沈榮欽國際視野》蕭美琴赴歐演講是外交突破嗎？

◎ 沈榮欽

1.IPAC是對中國有疑慮的各國國會議員組合的團體，在中國對台灣的文攻武嚇下，本就是對台灣較為友善的組織，現在居然有人因為IPAC對中國不友善，要把其打成種族主義組織，要台灣不得親近，這完全是用中國的視角、中國的論述方式來約束台灣，將中國利益置於台灣利益之上的混亂論述，竟成為台灣藍白論述主軸，實在令人感到荒謬。

副總統蕭美琴7日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會發表演說。（取自貼文）

中國認為的反華組織多了，從美國眾院的「美中戰略競爭特設委員會」到「世界維吾爾代表大會」、「國際特赦組織」和「人權觀察」等等，有一長串的反華組織，包括台灣民進黨的許多人在內，難道台灣都要一併排斥嗎？這又是符合誰的利益呢？

2.IPAC原來就希望有朝野國會議員參與，本來照IPAC規定，如果只有民進黨一黨參與，台灣是不能參加的。當時在國民黨抵制下，幸好後來有民眾黨的陳昭姿和代表民進黨的范雲一起加入，台灣才能順利參加。當時國民黨還是朱立倫主席，如今換成鄭麗文主席，國民黨對IPAC只會更加抗拒，台灣有機會一次與多國友台國會議員交往，自該珍惜這個機會。名嘴說IPAC沒有幫助台灣加入國際組織，沒有幫助和台灣恢復邦交，就不值得加入，純粹是鬼扯。

台灣首次以正式會員國身分參與IPAC年度峰會，由民進黨立委范雲代表出席，副總統蕭美琴亦現身。（范雲辦公室提供）

3. 是不是外交突破要視是否突破現狀而定，別忘了，蕭美琴副總統險些在捷克遇襲，德國先前還傳出擔心激怒中國，禁止蕭副總統過境。現在也有傳言，川普總統為了與中國談判，希望暫緩賴總統過境。在這種情形下，蕭美琴以副總統身份進到布魯塞爾向 IPAC成員演講，是前所未有之事，怎麼不算突破？

4. 藍白還刻意扎稻草人來打，說因為蕭副總統到歐洲演講，就表示政府重虛名不重實質，這也是站在中共立場的鬼扯，為什麼蕭副總統以副總統身份演講，就代表台灣不重實質外交？

5. IPAC證實，歐洲議會議長、歐盟對外事務部、比利時外交部皆知悉蕭美琴訪問行程，可見本次蕭美琴的演說，是獲得歐洲議會、歐盟對外事務部與比利時外交部默許的，這就是實質外交的成果，並不是像某些人故意把蕭副總統演說打成不重視實質外交，完全是誤導性的說詞。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會，蕭美琴（前排中）和外交部長林佳龍（前排左二）等人參加。（IPAC提供）

6. 別忘了，柯文哲要選總統時訪美，蕭美琴和台灣駐美外交人員並沒有因為黨派之爭而棄之不顧，依舊熱心安排行程，即使他們知道善於背刺的柯文哲事後一點都不會感激，還可能酸言酸語，但是絲毫不減蕭美琴等人的努力，即使後來蕭美琴成為民進黨的副總統候選人。因為在某些人心中，國內政爭是一回事，外交上的台灣利益高於政黨利益。不過很遺憾的，顯然很多人並不這麼認為，每次台灣有一點點的外交突破，都要想盡辦法打壓，以避免下次的突破嘗試，這是符合誰的利益呢？

有網友造謠是台灣捐贈80億歐元交換演講。對此，外交部表示，已行文內政部警政署與法務部調查局報案。（資料照）



7. 我再說一次，在艱難的國際處境下，台灣需要小心翼翼的每一次把握機會向前一點點，即使是一小步，也是所有外交人員通力合作的結果。這時最不需要的就是散佈80億歐元的謠言、只是借房間的冷嘲熱諷，和意圖用中國意識形態和利益讓台灣自我審查不敢向前的惡意批評。如果仔細觀察就會發現，這裡面除了黨派之爭之外，還有中國的幽靈始終盤踞在藍白名嘴的心目中，壓抑台灣優先，也是根本原因。當有人為國家負重努力向前時，最不需要的就是這些扯後腿的人。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

