自由開講》民進黨是否準備好下一場選戰？

2026年的九合一選舉，民進黨恐怕要面臨比以往更大的挑戰。（資料照）

民進黨去年（2024）順利延續中央執政，卻在藍大於綠的政治結構下，未能掌握政治節奏、順利推行政策，距離下一場地方選舉仍有一年，但挑戰恐怕比以往更大。

從高雄市的初選風波，到行政團隊與支持者間的摩擦，再到南部版圖結構的變化，民進黨似乎還沒有準備好面對新一輪的政治考驗。

首先，林岱樺的問題不在於初選制度，而在於「贏了初選，可能輸了高雄市」。

民進黨立委林岱樺在黨內勝出，確實展現基層實力，但若無法妥善回應外界對司法爭議的疑慮，反而可能重演高虹安的困境。司法問題一旦成為選戰焦點，不僅林岱樺個人陷入政治泥淖，也讓整個政黨背負不必要的包袱。民進黨若無法在提名前妥善評估候選人風險，恐怕難以維持選民對清廉與能力的信任。

民進黨立委林岱樺若無法妥善回應涉嫌詐領助理費的司法爭議，恐有失選民信任。（資料照）

其次，行政團隊與支持者之間的溝通似乎出現裂痕。

以近期吳音寧出任台肥董事長的傳聞為例，消息一出，綠營支持者積極辯護，認為吳音寧具有農產運銷專業，過去亦遭系統性抹黑，理應受到平反。然而最後人事案卻急轉直下，由原台肥總經理升任新任董事長，讓不少支持者感到失望。

這樣的處理方式，反映出政府未能及時回應基層情緒，也削弱了支持者的信任。對一個長期執政的政黨而言，失去核心支持者的熱情，往往比失去中間選民更致命。

第三，南部近年來成為民進黨的政治重鎮。

自2018年與2022年失去台中與桃園後，民進黨的直轄市只剩高雄與台南。這兩地近年因科學園區設立、外來人口增加，社會結構早已不同於過去。新居民的政治傾向不再一面倒支持民進黨，對地方治理的期待也更務實。民進黨若仍倚賴傳統派系與舊式動員，而未積極吸納新興群體的意見與需求，恐怕難以穩固南部優勢。

台南近年因科學園區設立、外來人口增加，社會結構早已不同於過去。新居民不再一面倒地支持民進黨，反而對地方治理的期待更務實。（資料照）

總結而言，民進黨針對下一場大選，恐怕面臨「黨內提名的風險管理」、「行政團隊與支持者間的信任維繫」，以及「南部選區結構的重組」等多重挑戰。

這三個難題，實則指向同一問題——民進黨是否仍有能力在變動的社會中，重新整合支持、更新策略。倘若仍靠過去支持者無條件的給予支持，而未正視支持者情緒的與社會結構的改變，那麼下一場大選，民進黨恐怕將面臨前所未有的危機。

（作者為政治工作者）

