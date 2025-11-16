自由電子報
評論 > 投書

自由開講》中共不會奪取台灣外島

2025/11/16 20:00

◎ 劉孔伏

習近平的智庫團隊在討論「武統台灣」時，便排除了奪取台灣外島的方案，因為此舉會引起國際社會的憤怒，加劇中西方直接對抗；示意圖。（路透檔案照）

自從習近平上台後，逆歷史潮流而行，在保黨的名義之下，迅速中止了鄧小平「改革開放」和以經濟發展為中心的國策，企圖回歸毛澤東「文革時代」。他一方面進行軍改，整頓軍隊，大造船艦和武器裝備，窮兵黷武；另一方面大搞「戰狼外交」，欺壓霸凌世界各國，對抗美國，奪取世界話語權。在以美國為首的西方國家綏靖主義的縱容之下，助長了他的狂妄野心，以「武統台灣」為己任，建立所謂民族復興的豐功偉績。

為此，他下令制定《港版國安法》這部違憲非法的法律，殘酷地鎮壓了香港「反送中」中民眾理性和平的示威遊行活動，消滅了香港「一國兩制」，徹底失去國際社會的信譽！他這樣做的目的，就是堵死了和平統一台灣的途徑，迫使中共把「武統台灣」成為解決台灣問題的唯一選項。因此，共軍「武統台灣」成了媒體關注的交點話題，各種智庫進行了研究預測，陸續公佈了不少研判報告。

10月21日，台灣陸委會舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，邀請軍事學者分析中國對台軍事部署。台灣國防大學政戰學院中共軍事事務研究所教授馬振坤先生指出，中共對台軍事行動主要分為三類

第一，「灰色地帶作戰」，在台海周邊對台灣進行騷擾。

第二，「有限的局部衝突」，這種會是台海兩邊的對稱衝突。

第三，「全面性戰爭的衝突」，台灣要做好中共武力犯台的防範。

國防大學政戰學院中共軍事事務研究所教授馬振坤。（資料照）國防大學政戰學院中共軍事事務研究所教授馬振坤。（資料照）

筆者基本讚同馬先生的分析，但有點不同看法，就是沒有第二是「有限的局部衝突」，即奪取台灣外島如金門、馬祖。因為根據台灣外島的地理位置靠近大陸和中共軍隊的實力來說，共軍不用吹灰之力就可奪取台灣外島，這是毋容置疑的。為什麼中共七十多年來沒有這麼做呢？這其中大有文章，是有緣由的。

在中共的「解放戰爭」中，共軍突破長江天塹防線後，摧枯拉朽，勢如破竹，一直打到海南島。但毛澤東指揮的攻打台灣卻吃了敗仗，損失慘重；再加上朝鮮戰爭的爆發，美國第七艦隊進駐台灣，才形成了台海局勢現狀。毛澤東攻打台灣失敗，為什麼不奪取台灣外島金門、馬祖呢？原因大概有二

一、金門、馬祖離大陸近，以便窺探暸解台灣政情。

二、奪取了金門、馬祖，大陸與台灣相隔就只剩一條海峽，在當時世界局勢下容易造成台灣獨立。

因此之故，蔣介石國民黨才與中共針鋒相對，一個要「反攻大陸」，一個要「一定要解放台灣」。

毛澤東不奪取台灣外島的用意，中共後來領導人都清楚明白。但習近平就不同了，他做事突破了人類道德底線，任何事都做得出來，只有你想不到的，沒有他做不出的。不過，據筆者所知，他的智庫團隊在研究討論「武統台灣」時就排除了奪取台灣外島方案。因為奪取台灣外島會引起國際社會的憤怒，加劇中西方直接對抗，反而促使國際社會承認台灣，使其獨立，事情就難辦了。「武統台灣」方案是出其不意的閃電戰，短時間內奪取台灣，阻止美軍介入，更不想引發第三次世界大戰！

近日中共國防部發言人公佈了何衛東、苗華、林向陽等九名上將被查落馬，這些將領是習近平「武統台灣」的班子，被一鍋端，無論其內幕如何，這都是對習近平的沈重打擊，在兩三年短時間內難言「武統台灣」！

中央軍委副主席何衛東（右）遭到整肅，顯示習近平可能已失去對軍方的控制。（法新社檔案照）中央軍委副主席何衛東（右）遭到整肅，顯示習近平可能已失去對軍方的控制。（法新社檔案照）

（作者為中國歷史學家、作家）

