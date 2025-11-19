自由電子報
自由開講》中共「一次性台胞證」的統戰邏輯

2025/11/19 09:30

◎ 張詠翔

中國推行的「一次性台胞證」制度，是一種柔性統戰策略；示意圖。（資料照）中國推行的「一次性台胞證」制度，是一種柔性統戰策略；示意圖。（資料照）

中國大陸4日宣布推行「一次性台胞證」制度，允許台灣民眾抵達指定口岸後現場辦理通行證，使用效期三個月，可一次入出境使用。北京宣稱此舉是為了「便利台胞往來、促進兩岸交流」，並透過官媒大肆宣傳為「惠台利民」的新措施，計畫未來擴及更多口岸與城市。陸委會對此指出，政策未經雙方協商，恐引發個資安全、法律保障與政治操作風險，質疑中共藉「便利」包裝統戰意圖。

表面上，「一次性台胞證」是旅遊措施，實際上卻是中共「以民逼政」策略的延伸。

透過降低赴陸門檻，北京希望吸引更多台灣人往返中國，以頻繁往來營造「兩岸一家親」氛圍，藉此淡化主權與國家認同意識。這種柔性統戰早非新招。過去中共曾以「惠台31條」、「居住證制度」等名義吸引台灣青年與專業人士赴陸發展，實際卻藉補助、就業與教育機會進行政治篩選與思想引導，使部分民眾在經濟依附中逐漸接受「兩岸命運共同體」敘事。此次「一次性台胞證」正是同一路線的延伸，只是換上更柔軟的門面。

此外，中共也藉此發動輿論與認同戰。

北京希望塑造「大陸在照顧台灣人民、台灣政府設下障礙」的對比，製造台灣內部分化，並向國際宣傳「台灣民眾支持融合」的假象。這種操作與過去在疫情期間推銷「大陸率先提供疫苗給台胞」的策略如出一轍，目的皆在強化「中國是善意方」的印象，同時削弱台灣政府的正當性。

中國國台辦發言人張晗5日於臉書表示，無論辦證或入出境，都不會在證件做任何標記，甚至高喊「台胞來大陸很便利也很安全」。（圖擷取自臉書＠國務院台辦發言人）中國國台辦發言人張晗5日於臉書表示，無論辦證或入出境，都不會在證件做任何標記，甚至高喊「台胞來大陸很便利也很安全」。（圖擷取自臉書＠國務院台辦發言人）

從安全層面觀之，「一次性台胞證」涉及個資與行蹤監控風險。

民眾在口岸辦證所留下的資料、影像與行程紀錄，可能被納入中國的監控系統。中共長期以大數據結合公安與情報機構進行「社會信用」監控，若台灣民眾資料遭納入其中，恐被利用於情報分析、輿論操控甚至政治施壓。台灣政府難以介入或保障相關權益，風險不可低估。

短期而言，該政策確實提升旅遊與探親便利，但長期來看，它為中共統戰滲透開啟新通道。隨著往來頻繁，中共可透過經貿、宗教、學術與地方交流等層面擴大影響力，逐步削弱台灣社會的防衛意識。當人員流動與資訊交流被中國掌控，「便利」將成為政治工具，模糊主權界線。

兩岸交流應建立在對等、尊重與安全基礎上，而非政治操作下的「單向方便」。中共若真重視兩岸關係，就應放下統戰思維，尊重台灣2300萬人民的選擇與制度差異。唯有平等互待、誠實對話，兩岸關係才能走向真正的和平與穩定。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

