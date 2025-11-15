自由電子報
評論 > 投書

自由開講》節日政治學 文化認同與政治認同的交互轉移

2025/11/15 12:30

◎ 朱孟庠

這一年藍、白為中共開後門的法案一條又一條，企圖將台灣綁回中國，連節日也不放過。去年蔡政府卸任前的四月十八日，將五一九定為白色恐怖記憶日，只紀念不放假，也才一年，藍、白聯手提出再修正動議，刪除白恐記憶日，此案元兇就是王鴻薇、黃國昌；接續草率表決通過「光復節」、「行憲紀念日」，殖民印記再現，以廉「假」賄選，收買台灣主體意識，真以為台灣人好騙？多給幾天假日就歡喜成了中國人？

蔡政府將五一九定為「白色恐怖記憶日」，只紀念不放假，藍白聯手刪除。（資料照）蔡政府將五一九定為「白色恐怖記憶日」，只紀念不放假，藍白聯手刪除。（資料照）

文化認同的政治意涵 及其交互轉移

節日所賦予的精神意涵，具文化形塑的主體價值。如屈原跳汨羅江的端午「文化符碼」，本就是統治者為樹立「忠君愛國」的「龍圖騰」，然端午既已成習俗，但可隨文明進展，賦予新的文化意涵。

如本土政黨的文化部每年可推出一位台灣民族英烈，賦予端午新的時代精神：如以湯德章「日人血液，台灣魂」，以表彰其對土地、人民的忠誠；如為台灣建國奮鬥的英魂陳智雄、泰源五烈士…。

全景敞視的大監獄 受難日？「光復節」？

一九四七年二二八事件後的三月大規模屠殺，接續清鄉，一整世代的菁英盡失；一九四九年五月二十日起的戒嚴時代，風聲鶴唳草木皆兵，整個社會如柯旗化所言「台灣是個監獄島」；如哲學家傅柯（Michel Foucault）所引喻的全景敞視的大監獄，對人的宰制監控推至極致；如同索忍尼辛筆下的《古拉格群島》，身處勞改營中失去自由。噤聲恐懼是民族集體潛意識的共相，受難者不分族群。血淚斑斑的民主印痕，是殖民，不是光復。

血淚斑斑的五一九 才是不該被遺忘的民族記憶

即使解嚴後，還有一段民主漫長路，難忘一九八九年：在我任教學校附近見燒焦的樓梯，一位理想主義的知識菁英埋葬在金色烈焰中，從此我知道我是「台灣的女兒」； 五一九也是詹益樺自焚的紀念日，他不忍鄭南榕走得孤獨，在出殯的隊伍行至總統府前時，引火自焚，並撲向蛇籠，鐵絲網上掛著「生為台灣人、死為台灣魂」的布條上。痛！見過那一幕的人，一輩子都不會忘，但今天有多少年輕人聽過「詹益樺」的名字。

行憲日？《中華民國憲法》跟台灣毫無關係

十二月二十五日是「行憲紀念」？一九三六年五月五日國民政府在中國所宣布的〈五五憲草〉，及一九四六年十二月二十五日通過的《中華民國憲法》，一九四七年一月一日起實施時，都沒有台灣。

立法院院會三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增加教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節也改為全國放假。（資料照）立法院院會三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增加教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節也改為全國放假。（資料照）

台灣原就不在《中華民國憲法》的領土內，行憲紀念日跟台灣毫無關係。《中華民國憲法》領土是在一九九一年李登輝修憲才以增修條文，將台灣列入自由地區領土。

當政治認同利用文化認同轉移 是溫水煮青蛙

今國會親中藍、白兩黨，聯手對抗賴總統宣示「兩岸互不隸屬的兩國論」，及「國安十七條」國家戰略方向，條條法案為中共開後門外，更以粗糙的立法，低廉的成本，透過《紀念日及節日實施條例》之修法，將民主台灣綁進中國，刻意強化台灣為中國所有，致混淆國家認同，敵、我不分。

深化台灣意識屬艱鉅的認同課題，是身在台灣的多元族群都無法迴避且必須嚴肅面對。當政治認同被轉移為文化認同，喪失主體意志，遺落自我的危機步步加劇，本土政府不但不能鬆手，反應將之轉化；莫忘 節日也是革命者的一種政治手段，是轉型正義的一環。

（作者為李登輝金會前副秘書長 ）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

