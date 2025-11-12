自由開講》清寒生輕生：「免學費」這條路我們為什麼不敢走？

◎ 郭良蕙

近日，一則新聞報導指出，臺中朝陽科大一位家境不好的大二男生，為了早點賺錢養家，決定休學去當兵。沒想到，他因為繳不出1/3學費（約1萬8千元）無法休學，最後走上絕路，死前還心繫家人，把手機留給辛苦打工的弟弟，希望弟弟能賣點錢，其情可憫，聞者鼻酸。

臺中朝陽科大一位家境清寒的大二男生，為了早點賺錢養家，決定休學去當兵。沒想到因為繳不出1/3學費無法休學，最後走上絕路（資料照，記者蔡淑媛翻攝）

臺灣面臨少子化浪潮，政府雖然推動了育兒津貼及托育補助，但面對動輒數百萬的教育成本，這些補助無異於杯水車薪；為什麼臺灣不效法芬蘭、瑞典、挪威、法國、奧地利、德國、巴西等國家，為永久居民或特定公民提供免費的義務教育或大學教育呢？

請繼續往下閱讀...

這不僅是為了減輕家庭負擔，更是從根本上解決教育成本高昂所引發的生育焦慮。

在臺灣，高昂的教育費用是一道難以跨越的門檻；對許多家庭來說，要供養一個孩子完成大學學業，往往需要付出上百萬元的代價。這筆沉重的教育支出，加上高房價及低薪的雙重夾擊，使得許多人對婚姻與生育望而卻步，不敢輕易踏上人生的下一個階段。

政府在教育上的投入固然可觀，但若要全面實施學費全免，確實會引發排擠其他公共支出、影響私立大學生存等疑慮，然而，與其擔憂這些問題，我們更應該思考：為什麼我們不願意從根本上投資，讓年輕人真正能為自己喜歡的事情而奮鬥？有多少人為了省下眼前的學費，卻可能讓自己未來數十年都在一個沒有熱情、無法發揮所長的領域中工作？

單次的補貼遠遠不夠，年輕人真正渴望的是一份長期的、可預見的、系統性的支持。

一個受過良好教育、充滿活力的年輕世代，才是國家最寶貴的資產，若能實施義務教育或大學免費的政策，不僅能從源頭解決生育焦慮，甚至可以透過提高畢業標準，或是讓學生在就業後以「校園及學生生活貢獻金」等形式回饋學校，來達成永續的教育投資。

政府若能實施義務教育或大學免費等政策，就能從源頭解決生育焦慮；圖中人物為教育部長鄭英耀。（資料照）

教育本應是國家對未來的根本投資，而非選舉的商品！唯有當年輕人能安心追求學業與職涯，沒有後顧之憂時，他們才有能力與勇氣建立家庭，擁抱新生命的到來。

一個健康的社會，應該確保每個孩子，無論家庭背景如何，都能享有平等的教育機會；當教育被視為一種公共財，而非家庭的單獨責任時，社會的整體生育意願才會隨之提升，政府應該勇敢地改革教育制度，將學費從家庭的經濟負擔轉變為國家的公共投資。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法