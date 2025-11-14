自由電子報
自由開講》防詐口號喊最大 詐騙廣告賺最多! Meta（ Facebook）的正義演算法？

2025/11/14 09:30

◎ 范振家

根據《路透社》取得的Meta（Facebook）內部文件，這家號稱「連結世界」的科技巨頭，實際上正以詐騙廣告為主要獲利來源之一。文件揭露，2024年Meta有多達10.1%的營收來自「違反平台標準」的廣告，包括詐騙、非法賭博、性服務與可疑醫療商品，金額高達160億美元（近新台幣4,956億元）。更駭人的是，Meta平均每日向全球用戶推送約150億則「高風險」廣告換句話說，每一次你滑過的貼文，都可能是被演算法精準推送的陷阱。這不只是技術失控，而是一場以演算法包裝的「高利潤犯罪共構」。對Meta而言，詐騙不是例外，而是生意模式的一部分。

Meta（Facebook）實際上正以詐騙廣告為主要獲利來源之一。（路透檔案照）Meta（Facebook）實際上正以詐騙廣告為主要獲利來源之一。（路透檔案照）

Meta的「加價懲罰機制」堪稱創意十足，當系統預測詐騙風險達95%時才封禁帳號，低於門檻者只需「多付點錢」就能繼續投放廣告。詐騙不封鎖，只漲價。於是，風險被貼上價籤，誠信被市場化。更諷刺的是，Meta內部甚至為打詐行動設立「營收損失上限」：若封禁措施造成公司營收下降超過0.15%（約新台幣42億元），行動就得「收斂」!原來，平台治理的紅線不是道德，而是損益平衡表。

「溫和反詐」：一場以利潤為導向的慢動作劇

Meta在文件中自誇採取「溫和反詐策略」，只針對「可能被監管的國家」出手，並計畫到2027年才把詐騙廣告營收比例從10.1%降到5.8%。這不是改革，而是公關時間表。公司高層心知肚明：即便被罰十億美元，也遠低於詐騙廣告帶來的收入。僅涉及高風險詐騙內容，每半年即可為Meta進帳35億美元。違法的成本，竟比誠實經營更划算。

從道德命題到資本命題

Meta早已不在乎「能不能打詐」，而是「值不值得打」。在監管成本與營收損失之間，它追求一個可永續的「平衡點」。罰金十億美元？那只是成本。封禁帳號？那是股價風險。於是，反詐從公共責任淪為企業算術。Meta一句「我們會做，但不會一次做完」，聽起來像誠意，其實是策略，只做足以安撫監管的部分，卻從不動搖獲利根基。這不是無能，而是冷血的聰明。

台灣的處境，正是這場全球劇本的縮影。當Facebook與Instagram上的詐騙訊息占比高達9成，數位發展部再怎麼開罰，也不過讓Meta的財報尾數再添幾個零。若監管仍止於象徵性懲處，欠缺強制查核與資訊揭露機制，政府便只是這場「無痛治理劇」的臨時演員，喊得比誰都大聲，卻始終拿不回導演權。

Threads未被納入監管體系。恐將成為下一個詐騙溫床。（路透檔案照）Threads未被納入監管體系。恐將成為下一個詐騙溫床。（路透檔案照）

更令人擔憂的是，Meta旗下新興平台Threads正吸引大量年輕族群，卻仍未被納入監管體系。若政府再猶豫觀望，這個被包裝為「自由交流」的新平台，恐將成為下一個詐騙溫床，從青少年對話區開始，延燒到整個社會信任網。

強化監管固然必要，但更迫切的是建立全民數位安全素養。當平台無心、法規滯後，民眾的識讀能力便成最後防線，讓人民在第一時間辨識風險、守護自身。唯有從制度改革到公民意識雙軌並進，才能築起真正的數位防線，打破資訊壁壘，防止資本與科技聯手壟斷風險的分配。

罰鍰無感，平台無心，若台灣再放任巨頭持續試探底線，受損的不只是個人財產，更是整體社會的信任與公義。政府必須走出「開罰即治理」的幻覺，推動資訊透明、跨境合作與即時監管。唯有如此，才能逼迫科技巨頭不再以冷漠為盾，讓數位時代的安全與正義，重新回到人民手中。

（作者為管理學博士）

