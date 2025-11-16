自由電子報
自由開講》老屋延壽政策 日本經驗對台灣啟示

2025/11/16 08:00

◎ 鄭人豪

政府近期提出「老屋延壽政策」，象徵都市更新終於走出「拆除重建」的單一路徑，開始重視「延命而非取代」、「修復而非破壞」的價值觀。這不僅回應氣候變遷與高齡社會挑戰，更是轉向社會與生活品質再生的重要契機。

自由開講》老屋延壽政策 日本經驗對台灣啟示政府近期提出「老屋延壽政策」，象徵都市更新終於走出「拆除重建」的單一路徑。（資料照）

然而，若延壽僅止於結構補強與外觀翻新，建築雖延命，地方卻仍老化。真正的延壽應回應社會議題，讓老屋成為重建社會連結與地方關係的媒介。

在文化建築系主辦的「台日老屋延壽地區再生工作坊」中，日本東京藝術大學安部良教授分享瀨戶內海離島的案例，說明如何將廢棄老屋改為兒童遊戲室、社區廚房與共居空間，藉由建築串聯教育、照護與觀光，成為「連結人與人」的社會基礎設施。東京大學三文字昌也博士則以「稻荷湯保存計畫」重生公共浴場，結合居民、商家與青年建築師共營共享空間，重塑都市中的社會網絡。東京理科大學青木教授更以「社會關係網絡圖」描繪足立區「せんつく」計畫中人、組織與機構的互動，揭示延壽是社會資源再分配與關係重建的過程。

文大建築系師生與學者們參觀南機場整建住宅。（擷取自中國文化大學臉書）文大建築系師生與學者們參觀南機場整建住宅。（擷取自中國文化大學臉書）

這些經驗啟示：地方再生不應從地圖開始，而應從理解人與人之間的網絡出發。唯有先掌握地方行動者、資源與需求，空間設計才能回應真實社會結構。

台灣的都市建築普遍老化，「老屋延壽政策」正當其時。若要避免流於補助與形式修繕，應從硬體走向社會。其核心在於三點：一、以社會網絡分析為規劃前提；二、建立跨部門共治平台；三、促進居民共學與公民參與。

延壽，應是生活與社會的再生。當政府能從硬體思維轉向社會思維，設計者理解地方網絡，居民成為延壽主體時，老屋將不再只是老屋，而是生活重新發酵的起點。這正是台灣在面對高齡化與淨零轉型時，最值得學習的更新哲學——先看見人，再畫空間；先理解社會，才設計未來。

（作者為文化大學建築及都市設計學系助理教授、建築師）

