自由開講》用邏輯拆解政治話術：有選舉≠非獨裁

◎ 黃義勝

邏輯能讓我們釐清語句結構、判斷推論是否合理，避免被模糊或情緒化的語言誤導；示意圖。（圖取自freepik）

在生物資訊與醫學工程學系的離散數學課程中，「邏輯」是其中一個重要單元。邏輯不只是數學推理的工具，更是一種分析語言與現實世界的方式。透過邏輯，我們能夠釐清語句的結構、判斷推論是否合理，並避免被模糊或情緒化的語言誤導。以下透過三個例子，來說明邏輯在現實中的應用。

例子一：國籍與國民的邏輯推論

命題：具有中華民國國籍者為中華民國國民

這是一個典型的條件命題，可以形式化為：若某人具有中華民國國籍，則他是中華民國國民。記作：P→Q，其中P：某人具有中華民國國籍，Q：某人是中華民國國民。

請繼續往下閱讀...

那麼問題來了：大陸地區人民是不是中華民國國民？

答案：不是。

原因如下：根據現實政治與法律，大陸地區人民是中華人民共和國的國民，並不具有中華民國國籍。因此，前提P不成立，根據邏輯推論，無法得出Q成立的結論。這個例子說明了邏輯推論的基本原則：只有在前提成立的情況下，才能推導出結論。若前提不成立，則不能斷定結論為真。

具有中華民國國籍者，不一定是中華民國國民。（資料照）

例子二：政黨立場與個人立場的邏輯關係

命題：民進黨支持臺灣獨立

這是一個陳述句，表示民進黨的政黨立場包含支持臺灣獨立。可以形式化為：民進黨→支持臺灣獨立。

那麼問題是：支持臺灣獨立的人一定是民進黨嗎？

答案：不一定。

原因如下：邏輯上，原命題為真並不代表其「逆命題」也為真。也就是說：民進黨支持臺灣獨立（P→Q），不代表支持臺灣獨立的人一定是民進黨（Q→P）。現實中，除了民進黨之外，時代力量、台灣基進黨、台灣團結聯盟等政黨也支持臺灣獨立。這個例子說明了「逆命題謬誤」：不能因為某政黨支持某立場，就推論所有支持該立場的人都屬於該政黨。

民進黨支持臺灣獨立，並不代表支持臺灣獨立的人屬於民進黨。（資料照）

例子三：有選舉與獨裁者——「假兩難」與「化約謬誤」

語句：國民黨新任黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪時，脫口說「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」

這個語句中包含了一個隱藏的條件命題：P→～Q，其中，P：某領袖是由民主選舉選出（條件）。～Q：某領袖不是獨裁者（結論）。（Q：某領袖是獨裁者）

那麼問題是：若一位領袖經選舉產生，是否就必然不是獨裁者？

答案是：否。

原因與邏輯謬誤：這個論點的核心謬誤是將「有選舉」錯誤地等同於「有民主」，是一種「化約謬誤（Reductive Fallacy）」或「假兩難謬誤（False Dilemma）」。

化約謬誤就是將複雜概念（民主）錯誤地簡化為單一程序（選舉）。民主的定義除了選舉（P）外，還包括法治、三權分立、言論自由（R、S、T...）。

假兩難謬誤就是錯誤地假設領袖只有兩種狀態：「經選舉產生的民主領袖」或「非選舉產生的獨裁者」。忽略了第三種可能：「經形式上選舉產生，但行獨裁之實的領袖」（P⋀Q）。

邏輯上，即使P成立（有選舉），也無法推導出～Q成立（非獨裁者）。因為「獨裁」的判斷標準是權力運行機制（是否破壞法治、壓制異議等），而非僅僅是上任儀式（是否有選舉）。這個例子提醒我們，在政治語句中，必須檢驗前提（選舉是否自由公正）和推論（選舉與獨裁的關係）是否嚴謹，避免被簡化的語彙誤導。

國民黨主席鄭麗文（左）接受《德國之聲》專訪時說：「普廷（右）並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」是一種化約謬誤。（資料照、美聯社，本報合成）

透過上述三個例子，我們可以看到邏輯在分析語言與政治語句時的力量。離散數學中的邏輯不只是抽象的符號與公式，它能幫助我們釐清語意、辨識推論的合理性，並在資訊科學、生醫工程、法律、政治等領域發揮重要作用。學會邏輯，不只是為了應付考試，更是為了培養理性思考的能力。在這個資訊爆炸的時代，邏輯是我們理解世界、判斷真偽的重要工具。

（作者為亞洲大學生物資訊與醫學工程學系的大四生、自媒體創作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法