評論 > 投書

自由開講》師資告急 教壇青黃不接的隱憂

2025/11/15 08:00

◎ 陳琪

教育現場的警訊，正悄悄從「徵才公告」的持續延宕中浮現。以往每年開學前即已完成師資補齊的學校，如今到了開學後仍在招募老師，反映出教育現場「新血不再」的嚴重現象。

根據近年統計，四十歲以下教師占比在十年間腰斬，不少年輕人對教職的穩定與理想不再抱持熱情，轉而投向待遇更高、發展更彈性的產業。

為了填補人力缺口，部分學校被迫讓教師兼課、跨科代課，甚至「連堂超鐘點」成為常態。然而，這樣的現象非但未解決問題，反而造成既有教師過勞教學品質下降，最終陷入惡性循環。教育原本應是培養下一代的基石，如今卻因制度僵化與環境改變，成為人才外流的高風險區。

若從制度面來觀察，教育現場的不穩定並非單純人力不足，而是長期結構性失衡的結果。

現行聘任制度對年輕教師缺乏吸引力，試用、代理與兼任機制讓教師難以獲得職涯保障，加上偏遠地區學校學生數銳減，學區合併與教職縮編頻仍，使得許多具教學熱忱的年輕人望之卻步。

同時，行政負擔的增加與家長投訴壓力，也讓教師逐漸失去專業尊嚴。尤其在「教學即服務業化」的氛圍下，教育者被要求扮演輔導員、客服人員與行政助理等多重角色，卻鮮少獲得相應支持。

教育人員成為政策與社會期待下的「高壓職業」，自然導致新進教師流失、資深教師疲憊。當教育失去吸引力，整個國家未來的人才培養便面臨根本性挑戰。

另一方面，現行的投訴與調查機制，也讓學校陷入「司法化」的窘境。

許多校園爭議案件被迫以「校事會議」啟動程序，導致行政人員與教師疲於應付調查流程，甚至出現「舉發文化」氾濫的現象。本意是維護公正與透明，實際上卻讓教育現場籠罩在不信任的陰影中。

當教師擔心一句話、一個決策都可能被誤解為違規行為，教育的創意與彈性勢必大幅受限。校園本應是理性與人本對話的空間，如今卻被迫走向法制化、文書化的治理模式。這樣的氛圍不僅削弱教師的教學熱情，也讓學生成為制度壓力下的間接受害者

未來的教育改革，必須在保障學生權益與維護教師尊嚴之間找到平衡，建立更具信任與專業導向的校園文化。

綜觀目前情勢，教育界需要的不僅是「補人」與「調薪」，更是制度與文化的全面翻轉。

政府應檢討師資培育與聘任制度，針對年輕教師設計明確的職涯晉升路徑與專業支持系統，讓教學能成為可長可久的專業生涯。同時，校園治理應從「懲罰導向」轉向「輔導與修復」，建立透明但具彈性的調查機制，減少行政過度介入教學專業的現象。

教育，是社會信任與知識傳承的核心，當教師群體無法獲得尊重與支撐，任何教育改革都將淪為口號。唯有讓教師回歸教育本質、恢復社會信任，才能真正扭轉教壇的青黃不接，讓教育重新成為年輕世代願意投入的志業。

（作者為台北市民）

