自由開講》健康幣創造健康紅利 落實跨部門整合的健康新憲章

◎ 翁瑞宏、許悅

衛生福利部石崇良部長上任後，迅速推出「健康幣」政策，透過獎勵機制引導國人培養健康行為，提升全民健康與生活品質。此舉象徵我國健康政策正由「治療導向」轉向「預防與健康促進導向」，呼應賴清德總統的「健康憲章」藍圖，展現政府的前瞻思維與改革魄力。然而，要讓健康幣成為全民共享的「健康紅利」，政策設計與配套必須精準到位。行政院應強力統籌推動跨部門整合，衛福部則做為主責與執行中樞，並以「核心數據治理」為引擎，確保制度長久運作並真正造福全民。

衛福部長石崇良透露，衛福部正規劃推出全新的「健康幣」制度。（資料照）

健康是基本人權，亦是國家治理的核心價值。面對高齡化與慢性病負擔攀升，單一部門的公共健康政策已不足以應對挑戰。唯有將健康視為全體國策，實現跨部門整合，方能落實全民健康的願景。因此，健康幣應被定位為行政院統籌推動、跨部會共創共享的健康紅利機制。可由衛福部整合健保署、國健署、疾管署、長照司等所轄司署資源，並策略性連結教育、體育、文化、環境、農業、交通、數發與國科會等部會，共構全民健康促進體系。其核心精神在於，將民眾因健康行為改善而節省的醫療支出，轉化為「健康幣」回饋，形成正向循環。例如結合運動、飲食、健康場館與生活誘因，讓健康幣成為連結健康行為與社會回饋的具體媒介。但若部會各自為政，資源無法互通，健康幣恐淪為短期專案。 唯有透過行政院層級的制度化協作與法制支持，讓「健康」真正納入各項公共政策 （Health in All Policies），方能破除藩籬，落實全民共享的健康價值。

在具體設計上，健康幣的獎勵機制應著重鼓勵「持續性健康行為」，而非僅獎勵單次檢測，避免民眾為「拿點數而做」的行為扭曲。政府可整合健康存摺與既有App，連結運動、飲食、慢病管理等跨部會資料，建立單一友善入口，提升民眾參與意願並利於政策評估。

健康幣可作為關鍵誘因，鼓勵高風險族群參與定期篩檢與預防照護。（資料照）

在國內，文化幣的推行經驗提供重要借鏡。健康幣若要普及，須兼顧「可近性」與「供給端」兩大挑戰。若僅依賴數位平台，偏鄉、長者與弱勢族群恐遭排除。政府可設紙本條碼或由衛生所、藥局代為兌換，確保全民皆可參與；同時擴增合作場域，避免「有幣無處用」的困境，並明確界定業者類型、防止資源集中，建立嚴謹的個資保護與授權機制，維護政策公信力。國際上，新加坡「Live Healthy SG」計畫可資借鑑。該國透過穿戴裝置與App任務，設計族群導向的健康誘因，推動全民參與，體現《渥太華憲章》中「創造支持性環境」與「強化社區行動」的精神。這也提醒台灣，健康幣若要深化為制度性政策，必須與健康治理體系緊密連結。

未來，健康幣應結合健保體系的「核心數據治理」，成為推動醫療轉型的強大引擎。我國每人平均醫療支出高達7.8萬元，但平均餘命仍低於已開發國家，顯示體系仍偏重事後治療。政策應逐步將部分醫療資源轉向健康促進與預防服務，並在民眾同意下整合健保與穿戴裝置資料，透過「健康存摺」實現個人化健康歸戶。健康幣可作為關鍵誘因，鼓勵高風險族群參與定期篩檢與預防照護，進而強化社區健康管理，實現「預防勝於治療」的轉型。

總而言之，「健康幣」不僅是健康政策創新，更是推動「健康台灣」的契機。

唯有以「健康的公共政策」為核心，由行政院統籌跨部門整合，以核心數據為引擎、以公平可近為原則，健康幣方能成為全民共享的長期動能，真正實現「健康紅利全民享」的願景，開啟台灣健康新憲章。

（作者為臺北市公共衛生師公會理事長、理事）

