自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

綠學院》核能復興首部曲：AI的盡頭是能源之群龍無首

過去的六十年，每當談到核融合這聖杯，「再三十年即可商轉」的新聞不斷跳票，2025年了，我們還要再等另一個三十年嗎？
綠學院

綠學院

2025/11/25 16:40

◎ 王曉中

若用一句話講完核融合和核分裂：一加一大於二，是核融合；二大於一加一，是核分裂。（取自貼文）若用一句話講完核融合和核分裂：一加一大於二，是核融合；二大於一加一，是核分裂。（取自貼文）

如果一個王儲，少年時意氣風發，卻因為權臣合謀，被迫流亡數十年，嘗盡冤屈和孤獨，直到機緣降臨，班師回朝登峰造極，這樣的人生腳本，你願意嗎？

太苦了，這樣的人生。我們今天故事的主角：核能，就是一個如同金庸小說筆下的苦情男主角，如果不是因為AI發展及淨零排放，不知還會再流亡多久。

我聽說綠學院的專欄文章多年下來培養出很多鐵粉，很習慣綠學院用趨勢、商機的角度談綠色科技。接下來的核能系列，我打算用類小說的方式呈現我過去多年來的核能教學心法，希望在網路上一大堆號稱是核能白話文的影片中，呈現出另類的小清新綠色科技風格，讓你感覺核能有溫暖、甚至帶點商機或投資的想像力。讓我們開始吧！

一句話分辨核融合和核分裂（註一）：1+1>2，是核融合；2>1+1，是核分裂

我們日常的能源使用如燃燒木材、油、煤等是原子核外的電子作用產生的化學能，核能則是原子核內的核子（中子或質子）作用，又分為核融合和核分裂兩種路線，單位質量的能量強度之差為5~7個數量級（註二）。

若用一句話講完核融合和核分裂，我的理解是，在核反應的世界中，一加一大於二，是核融合；二大於一加一，是核分裂。

當兩顆輕原子融合，新原子質量比兩顆輕原子加起來少，根據愛因斯坦的質能互換公式E=MC2，少掉的質量就轉化成核融合反應放出巨大的能量。反之，重原子裂成兩半，少掉的就是核分裂放出的能量。這少掉的質量其實很少，理論值（上限）核分裂僅0.1%，核融合也不過0.7%，但質能公式中的C是宇宙中極限速度光速，再平方後，核反應的能量當然是毀天滅地的驚人。

都是核子作用，為什麼核融合和核分裂差別這麼大？

既然都是核子作用，為什麼核融合與核分裂差別這麼大？讓我們看下圖核子束縛能曲線，大致有個感覺即可，除非你大學有上過物理，否則不用過於糾結。束縛能隨原子量而快速增加，到鐵附近的最高點而後緩緩下降，束縛能越高就是核子越穩定，所以由曲線兩端往中間都可產生核反應，在前面陡升段由輕變重就是核融合，後面緩降段由重變輕就是核分裂，放出的能量就是束縛能之差，所以核融合在陡升段產生的能量比緩降段的核分裂大很多，而形成反應的困難度也更大。

綠學院》核能復興首部曲：AI的盡頭是能源之群龍無首核子束縛能曲線。（取自貼文）

圖片來源在此

這裡面有個知識點，你看曲線到碳（C）原子束縛能已近最高點鐵的九成，所以人工核融合的燃料只鎖定元素週期表最輕的幾種如氫和氦，硼已是最頂級的挑戰，這樣最有效率。我們都知道核武威力驚人，如終止二戰的廣島原子彈威力為一萬五千噸炸藥（15 kilo tons of TNT），是核分裂原理，但核融合的氫彈威力則動輒百萬噸級，最大的超過五千萬噸。這也就是為什麼原子彈首先問世，七年後氫彈才出來，而且氫彈還得要原子彈引爆，無法只靠氫原料。

你可能好奇這些元素是怎麼來的，讓我們回顧宇宙中元素的來源。在宇宙誕生時，由無限小的時空無限大能量奇異點產生了大霹靂，物質於焉而生，能量轉成質量，是比核子更基本的膠子及夸克，隨著第一秒鐘開始融成了核子，宇宙快速爆炸膨脹，溫度也急速下降，十秒鐘就開始形成原子，由最輕的氫依次融合成更重的氦，二十分鐘後大致底定了宇宙初期原子的合成。五億年後，恆星形成，巨大的重力場開始將氫及氦融成更重的元素，大概形成到鐵左右也就差不多了，至於其他更重的元素，主要是後來這些星體滅亡崩塌中形成，如超新星或中子星等。翻成白話文的意思是，宇宙基本合成（融合）的上限就是鐵，也就是束縛能曲線的最高點，不過沒差，生命所需的元素這些就很夠了，例如血紅素中的鐵對我們就很夠用。

AI的盡頭是能源，能源的盡頭是核能

將威力最大的武器馴服為能源使用，是人類歷史上「化刀劍為鋤犁」的經典，但終極能源這條科技路並不順遂，一開始實踐的是核分裂的結束二戰之原子彈，只花了兩年就成功造出了，再到第一座核電廠及核潛艇，也只花了不到十年光景。而原子彈到氫彈雖只隔了七年，但過去的六十年，每當談到核融合這聖杯，「再三十年即可商轉」的新聞不斷跳票，2025年了，我們還要再等另一個三十年嗎？

答案揭曉之前，下一篇，我先帶你探討核分裂及核融合的技術路線等相關議題。

（註一）核分裂又稱為核裂變；核融合又稱為核聚變
（註二）一個數量級為相差10倍，5~7個數量級意味著相差十萬到千萬倍

本文經授權轉載自【綠學院】核能復興首部曲：AI的盡頭是能源之群龍無首

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書