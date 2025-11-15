自由開講》「白人」如何煉成？ 台灣的族群反思

◎ 陳擷安

美國公視紀錄片《美國白人史》，是一部音樂動畫系列片，致力於講述各種不同的故事，紀錄美國種族關係的形成過程。（圖擷取自美國公視網站）

美國公視（PBS）近日一部探討「白人（Whiteness）」概念如何被建構的紀錄片《美國白人史》（History of White People in America），再次揭開了美國歷史上最為敏感的瘡疤。這部紀錄片的核心，並非探討膚色，而是剖析「白人」一詞如何從一個模糊的描述，演變為一個具有法律、政治與經濟特權的「社會階級」。

為了說明這個概念的殘酷性，影片介紹了兩位非白人女性的辛酸史：一位是為了反抗家庭被迫拆散，而從高樓窗戶縱身跳下的非裔奴隸安·威廉斯（Ann Williams）；另一位，則是十九世紀被當作「東方展覽品」巡迴演出，最終遭拋棄的華裔少女梅阿芳（Afong Moy）。

這段看似屬於美國的黑暗過往，實則是一面映照全人類的鏡子。對同樣建立在複雜族群遷徙、殖民歷史與身份認同拉扯之上的台灣而言，這場關於「誰有資格成為人」的討論，不僅是歷史借鑑，更是對我們當下社會包容性的嚴厲拷問。

紀錄片的核心在於，「白人」並非一個與生俱來的生物學事實，而是一個被精心「製造」出來的政治發明。在美國建國初期，為了鞏固權力與合理化土地掠奪及奴隸制度，統治階級必須創造出一條清晰的界線，區分「誰有權利」與「誰沒有權利」。於是，「白人」這個概念應運而生，它成了一張「特權俱樂部」的入場券。歷史上，諸如愛爾蘭裔、義大利裔、甚至猶太裔移民，都曾一度被排除在「白人」的窄門之外，他們必須經過數代的掙扎、同化、乃至對「更低階」族群（如非裔）的共同壓迫，才得以「漂白」身份，擠入這個特權階級。因此，「白人」的本質，從來不是關於血統，而是關於「權力」的分配；它是用來決定誰能擁有土地、誰能投票、誰能被法律承認為「完整的人」，而誰又只能淪為「財產」的分類工具。

美國建國初期，為鞏固權力與合理化土地掠奪及奴隸制度，統治階級必須創造出一條清晰的權利界線。於是，「白人」這個概念應運而生。（美聯社檔案照）

安·威廉斯與梅阿芳的悲劇，正是這套分類工具運作下的必然產物。她們是「非白人」身份所必須付出的代價。安·威廉斯的故事，是勞動力的極致「物化」。在奴隸制度的法律框架下，她並非「母親」，而僅是「可生育的財產」；她的孩子，亦非「家屬」，而是其主人的「資產」。當她的家庭因「資產轉移」而將被拆散時，她所能做出的最後反抗，便是毀掉這件「財產」——她自己。梅阿芳的遭遇，則是另一種型態的「物化」：文化的「奇觀化」。她被從中國運到美國，不是為了勞動，而是為了「展覽」。她被包裝成一個「東方娃娃」，滿足西方社會對異國情調的窺探慾與優越感。然而，當新鮮感褪去，這個「展覽品」也就失去了價值，最終的拋棄是如此理所當然。這兩位女性，一人被剝奪了作為「人」的權利，一人被剝奪了作為「個體」的尊嚴，她們的犧牲，都只是為了鞏固另一群人作為「正常」與「優越」的身份地位。

這面美國的歷史之鏡，對照台灣的土地上，其折射出的影像同樣令人警醒。台灣社會高舉多元、民主、平權的旗幟，並在全球舞台上，奮力抵抗著來自對岸的、試圖抹煞我們主體性的強權敘事。然而，當我們如此迫切地要求世界承認「台灣人」的獨特身份時，我們是否也在自己的島嶼內部，無意識地複製著另一套「分類遊戲」？我們如何看待社會中那些「非我族類」的群體？當我們討論著「白人」如何被建構時，我們是否也在建構一個更狹隘的「台灣人」定義？當代的安·威廉斯，是否正體現在那些被我們系統性剝削、其家庭團聚權利被漠視的東南亞移工身上？當代的梅阿芳，是否正體現在那些被我們貼上標籤、帶著異樣眼光看待、甚至面臨歧視性待遇的東南亞新住民配偶身上？我們對移工的「工具化」使用，以及對新住民的「差異化」對待，其背後的社會邏輯，與當年建構「白人」優越性的邏輯，又有多大區別？

透過《美國白人史》這部紀錄片，台灣人能思考的是，安·威廉斯的情況是否體現於當代那些被我們系統性剝削的移工身上；移工示意圖，非文中當事人。（資料照）

美國公視的這堂歷史課，最終的課題是自我反思。一個成熟的社會，不在於其歷史上是否曾犯過錯，而在於其是否有勇氣面對錯誤，並在當下停止複製同樣的壓迫結構。台灣若要真正建立一個值得驕傲的共同體，我們所追求的，就不應只是建立一個「排他性」的身份認同，而是必須建立一個「包容性」的公民社會。安·威廉斯的反抗與梅阿芳的悲劇，是對所有掌權者的永恆警示：任何一個建立在「物化」他人、剝奪他人尊嚴之上的身份認同，無論其包裝得多麼高尚，最終都將在人性的法庭上被判有罪。台灣在追求國際尊嚴的同時，更須以同等的力氣，確保在我們土地上的每一個人，都不再需要為了證明自己是「人」而付出血淚的代價。

（作者為科技集團法務）

