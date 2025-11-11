自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》外交接力 戰貓再出擊

蕭美琴的「戰貓外交」打開歐洲之門，蔡英文的「自由之聲」則讓世界再次聽見台灣的韌性與信念。兩人一前一後的出訪，代表台灣在民主與自由的戰線上沒有退卻──只有堅持與前進。
汪浩時間

汪浩時間

2025/11/11 17:00

◎ 汪浩

外交是一場沒有終點的接力賽。戰貓蕭美琴完成台灣史上首次由副總統進入歐洲議會公開演說的壯舉，展現了台灣在民主陣線中的堅定立場。緊接著，戰貓蔡英文也來到德國，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），將台灣的民主經驗與國際社會分享，持續深化與歐洲的夥伴關係

汪浩時間》外交接力 戰貓再出擊蔡英文出席「柏林自由會議」，將台灣的民主經驗與國際社會分享，持續深化與歐洲的夥伴關係。（擷取自蔡英文臉書）

這不只是兩場外交行程，而是台灣外交的連續行動。蕭美琴的「戰貓外交」打開歐洲之門，蔡英文的「自由之聲」則讓世界再次聽見台灣的韌性與信念。兩人一前一後的出訪，代表台灣在民主與自由的戰線上沒有退卻──只有堅持與前進。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴7日晚間在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（美聯社檔案照）對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴7日晚間在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（美聯社檔案照）

在中國持續文攻武嚇、試圖孤立台灣的時刻，蕭、蔡相繼挺身而出，是對國際宣示：台灣不只是亞太一隅的小島，而是全球民主價值的守護者。台灣人應該團結一致，支持政府的外交努力，讓全世界看見一個勇於發聲、堅定自由的台灣。唯有挺外交，台灣才能繼續向世界發光。

每個台灣人都可以成爲外交戰貓！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書