於依法不予執行，並同時聲請釋憲；總統亦應審慎考慮，對於明顯違憲或損及國家根本利益的法案，有不予公布的憲法責任。

民主不是以人數壓制正當程序的暴民政治。當立法權試圖以政治利益架空行政與司法，甚至危及國家財政安全時，行政院與總統都應展現創意與勇氣，採取必要的憲政反制行動。如果藍白陣營不滿，完全可以依法提出倒閣，讓民意檢驗誰在守護國家，誰在犧牲未來。

這並非黨派對立，而是價值選擇的分水嶺。台灣社會經歷過痛苦的年金改革，已經建立起世代公平的制度基礎。若此刻再讓政治算計凌駕制度原則，受害的不僅是年輕世代，更是整個國家的財政與憲政信任。

執政者此刻若退讓，將讓不負責任的政治文化再次壓倒專業治理。面對這樣的挑戰，行政團隊必須展現治理高度，以創意與決心維護國家永續；同時，全體納稅人與公民也應共同守護制度正義，讓台灣不再在政黨利益中犧牲未來。

面對這種制度性的倒退，行政團隊必須展現治理高度，以創意與決心維護國家永續；圖為行政院。（資料照）

（作者為跨界治理顧問）

