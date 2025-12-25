自由電子報
黑熊學院》遇到大型災害，你最擔心什麼事？

日本曾對經歷熊本地震疏散的民眾進行調查，被問到「災難後疏散初期，在生活中感到最困難的事？」時，獲得最高票的不是食物、也不是住所問題。最多人選擇的是「廁所」（62%），這甚至超過回答「食物」（50%）的比例。
黑熊學院

黑熊學院

2025/12/25 21:15

◎ 黑熊學院

長期停水，排泄物如何處置？（取自貼文）長期停水，排泄物如何處置？（取自貼文）可見當發生大型戰災導致斷水斷電、或因種種原因無法正常使用廁所將是極大困擾。

●馬桶故障其實是大問題

根據統計，即便是使用省水標章的馬桶，仍會需要花上 4.8 至 6 公升的水才能將大便送走。

即便是住透天厝擁有自用水塔，市面常見的 1.5 噸水塔容量，也只能勉強支撐四口之家兩天的日常用水。

又以公寓大樓為例，假如排水管因故被破壞，頂樓鄰居不知情仍貿然沖水，排泄物可能無法順利進入公共下水道。

最後就會從低樓層住戶的馬桶噴濺出來，造成他人困擾甚至鄰居衝突。

當發生大型戰災導致斷水斷電、或因種種原因無法正常使用廁所將是極大困擾。（資料照）當發生大型戰災導致斷水斷電、或因種種原因無法正常使用廁所將是極大困擾。（資料照） ●馬桶無法正常使用，該如何解決排泄物？

【攜帶式廁所＆緊急用廁所凝固劑與貓砂】

市售攜帶式廁所通常有三個內容物：

1️⃣污物袋：其實就是大型的垃圾袋，能將其鋪在馬桶或是大型容器上。行動較為不便的長者也能安心使用。

2️⃣凝固劑：排泄後把凝固劑倒入，就能將大便或尿液變成晶體狀的凝固物並除臭。

3️⃣白色處理袋：將污物袋綁好塞入並打包。

簡單來說使用順序就是：鋪好污物袋➡️坐上去排泄➡️把凝固劑灑上去➡️用白色處理袋打包密封

除此之外，【貓砂】也是可以考慮用來緊急替代的方案

金針菇的太空包栽培基質做再生貓砂，成本更省且環保。（資料照）金針菇的太空包栽培基質做再生貓砂，成本更省且環保。（資料照） 假如住家馬桶狀況良好、只是因為停水不能使用，貓砂可以列入考慮。

日本靜岡縣的三島市就呼籲過市民，發生緊急事態時，能在自家廁所或簡易廁所鋪放塑膠袋，再鋪上貓砂即能充當臨時廁所使用。

因為貓砂皆具備基礎的除臭及凝固水分的功能，價格親民又方便取得。

＊現在網路上也有單售「緊急用廁所凝固劑」，能自行搭配家中的塑膠袋製作緊急用廁所。

●正常排泄是不能忽視的必要行為

提醒大家，即便是遇到重大災害，還是要盡量維持正常大便。

日本能登半島大地震就有類似案例：災民因顧慮衛生問題，就選擇以減少喝水或飲食降低如廁的次數，但這樣可能導致脫水等一連串疾病。

2024年能登半島地震，災民因顧慮衛生問題，就選擇以減少喝水或飲食降低如廁的次數。（路透檔案照）2024年能登半島地震，災民因顧慮衛生問題，就選擇以減少喝水或飲食降低如廁的次數。（路透檔案照）尤其，對於年紀較長和免疫力較弱的長輩會增加死亡風險，因此請一定要記得大便。

應對大型災害，心理健康與衛生是保持強韌的重要關鍵。

在準備避難清單時，也請不要忘記這些物資。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

