照護線上》急性淋巴性白血病（ALL）微量癌細胞（MRD）陰性莫輕忽，免疫治療開創長期存活新契機，有望避開骨髓移植風險，葉士芃醫師圖文解說

中國醫藥大學附設醫院血液幹細胞研究室暨組織庫主任葉士芃醫師表示，儘管罹患急性淋巴性白血病患者在化療後達微量癌細胞（MRD）陰性，但體內仍可能有偵測不到的殘存癌細胞。
照護線上

照護線上

2025/11/18 08:00

◎ 照護線上

中國醫藥大學附設醫院血液幹細胞研究室暨組織庫主任葉士芃醫師以圖文解說急性淋巴性白血病及治療注意事項。（取自貼文）中國醫藥大學附設醫院血液幹細胞研究室暨組織庫主任葉士芃醫師以圖文解說急性淋巴性白血病及治療注意事項。（取自貼文）

「那是一位30多歲男性，原本健康狀況良好、體格健壯，卻突然罹患急性淋巴性白血病（ALL），病情迅速惡化，患者在接受第一次誘導化療後達到完全緩解，且微量殘留病灶（Minimal Residual Disease，簡稱MRD），（又稱微量癌細胞），達成陰性的目標。」中國醫藥大學附設醫院血液幹細胞研究室暨組織庫主任葉士芃醫師表示，「儘管達微量癌細胞（MRD）陰性，但體內仍可能有偵測不到的殘存癌細胞。該個案考量到急性淋巴性白血病復發風險極高，且自己還非常年輕，決定不做骨隨移植，避免可能發生慢性排斥的風險，並在鞏固治療中，再加上免疫治療，以接軌最新國際治療趨勢。」

至今完成治療已超過一年以上，沒有復發跡象。儘管尚未超過臨床上治癒的三年評估期，但在鞏固期直接加入免疫治療，帶來的治療展望與實際治療成果，對患者與家屬而言，無疑是一劑「強心針」。

急性淋巴性白血病快速致命　成人復發風險高　微量癌細胞陰性非治癒保證

成人急性淋巴性白血病屬於急性血癌，病程進展非常迅速，癌細胞在短時間內大量增生，這些多而不成熟的癌細胞，會進一步的抑制正常血球生成，讓原本健康的人在短期內內就變得非常虛弱。

由於患者造血功能恐面臨陡坡式下滑，對應的症狀可能很快就會出現。葉士芃醫師提醒，紅血球下降會出現貧血、倦怠。血小板下降，容易出現瘀青、流鼻血、牙齦出血等。正常白血球減少，導致免疫力下降、容易發燒與感染。

成人急性淋巴性白血病屬於急性血癌，病程進展非常迅速。（取自貼文）成人急性淋巴性白血病屬於急性血癌，病程進展非常迅速。（取自貼文）

因為癌細胞增殖速度快，所以需要高劑量化學治療來清除癌細胞，不過成人與兒童的預後有明顯差異。葉士芃醫師說，兒童急性淋巴性白血病的長期存活率非常高，現今可超過90%；相較之下，成年人的長期存活率僅有50至60%，足足少了三分之一至一半這麼多。

微量癌細胞是臨床上評估治療成效的重要檢查，其利用高度精準儀器來偵測患者體內是否仍存有癌細胞。但微量癌細胞陰性僅代表「以最先進的儀器仍無法檢測出癌細胞」，並不保證體內完全沒有殘存癌細胞。所以儘管微量癌細胞陰性是重要的治療里程碑，但不是「永久安全」的保證。

微量癌細胞陰性僅代表「以最先進的儀器仍無法檢測出癌細胞」，並不保證體內完全沒有殘存癌細胞。（取自貼文）微量癌細胞陰性僅代表「以最先進的儀器仍無法檢測出癌細胞」，並不保證體內完全沒有殘存癌細胞。（取自貼文）

過往為了降低急性淋巴性白血病的復發風險，在達到微量癌細胞陰性之後，部分病人會考慮進行骨隨移植，這是目前少數可望降低復發的方式之一。高風險或復發可能性較高的個案，醫師仍會建議以移植作為後續治療策略。但由於移植也可能伴隨感染、GvHD等併發症，並需綜合考量年齡、體能、病程反應等因素，因此部分患者在充分評估後，會無法進行移植，可能選擇其他鞏固治療方式。重要的是，任何決策都應建立在與醫療團隊充分討論的基礎上。

急性淋巴性白血病治療新趨勢　微量癌細胞陰性仍建議透過免疫療法提升預後

如今，免疫治療讓微量癌細胞陰性患者多了治療新選擇。在鞏固治療中搭配免疫治療，有助於更進一步清除殘存癌細胞、降低復發風險，讓疾病緩解深度再升級，甚至可以不用進行骨隨移植，降低因移植帶來的併發症風險，有望在更低的副作用下，提升自己的治療成效和生活品質。在臨床上，醫師會依據患者疾病分型、風險分類、治療反應等進行個別化建議。

免疫治療有助於進一步清除殘存癌細胞、降低復發風險。（取自貼文）免疫治療有助於進一步清除殘存癌細胞、降低復發風險。（取自貼文）

葉士芃醫師指出，根據大型臨床研究，在標準化療的基礎上額外加入免疫治療作為鞏固治療，病人的整體存活率大於八成，復發率也大幅降低。與未接受免疫鞏固治療的對照組相比，成效差異相當顯著。

急性淋巴性白血病的治療方式不只一種，無論是骨髓移植或免疫治療，都各有其適應症與限制。目前在鞏固治療加入免疫療法尚未有健保給付，建議患者主動詢問醫師所有治療選擇，詳細了解各種方法的優缺點，共同擬定治療策略！

筆記重點整理

● 兒童急性淋巴性白血病的完全緩解率與長期存活率非常高，現今可超過90%。相較之下，成年人雖然誘導緩解率也可達80至90%，但復發率高，長期存活率約50至60%。

● 微量癌細胞能偵測極少量的白血病細胞，但是MRD陰性僅代表在檢測極限下看不到癌細胞，並不保證體內完全沒有殘存癌細胞。所以MRD陰性是重要的治療里程碑，但不是「永久安全」的保證。

● 為了降低急性淋巴性白血病復發風險，在達到MRD陰性之後，可以考慮加入免疫治療。

● 免疫治療讓MRD陰性患者多了新的治療選擇。目前健保尚未給付免疫療法於新診斷MRD陰性病患，患者可主動與醫師討論，是否適合自費進行深度鞏固治療，以提升存活時間、降低復發風險。

本文經授權轉載自【照護線上】急性淋巴性白血病（ALL）微量癌細胞 （MRD）陰性莫輕忽，免疫治療開創長期存活新契機，有望避開骨髓移植風險，專科醫師圖文解說

