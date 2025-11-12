自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》清寒生輕生：「免學費」這條路我們為什麼不敢走？

2025/11/12 09:30

◎ 郭良蕙

近日，一則新聞報導指出，臺中朝陽科大一位家境不好的大二男生，為了早點賺錢養家，決定休學去當兵。沒想到，他因為繳不出1/3學費（約1萬8千元）無法休學，最後走上絕路，死前還心繫家人，把手機留給辛苦打工的弟弟，希望弟弟能賣點錢，其情可憫，聞者鼻酸。

臺中朝陽科大一位家境清寒的大二男生，為了早點賺錢養家，決定休學去當兵。沒想到因為繳不出1/3學費無法休學，最後走上絕路（資料照，記者蔡淑媛翻攝）臺中朝陽科大一位家境清寒的大二男生，為了早點賺錢養家，決定休學去當兵。沒想到因為繳不出1/3學費無法休學，最後走上絕路（資料照，記者蔡淑媛翻攝）

臺灣面臨少子化浪潮，政府雖然推動了育兒津貼及托育補助，但面對動輒數百萬的教育成本，這些補助無異於杯水車薪；為什麼臺灣不效法芬蘭、瑞典、挪威、法國、奧地利、德國、巴西等國家，為永久居民或特定公民提供免費的義務教育或大學教育呢？

這不僅是為了減輕家庭負擔，更是從根本上解決教育成本高昂所引發的生育焦慮

在臺灣，高昂的教育費用是一道難以跨越的門檻；對許多家庭來說，要供養一個孩子完成大學學業，往往需要付出上百萬元的代價。這筆沉重的教育支出，加上高房價及低薪的雙重夾擊，使得許多人對婚姻與生育望而卻步，不敢輕易踏上人生的下一個階段。

政府在教育上的投入固然可觀，但若要全面實施學費全免，確實會引發排擠其他公共支出、影響私立大學生存等疑慮，然而，與其擔憂這些問題，我們更應該思考：為什麼我們不願意從根本上投資，讓年輕人真正能為自己喜歡的事情而奮鬥？有多少人為了省下眼前的學費，卻可能讓自己未來數十年都在一個沒有熱情、無法發揮所長的領域中工作？

單次的補貼遠遠不夠，年輕人真正渴望的是一份長期的、可預見的、系統性的支持

一個受過良好教育、充滿活力的年輕世代，才是國家最寶貴的資產，若能實施義務教育或大學免費的政策，不僅能從源頭解決生育焦慮，甚至可以透過提高畢業標準，或是讓學生在就業後以「校園及學生生活貢獻金」等形式回饋學校，來達成永續的教育投資。

政府若能實施義務教育或大學免費等政策，就能從源頭解決生育焦慮；圖中人物為教育部長鄭英耀。（資料照）政府若能實施義務教育或大學免費等政策，就能從源頭解決生育焦慮；圖中人物為教育部長鄭英耀。（資料照）

教育本應是國家對未來的根本投資，而非選舉的商品！唯有當年輕人能安心追求學業與職涯，沒有後顧之憂時，他們才有能力與勇氣建立家庭，擁抱新生命的到來。

一個健康的社會，應該確保每個孩子，無論家庭背景如何，都能享有平等的教育機會；當教育被視為一種公共財，而非家庭的單獨責任時，社會的整體生育意願才會隨之提升，政府應該勇敢地改革教育制度，將學費從家庭的經濟負擔轉變為國家的公共投資。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書