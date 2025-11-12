矢板明夫觀點》高市不懼中國斬首威脅 堅定台海立場不退讓

中國駐大阪總領事薛劍因不滿日本首相高市早苗7日在國會關於「台海問題」的答辯，於8日在社群平台X發表「砍下頭顱」的恐嚇性言論。面對中國的公開威脅，高市首相態度堅定，強調這是「符合政府一貫立場」的政策方針。

◎ 矢板明夫

中國駐大阪總領事薛劍日前以暴力言辭恐嚇日本首相高市早苗，引發日本政府和社會強烈反彈，事件迅速升級為重大外交爭議。日本政府9日正式透過外交管道向中國提出嚴正抗議，官房長官木原稔批評薛劍的發言「極為不適切」，並要求中方刪除相關貼文。面對來自中國的恐嚇，高市首相在國會明確表示，不會撤回7日答辯內容，並強調這是「符合政府一貫立場」的政策方針。她的態度堅定，顯示日本政府在台海問題上的立場已進一步明確化。

日本首相高市早苗對「台海問題」的態度堅定。（取自貼文）

高市在7日的國會答詢中表示，若台灣發生「有事」且伴隨武力行動，日本有可能認定為《安全保障法制》中的「存立危機事態」，屆時自衛隊可行使集體自衛權。她並指出，屆時政府將根據實際情況綜合判斷，但若發生武力攻擊，被認定為「存立危機事態」的可能性很高。

這樣的主張比安倍晉三前首相的「台灣有事即日本有事」更進一步，從政治層面的警示，進展為具體的防衛政策方向，意味著日本不再只是觀望，而是準備在必要時直接介入台海局勢。

事件起因於高市上述言論後，薛劍在8日深夜於社群平台X發表極具攻擊性的貼文，寫道：「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉，做好覺悟了嗎？」並附上憤怒表情符號。這番言論被視為公然威脅日本首相的人身安全，立刻在日本社會引發公憤。輿論批評薛劍嚴重違背外交禮儀，甚至有聲音呼籲將他驅逐出境。

中國駐大阪總領事薛劍8日於社群平台X上發表恐嚇性言論。（圖取自矢板明夫臉書，本報合成）

更令人震驚的是，中國外交部非但沒有譴責薛劍，反而出面為其辯護，聲稱他只是針對「干涉中國內政的錯誤言論」作出反應，並批評日本媒體「刻意炒作」。

這番發言坐實了，薛劍的恐嚇並非其個人的失言，而是中國官方態度的延伸。反映出了中國「戰狼外交」的傲慢與失控。

台灣方面也對此事件表達嚴正關切。總統府發言人郭雅慧指出，中國官員的言論已明顯逾越外交禮節，台灣將持續與日本及理念相近的國家合作，維護台海及印太地區的和平穩定。

事件發酵後，高市首相的不退讓姿態，等同於宣示日本將以更明確、更積極的方式面對台海危機。對台灣而言，這無疑是一具有戰略意義的正面發展。

台灣將持續與日本及理念相近的國家合作，以維護台海及印太地區的和平穩定；示意圖。（資料照）

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

