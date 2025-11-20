自由電子報
評論 > 投書

自由開講》國民黨的第三次容共

2025/11/20 09:00

◎ 沈言

一九二四年，國父孫中山先生提出「聯俄、容共、扶助農工」，是為了民族復興而不得不為的現實選擇。那是理想與時局的妥協。

一九三七年，蔣介石為了對抗外侮，再度與共產黨合作，是為了國家的存亡。那是戰時的必要。

而今，國民黨第三次向中共靠攏，卻既非革命，也非抗戰，而是為了政治生存。這就是第三次容共的本質。

自由開講》國民黨的第三次容共國民黨主席鄭麗文近日出席「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，引發爭議。（資料照）

第一次容共，有理想；第二次容共，有大義；第三次容共，只剩算計。從「九二共識」到「兩岸一家親」，從「和平共榮」到「民族復興」，這些語言的核心都來自對岸，而非本土政治的思考。當一個政黨的語言開始失去主體，就意味著它的理念也不再屬於自己。

近來國民黨的言行，更讓這場「第三次容共」顯得具體可見。

立委選舉結束，像是回祖國述職般的面見王滬寧；

新任國民黨黨主席，重新定義了獨裁，完全按照北京的敘事；

黨內發言人甚至公開指責政府「挑釁北京」，彷彿中共才是可以依靠的兄長。

這些語言並非失言，而是方向的象徵——一個政黨的判斷力，正被他人的語境取代。

過去的容共，是為了救國；現在的容共，卻只是為了延命。

民主社會中的政黨，應以理念競爭為根本，而不是以他人論述為依附。當國民黨一再以「反綠」取代「反共」，它的政治方向早已錯位。合作可以談，但前提是對等；當對等變成依附，合作就失去意義。

我們或許都忘了，二十世紀最大的幾場人禍，都是在共產黨政權下發生的。

從蘇聯的大清洗到中國的大躍進與文化大革命，幾千萬人的死亡不是戰爭，而是制度本身造成的災難。

立法院國民黨團總召傅崐萁（右三）等17位藍委2024年在中國北京人民大會堂西大廳與中國全國政協主席王滬寧（右二）、國台辦主任宋濤會面。 （資料照，取自新華網）

國民黨無視這件歷史事實，卻再次向這樣的政權靠攏，等於自願讓歷史重演。

「容共」從來不是中性選項，而是一條會吞噬理念與自由的道路。

前兩次容共，讓國民黨丟掉大陸地區；

第三次容共若繼續下去，就剩下台灣可以輸了。

問題不在中國有多進步、多強大，而在國民黨不再知道自己該守的是什麼。

真正該被檢驗的，是誰還記得國父 孫中山先生要守護的，是國家的尊嚴與人民的自由。

（作者為評論員）

