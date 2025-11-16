自由電子報
自由開講》三權分立陷僵局 論民主如何前行

2025/11/16 19:00

◎ 蕭錫惠

當朝野對立讓國會成為戰場，當大法官席次因政治僵局而懸缺，台灣的民主正面臨制度性壅塞。

三權分立的設計，本意是防止權力集中、守護自由，而非讓國家陷入停滯。行政、立法、司法之間的制衡，是為了讓國家穩健前行，而不是讓人民無所適從。

然而，當總統與國會分屬敵對政黨，在野黨掌控立法院、拒審預算、凍結法案、杯葛人事，甚至讓大法官缺額過半、憲法法庭形同停擺——這已不再是政治競技，而是國家治理的危機

自由開講》三權分立陷僵局 論民主如何前行大法官缺額過半超過一年，目前憲法法庭形同停擺。圖為示意圖。（資料照）

一、制衡不是癱瘓

監督不是報復。立法院的職責在於把關，而非卡關。惡意阻撓，最終受害的不是執政者，而是2300萬人民。

立法院長應主動召開跨黨派協商，鎖定國防、經濟、災防三大底線，建立「最低共識」。行政院則可依《預算法》第62條，在國安與急難領域先行動支，確保政府不因杯葛而停擺。

正如《聯邦論》第51篇所強調的，「讓野心制衡野心」並非聯邦體制專利，而是民主憲政的普世原則。

即使台灣採中央集權的憲法架構，分權精神仍是防止政黨濫權與政治癱瘓的根本防線。

二、憲政仍有修補空間

當大法官缺額過多、釋憲功能癱瘓，憲政秩序便被架空。

可借鏡韓國「臨時法官」制度或法國「特別會議」機制，確保憲政審查不中斷。若立法院長期拒審提名，司法院應得聲請釋憲，確認立院「怠於行使職權」。

美國在1995年政府關門21天，最終仍靠兩黨領袖閉門協商化解。制度可以僵，政治不能死；當權力停滯，唯一能解凍它的，是智慧與誠信。

民主制度的價值不在完美，而在願意修補。只要憲政精神猶存，制度仍能自我修復。

三、以民意破僵局

當制度陷入死結，人民就是最後的防線。

總統應向全民說清楚：誰在阻撓國家前進？必要時，可透過公投或全民連署，讓民意成為制度的解方。

哈伯瑪斯指出：「公共理性是民主的靈魂。」

若民意被封鎖於程序之內，民主便會成為空殼。

因此，《公投法》應除去鳥籠條款，讓人民能真正以投票決定國家的方向，而非成為政治鬥爭的附屬品。

唯有讓民意充分流動，政治責任才有出口，社會分歧才有共識的可能。

立法院不應以凍結國防預算作為政治籌碼，圖為首艘國造柴電潛艦「海鯤號」（SS-711）。（本報資料照）立法院不應以凍結國防預算作為政治籌碼，圖為首艘國造柴電潛艦「海鯤號」（SS-711）。（本報資料照） 四、改革的方向

短期靠協商，長期靠修法。

未來可增訂「國會失職條款」：若預算或大法官人事逾期未審，視同默認通過——但須朝野三分之二同意啟動，以防多數黨濫權。

同時應設立「憲政協調會」，由總統、立法院長、司法院長定期對話，為權力爭端開一扇制度之門。

民主不怕衝突，怕的是拒絕對話；不怕爭辯，怕的是失去誠意。

唯有理性與責任並存的權力分立，才稱得上真正的民主。

若再以凍結國防預算為政治籌碼，那不只是杯葛政府，而是向2300萬人民宣戰。

民主最大的敵人，不是分權，而是失去合作的心。

（作者為自由撰稿人）

