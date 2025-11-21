自由電子報
健康醫療網》避孕方式怎麼選？ 醫師解析5大選項 從保險套到長效皮下避孕器一次看懂

長效皮下避孕器，採用第三代黃體素作為主要成分，由醫師在女性非慣用手臂內側植入一條長4公分、寬2毫米的塑膠長條，能緩慢釋放低劑量黃體素，助維持避孕效果。
健康醫療網

2025/11/21 08:00

◎ 健康醫療網

雅丰時尚診所功能醫學周維薪醫師指出，若因為非預期懷孕需進行人工流產，隨之而來的荷爾蒙劇烈變化，可能短暫引發內分泌失調，進而影響情緒與睡眠。（取自貼文）雅丰時尚診所功能醫學周維薪醫師指出，若因為非預期懷孕需進行人工流產，隨之而來的荷爾蒙劇烈變化，可能短暫引發內分泌失調，進而影響情緒與睡眠。（取自貼文）

暫未考慮懷孕生子，又想維持親密關係，讓不少夫妻或伴侶都有避孕的需求，但是若不慎避孕失敗、導致非預期懷孕，將對女性帶來重大衝擊。隨著醫學進步，保險套、避孕藥、子宮內避孕器和結紮手術等避孕措施各有適合的族群，雅丰時尚診所功能醫學周維薪醫師表示，近期也有可植入手臂的長效皮下避孕器，透過持續釋放低劑量的黃體素維持避孕效果，提供伴侶更多元的避孕選擇。

非預期懷孕成女性沉重負擔　應建立正確避孕觀念

周維薪醫師指出，若因為非預期懷孕需進行人工流產，隨之而來的荷爾蒙劇烈變化，可能短暫引發內分泌失調，進而影響情緒與睡眠；若懷孕週數較大，需透過手術取出胚胎組織，過程中可能影響子宮內膜的完整性，部分女性會出現子宮沾黏或經血排出困難，日後若受孕難度增加、要進行試管嬰兒療程，又是一筆龐大的費用。女性也可能自此陷入強烈的罪惡感與焦慮情緒，所以建立正確的避孕觀念非常重要。

避孕方式選擇多　醫：別再以為算「安全期」有用！

常見的避孕方式中，保險套是兼具避孕與預防性病的選項，周維薪醫師表示，若使用不當過程中仍可能滑落或破損，也需要性伴侶的積極配合，女性主導權因而受限。很多人以為「算準安全期」就能避孕，但只要經期稍有變化，排卵時間仍可能與精蟲在體內的存活時間重疊，避孕效果有限，屬於常見的錯誤迷思。

口服避孕藥則通常含有雌激素與黃體素，能抑制排卵、改變子宮環境，但並非所有人都適合，例如肥胖、有血栓風險、乳癌家族史、抽菸或肝功能異常者應由醫師評估；若經常忘記每天服藥，也可能影響避孕效果。至於事後藥含高劑量黃體素，一般用於緊急避孕，但實際情況常見有女性自行頻繁服用，可能造成經期或身體狀況的變化，建議還是要遵循醫師指示使用。

要永久避孕？還是想維持生育能力？長效避孕這樣選

長效避孕選擇方面，子宮內避孕器可維持數年避孕效果，周維薪醫師也指出，部分女性子宮形狀特殊或較大，植入位置可能偏移，這樣的情況下胚胎仍有機會著床，應配合定期回診追蹤。結紮手術是永久避孕的選擇之一，不過術後想恢復生育能力，成功率約6至7成，且時間越久成功率越低，尚未決定未來是否要懷孕的女性應將此納入考量。

近年則有長效皮下避孕器，採用第三代黃體素作為主要成分，由醫師在女性非慣用手臂內側植入一條長4公分、寬2毫米的塑膠長條，能緩慢釋放低劑量黃體素，助維持避孕效果。周醫師說明，一般建議皮下避孕器於植入約三年後取出，期間無須特別照護或頻繁回診，移除後可視情況再更換。若有懷孕計畫也可隨時取出，臨床觀察月經週期多於短時間內逐漸恢復，具體可根據身體狀況與醫師建議安排備孕。

長效皮下避孕器植入前後注意這些　月經狀況有1原因

長效皮下避孕器植入前，醫師會先需確認女性是否懷孕、有無對黃體素過敏、經期異常，或乳癌等相關病史，通常在月經來潮的第2至第7天植入，在門診就可完成。周維薪醫師進一步表示，部分女性植入後可能出現月經量減少或不規則出血，與植入初期的荷爾蒙變化有關，後續通常會逐漸穩定，若症狀持續應及時與醫師反映。

周維薪醫師指出，長效皮下避孕器不含雌激素，對肝臟代謝相對影響較小，哺乳期女性、抽菸或有血栓風險者等應由醫師評估是否適用，實際應用根據患者個別狀況不同可能有所差異。對於有多重性伴侶者，周醫師則建議仍要使用保險套，以預防性病感染風險。

避孕措施考量多重因素　可諮詢醫師充分討論

各種避孕方式的原理與適用族群都不同，需依據身體狀況、生活習慣與生育規劃等多重因素綜合評估。周維薪醫師分享，就有一名26歲女性過去服用口服避孕藥，出現頭痛、水腫等副作用，且因生活忙碌用藥時間不規律；改採皮下避孕器後避免了忘記服藥的問題，心理壓力也減輕不少。有需求的女性朋友可諮詢專業醫師，經過充分討論，找到安全、合適且可長期維持的避孕策略。

雅丰時尚診所功能醫學周維薪醫師個人小檔案。（取自貼文）雅丰時尚診所功能醫學周維薪醫師個人小檔案。（取自貼文）

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 避孕方式怎麼選？醫師解析5大選項　從保險套到長效皮下避孕器一次看懂

