自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~趙曉慧》為何中共騙到政權後 要先清理身為內應的國民黨員？

中共最擅長的，是利用對手陣營中的「可用之人」來破壞民主體制。在台灣，這些人可能是：想求仕途、曝光、或金援的政客；想在對岸市場獲利的商人；想被「認同」的文化或媒體人。
名家分享

名家分享

2025/11/11 12:30

◎ 趙曉慧

名家分享~趙曉慧》為何中共騙到政權後 要先清理身為內應的國民黨員？中共的統治邏輯是「不信任任何人，只信任黨機器」。（圖取自美聯社、路透，本報合成）

中共在1949年奪取政權後，第一批清除的，往往就是曾為它效力、提供情報、做內應的國民黨人或知識分子。

之所以「恩將仇報」，這是出於極高的政治算計。

1.信任成本太高

對中共來說，能背叛一次，就能再背叛一次

這些國民黨內應雖然幫了它奪權，但他們「叛主」的前科讓中共極度不安。與其讓他們繼續掌握情報、人脈或地方實力，不如先「清除風險因子」。

2.穩固統治、清理知情者

內應了解中共奪權過程中的真相、臨時交易與暗黑手段。這些人若日後說出實情，會動搖中共「正統革命」的敘事

最簡單的方式就是——讓他們消失。

3.立威與恐懼統治

新政權一成立，最重要的是「震懾」。中共必須透過處決、批鬥這些「兩面人」來警告所有官員與群眾，革命只有一次忠誠，沒有第二次機會。

4.洗牌地方勢力

許多內應是地方仕紳、情報員或國民黨政務官，他們與地方官商關係錯綜複雜。

中共要徹底掌控地方，就要先剷除這些「舊勢力的中介人」。因此清洗行動往往與「鎮反運動」、「三反五反」連在一起

5.思想改造邏輯

中共的體系強調「階級忠誠」高於個人功績

一個有功的內應，不代表他的階級出身正確。只要他不是「無產階級出身」，遲早會在政治運動中被清算

中共的權力結構建立在「恐懼與清洗」的循環中，連自己人都不信任，更不用說曾經「幫過」它的外人。

中共的這種習性，也會用在台灣嗎？現在的國民黨騙大家「中共跟以前不一樣了」，連普廷都被辯護他不是一個獨裁者。

國民黨主席鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時稱：「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。（資料照）國民黨主席鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時稱：「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。（資料照）

中共的這種「利用—收編—清洗」模式，是體制基因，不會隨時間改變，只是換了包裝。

1.先利用

中共最擅長的，是利用對手陣營中的「可用之人」來破壞民主體制

在台灣，這些人可能是：（a）想求仕途、曝光、或金援的政客；（b）想在對岸市場獲利的商人；（c）想被「認同」的文化或媒體人。

它會給舞台、給關係、給資源，讓這些人成為「代言人」，說出那句最關鍵的話：「中共已經不一樣了，我們要和平交流。」

2.再收編

一旦這些人被吸納進去，就會成為「代理統治者」的角色。他們以為自己能「在兩岸之間取得利益平衡」，但實際上早被綁死在中共的框架中。

此時中共會要求他們交出更實質的控制權——例如媒體話語、學校交流、政黨協調權，甚至要求公開發表「反美、反民進黨」言論。

3.最後清理

當權力穩固後，中共一定會清除這些幫忙過的人。因為他們有兩個致命問題：一是知道太多內幕，二是忠誠度有問題。

中共的統治邏輯是「不信任任何人，只信任黨機器」，階級鬥爭就是它的DNA，邪惡的本質不會改變

中共不會放過任何一個能被利用的台灣人，也不會放過任何一個「幫過它」的台灣人。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書