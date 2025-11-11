名家分享~趙曉慧》為何中共騙到政權後 要先清理身為內應的國民黨員？

中共最擅長的，是利用對手陣營中的「可用之人」來破壞民主體制。在台灣，這些人可能是：想求仕途、曝光、或金援的政客；想在對岸市場獲利的商人；想被「認同」的文化或媒體人。

◎ 趙曉慧

中共的統治邏輯是「不信任任何人，只信任黨機器」。（圖取自美聯社、路透，本報合成）





中共在1949年奪取政權後，第一批清除的，往往就是曾為它效力、提供情報、做內應的國民黨人或知識分子。

之所以「恩將仇報」，這是出於極高的政治算計。

請繼續往下閱讀...

1.信任成本太高

對中共來說，能背叛一次，就能再背叛一次。

這些國民黨內應雖然幫了它奪權，但他們「叛主」的前科讓中共極度不安。與其讓他們繼續掌握情報、人脈或地方實力，不如先「清除風險因子」。

2.穩固統治、清理知情者

內應了解中共奪權過程中的真相、臨時交易與暗黑手段。這些人若日後說出實情，會動搖中共「正統革命」的敘事。

最簡單的方式就是——讓他們消失。

3.立威與恐懼統治

新政權一成立，最重要的是「震懾」。中共必須透過處決、批鬥這些「兩面人」來警告所有官員與群眾，革命只有一次忠誠，沒有第二次機會。

4.洗牌地方勢力

許多內應是地方仕紳、情報員或國民黨政務官，他們與地方官商關係錯綜複雜。

中共要徹底掌控地方，就要先剷除這些「舊勢力的中介人」。因此清洗行動往往與「鎮反運動」、「三反五反」連在一起。

5.思想改造邏輯

中共的體系強調「階級忠誠」高於個人功績。

一個有功的內應，不代表他的階級出身正確。只要他不是「無產階級出身」，遲早會在政治運動中被清算。

中共的權力結構建立在「恐懼與清洗」的循環中，連自己人都不信任，更不用說曾經「幫過」它的外人。

中共的這種習性，也會用在台灣嗎？現在的國民黨騙大家「中共跟以前不一樣了」，連普廷都被辯護他不是一個獨裁者。

國民黨主席鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時稱：「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。（資料照）

中共的這種「利用—收編—清洗」模式，是體制基因，不會隨時間改變，只是換了包裝。

1.先利用

中共最擅長的，是利用對手陣營中的「可用之人」來破壞民主體制。

在台灣，這些人可能是：（a）想求仕途、曝光、或金援的政客；（b）想在對岸市場獲利的商人；（c）想被「認同」的文化或媒體人。

它會給舞台、給關係、給資源，讓這些人成為「代言人」，說出那句最關鍵的話：「中共已經不一樣了，我們要和平交流。」

2.再收編

一旦這些人被吸納進去，就會成為「代理統治者」的角色。他們以為自己能「在兩岸之間取得利益平衡」，但實際上早被綁死在中共的框架中。

此時中共會要求他們交出更實質的控制權——例如媒體話語、學校交流、政黨協調權，甚至要求公開發表「反美、反民進黨」言論。

3.最後清理

當權力穩固後，中共一定會清除這些幫忙過的人。因為他們有兩個致命問題：一是知道太多內幕，二是忠誠度有問題。

中共的統治邏輯是「不信任任何人，只信任黨機器」，階級鬥爭就是它的DNA，邪惡的本質不會改變。

中共不會放過任何一個能被利用的台灣人，也不會放過任何一個「幫過它」的台灣人。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法