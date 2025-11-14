自由電子報
自由開講》聯合是假議題 影子是真盤算——藍白合作的權力遊戲

2025/11/14 08:30

◎ 不孝

民眾黨主席黃國昌拋出「聯合政府」構想，國民黨主席鄭麗文則倡議「影子內閣」，看似是為台灣政治帶來新政治語言，但兩者相互呼應的背後，恐怕更接近一場權力的試探，而非政治制度的創新。當藍白重新搭上「合作」的列車，究竟是理念整合的起點，還是權力再分配的前奏？

民眾黨主席黃國昌拋出「聯合政府」構想，在現行總統制架構下幾乎無法實現。（資料照）民眾黨主席黃國昌拋出「聯合政府」構想，在現行總統制架構下幾乎無法實現。（資料照）

黃國昌所謂的「聯合政府」，在現行總統制架構下幾乎無法實現。台灣並非內閣制國家，行政權由總統主導，即使立法院組成多元，也不具備「聯合執政」的憲政條件。因此，這個議題更像是政治修辭的再包裝，用以塑造「合作」的合理性與「中道」的正當性。事實上，這樣的倡議更像一種輿論試水溫，試圖測試藍白合作能否獲得社會認同，並為地方或未來選舉鋪路。

相較之下，鄭麗文提出的「影子內閣」則更具現實政治的盤算。它不僅是政策演練或人才培養的機制，更可能成為藍白整合權力、重塑在野版圖的試驗場。對鄭麗文而言，這是強化藍營主導權的工具；對黃國昌而言，則是提升民眾黨議題能見度的機會。雙方的政治利益雖暫時一致，但核心矛盾依舊存在：誰才是主導者？合作的終點，又會不會只是彼此利用的終章？

國民黨主席鄭麗文倡議「影子內閣」，可能成為藍白整合權力、重塑在野版圖的試驗場。（資料照）國民黨主席鄭麗文倡議「影子內閣」，可能成為藍白整合權力、重塑在野版圖的試驗場。（資料照）

台灣社會對藍白合作的矛盾心理，正反映民意對現狀的不滿與對政治誠信的懷疑。選民渴望跨黨合作，但更在意合作的真誠與方向。若聯合只是話術、影子只是權謀，那麼這場政治實驗終究難以成為改革的起點，只會再度印證：台灣政黨最擅長的，仍是「合作表演」。

真正值得思考的，不是藍白能否合作，而是台灣政壇何時能超越權力算計，走向制度性的責任政治。否則，不論是「聯合政府」還是「影子內閣」，都不過是一場包裝精緻的權力遊戲而已。

（作者為退休人士）

