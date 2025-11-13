自由電子報
自由開講》公教人員不該支持反年改

2025/11/13 10:00

◎ 小小公務員

10月22日，民進黨立委陳培瑜（右）與民進黨發言人吳崢（左），召開「國民黨迷途知返 年改莫走回頭路」記者會。（資料照）10月22日，民進黨立委陳培瑜（右）與民進黨發言人吳崢（左），召開「國民黨迷途知返 年改莫走回頭路」記者會。（資料照）

退休金制度大致分為確定給付制（又稱恩給制）確定提撥制兩者混合3種，因為目前高齡化和少子化的趨勢，恩給制已經退出世界的舞台，世界各國無論是私部門門或公部門都開始改革退休金制度，台灣也不例外。

目前台灣的公教人員退休金舊制是採用恩給制，無論是國際會計準則或是台灣的會計準則，只要採用恩給制均需要進行精算評估以確定退休金義務的現值認列負債，簡單來說就是將未來全部的退休金換算現在的金額揭露負債，而依據立法院的報告112年底未提存退休金精算應計負債估計達2.92兆餘元（年金改革後），如今國民黨試圖不顧財務後果，強行推翻年金改革，負債恐怕翻倍達6兆，換算國民每人要增加10多萬的負債。

據立法院報告指出，112年底未提存退休金精算應計負債估計達2.92兆餘元。（圖取自立法院網站）據立法院報告指出，112年底未提存退休金精算應計負債估計達2.92兆餘元。（圖取自立法院網站）

我身邊許多公務員朋友，對於年金改革非常的不滿，但年金改革後真的很差嗎？我現在職等為7職等，屬年改後舊制，若都不升遷，透過人事系統試算後65歲退休、月退約5萬元，我每個月退撫自付4000多元，我認為對比勞保已是相對優渥，勞保雖然自付少，但投保級距限制導致月退也受限於2萬左右，我認為30到50歲的公務員真的要想清楚，年改取消意味著我們繳的退撫要有更高的比例付給現在領取高額退休金的人，我們是無法享受的，若強行取消年改導致基金破產，最後國民黨也一定不敢讓全民買單，最後苦果勢必會由我們最後一批舊制公務員承擔，到時我們只會成為國民黨政治的犧牲品。

有人說公教人員要尊嚴，是對的，但取消年改只會讓我們更沒尊嚴，過去所得替代率接近100%是舊時代的產物，並不符合現代的情況，現在考公教的人變少從來不是因為年改，而是現在台灣缺工導致有條件更好的工作選擇如果真的要吸引人才，要做的不是回到以前的退休金制度，而是應該透過改善現在的工作環境和待遇

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

