沈榮欽國際視野》當事情從糟糕變得難以理解

中國祁家通背拳第9代傳人趙鴻剛與哈薩克拳擊手阿曼塔耶夫比賽搧耳光，趙被打得眼角出血，阿曼塔耶夫則毫髮無損，此後各種陰謀論層出不窮，將阿曼塔耶夫打成卑鄙小人。但沒想到他竟在中國社群媒體開設帳號，聲稱願與中國高手交流，吸引其他網紅對其發起挑戰。然而就在事情往國族衝突方向演變時，他成立了「赤陽掌」門派，巧妙地將國族衝突轉化為門派之爭。
沈榮欽 國際視野

2025/11/16 21:00

◎ 沈榮欽

中國祁家通背拳第9代傳人、大師兄趙鴻剛（左）被阿曼塔耶夫（右）一掌打暈。（圖擷取自YouTube）中國祁家通背拳第9代傳人、大師兄趙鴻剛（左）被阿曼塔耶夫（右）一掌打暈。（圖擷取自YouTube）

中國民族主義最近遭遇了點亂流，讓事情從糟糕變得難以理解。

當代中國功夫源自李小龍和金庸，不僅將金庸小說中的門派與功夫在現實重現，更將之與影視民族主義結合，成為中國社會難以除魅的一個重要領域。

現實中支撐這個想像的是背後龐大的商業利益，中國傳統武術從影視作品到招收門生與直播帶貨，成為傳武源源不絕的動力來源。可惜的是，所有的中國功夫在現實中不堪一擊，甚至一般拳擊手只用單手，讓詠春大師拳腳並用，都還能輕鬆KO（擊倒）詠春大師。

在格鬥選手徐曉冬輕鬆打敗雷雷、馬保國各種太極等傳武大師後，傳武孱弱不堪的形象暴露於世，而徐曉冬反而遭到中國全網封殺。傳武也禁止大師再度上擂台比賽，否則將自傳武除籍，畢竟傳武大師自我吹噓與沒有人上擂台能夠撐過一回合的差距實在太大，只要不上擂台，就可以一直吹噓下去。

通背拳的「鴿武緣」是中國傳武最近最著名的大師，他的本名陳闊，十分年輕，不過三十歲，但是已經是中國傳武最知名的大師之一。

主要原因是因為鴿武緣走的是網紅路線，一開始用打磚塊、打紅牛飲料、打板手打開知名度，然後和中國各路網紅合作，幾番表演下來，成為全中國最知名的功夫網紅，讓其直播賣藥的生意蒸蒸日上

因為走網紅路線，所以通背拳的表演以大力為主，不強調實戰能力，也不上擂台，一直保持熱度，連中國真正有實戰能力的終極格鬥冠軍賽（UFC）高手張偉麗和李景亮都前來「學習」，讓彼此的流量再創高峰。

中國綜合格鬥運動員李景亮（左）和張偉麗（右）。（圖擷取自Instagram@lijingliangmma）中國綜合格鬥運動員李景亮（左）和張偉麗（右）。（圖擷取自Instagram@lijingliangmma）

這讓UFC總裁白大拿（Dana White）看到商機。白大拿是美國知名商人，他將UFC發揚光大，不僅因此和川普成為好友，更成為富豪。祖克柏當初為了和川普交好，還刻意聘用白大拿成為Meta Platforms董事，可見其影響力。

白大拿除了UFC之外，也多角化不同的市場，成立搧耳光大賽的耳光力量就是其一。白大拿十分看重中國市場，在UFC張偉麗的帶領下，結識鴿武緣，並邀請其參加搧耳光大賽。因為搧耳光主要比力量和抗擊打能力，不需要實戰能力，簡直就是為通背拳而設。

鴿武緣便派了旗下大弟子趙鴻剛參戰。趙鴻剛年紀比鴿武緣還大五歲，本來是名跑酷網紅，後來在網紅交流中拜入通背拳門下一起賣藥，收穫不少流量和鈔票。

趙鴻剛參加搧耳光大賽信心滿滿，很多中國人心想，他一掌連磚頭板手都能打壞，打爆人的頭骨豈不輕而易舉？

經過兩年訓練後，趙鴻剛和阿曼塔耶夫比賽搧耳光，阿曼塔耶夫是哈薩克人，本身是一名拳擊手，專教青少年拳擊。兩人比賽結果，趙鴻剛被打得眼角出血，慘遭KO，阿曼塔耶夫卻毫髮無損，中途甚至臉露懷疑神色，為何趙鴻剛的力量如此之弱？

哈薩克拳擊手阿曼塔耶夫。（取自貼文）哈薩克拳擊手阿曼塔耶夫。（取自貼文）

其實從一開始，通背拳就是個噱頭，雖然幾人力大，但是在通背拳發力方式的限制下，根本無法用盡全身力量，鴿武緣等人更是草包，從一開始訓練方式就錯誤，連比賽規則都不了解，中國傳統武術至今仍是閉門造車的義和團

趙鴻剛慘敗在中國網路掀起巨浪，各種陰謀論層出不窮，將阿曼塔耶夫打成卑鄙小人，但是這時最令人意想不到的事情發生了。

阿曼塔耶夫竟然來到中國社群媒體開設帳號，願意和鴿武緣等中國高手交流，這讓鴿武緣等人大驚失色，不僅本人不敢應戰，通背拳上下更集體噤聲，完全不敢回應阿曼塔耶夫的挑戰。

反而是其他中國網紅對阿曼塔耶夫發起挑戰，希望趁此炒作流量，就在事情往民族衝突演變時，阿曼塔耶夫做了一件讓事情變得難以理解的事。

11月7日，他突然宣布成立新功夫門派——赤陽掌，成為創派掌門，即將到中國接受挑戰，巧妙地將國族衝突轉化為門派之爭。這種利用中國傳統迷信來中國網路賺錢的方式，實在深得中華文化精髓，卻讓事情變得外人難以理解。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

