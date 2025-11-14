自由電子報
美台觀測站》戰貓出訪歐洲：台灣外交重大突破背後的意義

副總統蕭美琴能在歐洲議會演講十分不易，光是入境非邦交國就是巨大的外交任務。這種事要成功，除了台灣自己的努力之外，主辦單位、地主國比利時、轉機國甚至歐盟整體的各種協調都是無法想像的複雜。
美台觀測站

美台觀測站

2025/11/14 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

副總統蕭美琴出訪歐洲，在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會上、同時也是「歐洲議會」的場地發表演講，用的頭銜是「台灣副總統（Vice President, Taiwan）」，這當然是一個超級重大的外交突破。果不其然很多人馬上又跳出來說這樣會造成兩岸風險、只是一場秀、要推動實質外交之類，有人講說這只是借了一間會議室，甚至有人開始造謠說這個砸了多少錢才辦成。中國方面當然不意外地又開始亂罵，而台灣內部甚至有不少人配合中共近期的各種影響力操作，非常努力要把台灣的重大突破洗掉。

副總統蕭美琴於7日下午現身IPAC峰會，更在「歐洲議會」的場地發表演講。此行被外界視為是重大的外交突破。（取自貼文）副總統蕭美琴於7日下午現身IPAC峰會，更在「歐洲議會」的場地發表演講。此行被外界視為是重大的外交突破。（取自貼文）

兩岸之間的風險從來都是來自北京，不是來自我們自己。當我們全面被打壓的時候，各方面的努力都在做，很多人付出超多努力，「只是一場秀」這樣的評論非常不公允。外交場合本來就有很多象徵性的活動，本來就是無數的「秀」組成。而且，每一個公開的出場，都是無數的小小工作累積起來的。

稍微知道台灣的外交處境就知道，蕭美琴在歐洲議會演講有多不容易，光是入境非邦交國就是巨大的外交任務。這種事要成功，除了台灣自己的努力之外，主辦單位、地主國比利時、轉機國甚至歐盟整體的各種協調都是無法想像的複雜。歐盟方面要做的也不是開綠燈而已（就算開綠燈本身就已經很不容易），勢必是歐盟各方都要有夠強的動機去扛住中國的壓力才能讓這些事成功，不然光是想到中間會有的各種麻煩就足夠讓歐盟的官僚打退堂鼓。更不用說歐盟內部也有親中勢力可能掣肘。這些都是蕭美琴演講消息開始流傳當晚，台灣的政策圈以及媒體界一片振奮的原因。

當然啦，這邊的「媒體界」不計入親中媒體與藍營名嘴們，他們應該是跟著中國一起生氣氣。8日，旅美教授翁履中打著留美教授的名號，在其YouTube頻道《中間觀點 - 翁P聊時事直播節目講說蕭美琴此行在「歐洲議會」場地發表演講「只是租借場地」。到底是要多反智才會這樣講？這種故意誤導真的很可惡。

旅美教授翁履中在YouTube直播時說副總統蕭美琴在歐洲議會演講「只是租借場地」。（圖擷取自YouTube@中間觀點 - 翁P聊時事）旅美教授翁履中在YouTube直播時說副總統蕭美琴在歐洲議會演講「只是租借場地」。（圖擷取自YouTube@中間觀點 - 翁P聊時事）

其實最近這半年以來，我們的外交部長以及國安團隊已經在各地到處訪問，公開的頻率和層級讓許多外媒都特別拿出來報導，這已經顯示出一定的跡象。

最清楚此事象徵意義的勢必是北京，因為北京絕對不會只看到這是蕭美琴參加一個國際「非政府組織」的活動，而會視為歐盟測試北京底線的一步。

從4月川普發動全球關稅戰後，甚至更早的2月，副總統范斯在慕尼黑教訓歐洲諸國、和川普在白宮和澤倫斯基口角，國際輿論一直有歐洲可能會因此「聯中抗美」的說法。但可見歐洲仍然十分清楚中國還是歐洲大敵。且不說習近平5月訪俄和普廷9月訪中確認了中俄「上不封頂」的盟友關係，7月王毅訪歐時說的「不樂見俄國戰敗」的實話也讓歐洲人不得不面對中國就是俄國最大靠山的現實（再加上今年九月俄國飛了戰機到愛沙尼亞領空侵擾，把整個歐洲都嚇了一大跳）。這也讓澤倫斯基現在對中國也不假辭色。

更不用說，蕭美琴的車隊去年（2024）竟然在捷克差點被中方人員開車襲擊，這些應該都讓歐洲各國開始警覺到中國勢力在其地界上的滲透。戰貓這次能到歐盟的中心演講，背後的訊號還不清楚嗎？

副總統蕭美琴2024年訪問捷克時，疑似遭中國大使館武官跟蹤，該武官硬闖紅燈，差點釀成事故。（外交部提供）副總統蕭美琴2024年訪問捷克時，疑似遭中國大使館武官跟蹤，該武官硬闖紅燈，差點釀成事故。（外交部提供）

現在當然會有去貶低蕭美琴此行意義的聲音，這大概也就是中國及其協力者唯一能做也比較可能成功的戰線，畢竟台灣就是會有人去相信。但就像我們說的，這件事情能如此成功，台灣方面付出非常多的努力是其一，而整個國際上對台灣的支持更是不可或缺。

有些評論就是膝反射動作似地去講說演講也不算什麼，有些人會去講說，為什麼不推動「務實外交」、為什麼不簽這個簽那個協議，然後把台灣外交標準設定在超高的位置，說什麼一定要有實質簽協議甚至建交才算數。事實上，每一個談判、每一個協議、每一個出訪行程，都是長久的累積，而且都是同時在進行的！最根本的問題是，為什麼我們會需要「外交突破」，不就是因為中國對我們加諸的一層又一層的封鎖嗎？台灣人的存在本身就是在惹怒中國。

中國在這件事情表面上會因為蕭美琴突破外交封鎖而失了面子，但更重要的是中國會發現他們的全球影響力作戰開始在歐洲破防。從蕭美琴的演講，到林佳龍之前能和王毅同時訪歐、還傳出台灣的國安高層訪歐，台灣外交部的協調努力功不可沒。但歐盟國家能讓這些事情發生，背後世界格局轉向的脈絡，是台灣人必須注意到的。

日前台灣外交部長林佳龍（左）與中國外交部長王毅（右），先後出訪歐陸地區，在兩岸掀起一波外交攻防戰。（資料照、彭博檔案照，本報合成）日前台灣外交部長林佳龍（左）與中國外交部長王毅（右），先後出訪歐陸地區，在兩岸掀起一波外交攻防戰。（資料照、彭博檔案照，本報合成）

不幸的是，台灣內部現在有很多人整天幫獨裁陣營講話，甚至整個在野黨陣營都極力反對我們的自我防衛以及國安外交工作，還有一堆人出來「反戰」、「反反共」（不就是下跪投降派，為何不敢直說？）我們自己要先分得出來到底威脅在哪裡。

最後，當然還是要提醒大家，請大家多給予我們的外交人員們、第一線的政治工作者們更多的支持與鼓勵。當台灣人真的是一件需要拚命的事，我們都要一起繼續努力。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

