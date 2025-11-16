自由電子報
自由開講》台灣文學──自由世界的最後一座燈塔

2025/11/16 09:00

◎ 不孝

台美作家兼譯者金翎（右）曾翻譯作家楊双子（右）的《台灣漫遊錄》。（資料照，本報合成）台美作家兼譯者金翎（右）曾翻譯作家楊双子（右）的《台灣漫遊錄》。（資料照，本報合成）

台美作家兼譯者金翎近日在多倫多國際作家節的演講，再次提醒世界：台灣是中文世界中唯一沒有文學審查的自由國度。她指出，唯有在沒有恐懼的環境中，作家才能誠實面對現實、書寫人性。這句話在全球民主退潮的今日，聽來格外震撼。

在中國，作家為了出版不得不自我閹割；在香港，言論審查與政治禁忌讓整個文學生態急速崩塌。對照之下，台灣的自由不只是制度的保障，更是精神的稀有資源。金翎說：「人們可以自由寫出任何想寫的東西，不需政府告訴你這可不可以接受。」這樣的言論，在許多中文語境裡，已成為一種奢侈的懷舊。

值得注意的是，金翎不僅翻譯楊双子的《台灣漫遊錄》，更將《來自清水的孩子》這部關於白色恐怖的漫畫介紹給國際社會。她讓世界看見台灣文學的多層次面貌——既能溫柔描繪日常，也敢凝視歷史創傷。這種來自自由土地的誠實書寫，是台灣最具說服力的文化外交。

《來自清水的孩子》紀實漫畫記錄白色恐怖受難者蔡焜霖的生命故事。（資料照）《來自清水的孩子》紀實漫畫記錄白色恐怖受難者蔡焜霖的生命故事。（資料照）

然而，金翎也坦言，要讓台灣文學被世界聽見，仍是一場漫長的戰鬥。英語出版市場中，翻譯文學僅占總出版量的3%，而中文作品又多半被中國文學所壟斷。譯者與出版人要讓台灣的聲音穿透語言與市場的牆，需要極大毅力與理想。

更深層的問題在於：當世界許多民主國家陷入對立與反智，甚至重新擁抱威權時，台灣如何繼續用文化說話？金翎說：「當民主國家開始轉向威權的今日，比以往更需要講述如何摒棄權威主義、實現民主目標的故事。」這不只是對外的使命，更是對內的提醒。

台灣的自由不是理所當然的，它來自幾代人對抗噤聲的代價。而今日的文學自由，正是民主最深層的呼吸。如果這片土地的作家與讀者能繼續珍惜「自由書寫」的空氣，那麼在逐漸暗淡的中文世界裡，台灣文學，將是最後一座燈塔。

（作者為退休人士）

