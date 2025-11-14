自由電子報
評論 > 投書

自由開講》陸軍神劍、海軍群狼、空軍鐵盾——臺灣7000億打造三軍新戰力

2025/11/14 20:00

◎ 茜茜

臺美軍事交流與軍購長年互為臺灣防衛戰略的基石，自2019年美方同意出售66架F-16V以來、到近年陸續推進的F-16性能提升、精準火力系統與防空系統協助，臺美互動已從單純武器交易，逐步延伸成「能力共構」與訓練、後勤與補給鏈的深度合作；面對中共海空與導彈戰力的快速成長，臺灣的採購取向也由過去追求單一平臺轉向「彈藥庫存＋分散化火力＋無人化」的整體韌性建軍思維；近期國防部初步規劃的約新臺幣7,000億元軍購特別預算，正是這一趨勢的延伸，把有限資源聚焦在火力升級、防空建設與無人作戰系統，以創造更高的作戰成本與延滯能力。

台灣向美購買66架F-16V及F-16性能提升，臺美互動已從單純武器交易，逐步延伸成「能力共構」與訓練、後勤與補給鏈的深度合作。圖為F-16。（資料照）台灣向美購買66架F-16V及F-16性能提升，臺美互動已從單純武器交易，逐步延伸成「能力共構」與訓練、後勤與補給鏈的深度合作。圖為F-16。（資料照）

臺美軍事交流的歷程與意義

歷年來臺美軍售與交流包含戰機購置與升級（F-16V）、岸基精準火力（如HIMARS/海馬斯）以及防空、反艦與對岸情資共享等面向，這些軍售不僅是裝備移轉，更帶來作戰概念、訓練方法、維修供應鏈與彈藥來源的關鍵保障，在戰時它們能決定臺灣延滯敵軍、維持反擊能力的持久度；近期美方對F-16V等案的交付節奏曾面臨供應鏈壓力，但雙方都展現加速交機與協調的意願；相對地，海馬斯等遠程精準火力已在近年被視為改變「射程劣勢」的關鍵。

7000億規劃的戰略取向

這一輪特別預算的共同特徵是不買大型單一平臺（如航母或大型艦艇），而把資源投向─遠程火力與彈藥庫存（M109A7、自走砲、海馬斯增購與射程延伸）、防空體系擴充（愛國者、NASAMS、天弓系列等），大量無人載具（攻擊/偵蒐無人機、快艇型無人艇）與反制系統，形成分散式、韌性化的「不沉航母」網絡，相關報導指出，這套思路旨在把戰場延伸、增加敵方登陸與投送成本，並在被打擊後仍能持續回擊。

各軍種的能力提升與對中共武力的針對性回應

海馬斯發射導向式多管火箭彈（GMLRS）。（圖取自美國陸軍官網）海馬斯發射導向式多管火箭彈（GMLRS）。（圖取自美國陸軍官網）

陸軍：火力延伸與反登陸重創能力

計畫採購的M109A7自走砲與增編海馬斯（HIMARS）及大批反裝甲武器，重點在於遠程精準火力與海岸阻絕，M109A7搭配GPS/導引砲彈，可在島內掩蔽部署後對海上運輸、登陸編隊與岸上集結目標施以精確打擊；HIMARS能以較小的機動編組發射高精度火箭或戰術彈藥，打擊登陸艦、港口、橋梁與指揮節點，顯著提高敵軍登陸成本與風險；這類火力直接對應中共的兩大威脅，大量岸基反艦/彈道打擊（如DF-21/DF-26等）、以及以大型兩棲艦隊搭配登陸艇進行的逐段登陸；過遠程精準打擊，我軍可在敵方靠近前就予以關鍵性壓制與破壞。

海軍：沿岸拒止與分散攻擊網

海軍提出大量無人攻擊艇與反登陸武器採購，意在建立「數量壓倒性」與高機動性的沿岸拒止網；小型快艇型無人攻擊艇配合岸基防艦飛彈、海岸伏擊火力與反登陸火箭，能在複雜海域以群體戰術消耗敵方登陸運輸能量，並在黃金時段以飽和攻擊癱瘓敵方登陸節點；這種分散、難以一次性摧毀的佈署，能有效與中共的大型登陸艦與兩棲投送能力形成對抗，並抬高敵方航海與補給風險；中共近年建造大型兩棲母艦與登陸用浮橋、登陸條塊，正是臺灣要透過小而多、快而靈活的手段來遏止的對象。

圖為國軍發射愛國者二型飛彈。（資料照）圖為國軍發射愛國者二型飛彈。（資料照）

空軍與防空：城市與關鍵設施的盾牌

增購愛國者、NASAMS與天弓系列，目的是建立多層次的防空網，遠端攔截（天弓四、愛國者）阻絕敵方中遠程彈道／巡弋飛彈；中近程NASAMS與天弓三作為點狀與區域防護，保護關鍵機場、指揮所與人口集中區；面對中共密集的空中偵察、反輻射／反輔助攻擊與彈道威脅，這套防空體系可提高生存率與反擊時機，讓空域不再輕易被對手掌控；近年美方與我方在防空概念、彈藥互通與早期預警方面的交流，也使得臺灣能更快整合異質系統的攔截能力。

對中共武力進犯的實際效益

戰術上，遠程精準火力加大量彈藥能在敵方集結、運輸與登陸階段造成直接摧毀；無人艇與無人機群則擅長在海域與沿岸形成感知與攻擊死角，使敵方的運輸航線與掩護編組更脆弱；戰略上，分散式與彈性補給的思維，能使臺灣在初期衝突中保持反擊能力，延長國際干預的時間窗與增加外援作為外交籌碼；換言之，這套規劃不是要「贏得征服戰」，而是把「代價」抬高到讓對手難以承擔，相關作法也回應了中共在導彈、兩棲能力與海上無人系統方面的提升，旨在以非對稱、分散與彈藥深度來平衡對方的量與射程優勢。

國軍進行無人機訓練。（資料照）國軍進行無人機訓練。（資料照）

結語

7000億元的特別預算反映出臺灣在「硬實力與韌性」上的抉擇，以量補短、以分散化降低單點失效的風險；然要真正發揮效用，不只靠買還需要快速形成戰力（人員訓練、彈藥儲備、指揮管制、後勤維修）、與美日等盟友的戰時通道保證；若能把採購、演訓與產能擴張同步推進，這輪投資將大幅提升臺灣在面對中共常態化壓力下的抵抗與延滯能力；反之，若交運延宕或彈藥補給不足，則難以轉化為持久戰力；總體而言，這份以導彈、火砲與無人系統為核心的規劃，符合當前臺海軍事現實，也是在有限資源下的務實升級。

（作者為研究生）

