矢板明夫觀點》日相高市堅定護台海 中國戰狼薛劍竟嗆「砍頭」

中國駐大阪總領事薛劍，因不滿日本首相高市早苗對台海局勢的安全政策，在社群平台X發表恐嚇性言論：「主動衝過來的，那顆骯髒的頭顱，除了毫不猶豫地砍下它別無選擇。做好覺悟了嗎？」
矢板明夫

矢板明夫

2025/11/10 12:30

◎ 矢板明夫

中國駐大阪總領事薛劍11月8日晚間在社群平台X上發表恐嚇性言論，引發日本國內輿論譁然。起因是日本首相高市早苗在國會答辯時表示：「若台灣發生事態，可能構成日本的『存立危機事態』，依憲法可行使武力以保衛國家。」這番言論表達了日本政府對台海局勢的憂慮與防衛決心，屬於合理的安全政策討論。

薛劍卻在自媒體上以極端粗暴的語句回應：「主動衝過來的，那顆骯髒的頭顱，除了毫不猶豫地砍下它別無選擇。做好覺悟了嗎？」這種恐嚇式發言，出自一位現任總領事之口，完全沒有一點外交官應有的理性與克制，也嚴重損害了中國的國際形象。

中國駐大阪總領事薛劍8日於社群平台X上發表恐嚇性言論。（取自貼文，本報合成）中國駐大阪總領事薛劍8日於社群平台X上發表恐嚇性言論。（取自貼文，本報合成）

日本民眾的反應異常強烈。網路上充斥著憤怒的聲音：「這不是個人意見，而是中國政府的真實想法」、「外交官揚言砍下日本首相的頭，這已是對主權國家宣戰了」、「這個人在日本已經構成了對日本安全的威脅了」、「無論政治立場如何，都絕不能容許這樣的言辭。」許多人強烈要求中國政府正式道歉，並呼籲日本政府採取嚴正對應。

事實上，薛劍並非首次因言行失當引發爭議。他過去曾在日本國會議員選舉前，公開呼籲選民支持親中的小政黨「令和新選組」，被批評為干涉日本內政；亦多次在自媒體上對日本政要發表侮辱性言論。還公開警告國會議員松原仁、和田有一朗等議員不得和台灣往來。如此反覆挑釁的行為，顯示這位外交官並未理解身為國家的代表，在駐在國應守的分寸與禮節。

日本維新會眾議員和田有一朗（左1）及松原仁（左2）曾收到中國駐大阪總領事薛劍的抗議信。（資料照）日本維新會眾議員和田有一朗（左1）及松原仁（左2）曾收到中國駐大阪總領事薛劍的抗議信。（資料照）

將近20年前我就認識薛劍，當時我是日本產經新聞駐北京的記者，他是中國外交部亞洲司日本處長，交談時還覺得他是可以溝通的正常人。沒想到他到大阪赴任不久，有一天突然在自媒體上指名道姓批評我在台灣發表的言論，說我是「忘恩負義的白眼狼」。明顯那個時候他已經「戰狼附體」了。

我在松下政經塾的學長，眾議院議員松原仁曾經主張「薛劍應被視為不受歡迎人物，並驅逐出境」。希望這一次高市首相能夠硬起來，不要讓這樣的人繼續在日本囂張下去。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

