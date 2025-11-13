自由電子報
自由開講》「實幹」做事 季連成將軍的政治家精神

2025/11/13 11:30

◎ 不孝

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成，以軍人般的行動效率，協調中央與地方、推動重建工作，獲得地方與輿論一致讚譽。不少人呼籲他參選花蓮縣長。然而，他一句「沒有選舉念頭，只想好好做事」，既謙遜又鏗鏘，點出當下政治最稀缺的價值——「實幹」。

季連成因指揮救災果斷明快，執行力佳獲各界肯定，但他表示沒有參選的念頭。（資料照）季連成因指揮救災果斷明快，執行力佳獲各界肯定，但他表示沒有參選的念頭。（資料照）

季連成將軍的故事，之所以引起共鳴，不僅在於他「能幹」，而是他「不戀權」。在政治氛圍高度對立、人物多以選舉為終極目標的時代，一位沒有政黨色彩、只願為國家效力的將軍，反而成了最動人的政治風景。他坦言從未想過投入選舉，也不懂「選舉細胞」為何物，這份坦白，正突顯出他與許多「只選舉、不做事」的政治人物形成鮮明對照。

更值得注意的是，季將軍的表現提醒我們：公共治理的核心，不應只是權力的競逐，而是問題的解決。災後現場需要的是決斷與執行，而非口號與造勢。當花蓮人民親眼看到一位退役將軍願意蹲下來與基層協調、親手推進重建，這種以行動兌現責任的精神，比任何政見辯論都更能贏得人心。

行政院長卓榮泰（左二）日前視察花蓮光復鄉災後處理進度，政務委員季連成全程陪同。（資料照）行政院長卓榮泰（左二）日前視察花蓮光復鄉災後處理進度，政務委員季連成全程陪同。（資料照）

當然，拒絕選舉並不意味逃避公共責任。季連成選擇「不參選」，其實是一種更高層次的「政治選擇」──他選擇回歸初衷：為國家做事，而非為自己造勢。這份「不爭之德」在權力逐利的政治場域裡，反而顯得格外稀有，也提醒我們重新思考：我們期待什麼樣的公僕？

政治不該是舞台，而該是工地；領導者不必是口才最佳者，而該是行動最堅定的人。季連成將軍用實幹詮釋「為國家服務」的真義。當掌聲與拱選聲此起彼落，他仍堅持一句：「我只會做事。」這句話或許平凡，卻是對當下政治最有力的提醒：真正的公僕，不靠選票證明價值，而靠行動贏得人民信任。

（作者為退休人士）

