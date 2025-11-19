自由開講》滲透危機與企業自主：台灣科技企業的新挑戰

◎ 陳裕翔

在全球科技供應鏈高度整合的背景下，企業開放性與國安風險的交界逐漸模糊。以 「華碩」近日發生的事件為例：今年3月起，一名擔任中配員工的錢麗，在公司內部對電梯播放的新聞節目不滿，並以中國《反分裂國家法》為名，指控華碩執行長許先越「支持台獨」。而在立法院質詢中，陸委會證實，已於8月25日廢止其臺灣身分與戶籍，轉為居留身分。

中配錢麗在其臉書帳號宣揚武統，遭廢止台灣身分與戶籍。（圖取自錢麗臉書）

這個案例引發兩大層面的深刻反思：首先，是企業內部治理與員工背景審查的風險。科技大廠尤其倚重全球人才、開放文化與國際合作，但亦因此更容易面臨「異質思想」或「跨境政治工具化」的情況。當員工在公司內部以外部政治法律名義介入企業運作、表達對公司領導及內部政策的不滿，並將國家主權議題納入職場話語，企業必須思考：如何在維繫開放、包容文化的同時，保持對國安及企業自主性的警覺？其次，是國家層面的制度缺口與政策回應。晚於3月發酵、至8月才作出身分與戶籍處理，反映出台灣在「中國影響滲透」的社會議題上，制度可能尚未完全配套。當企業成為潛在「滲透」戰場，政府、監管機關與企業界必須同步進行防線構建。企業自主性、員工篩選、內控機制、國家安全法規、行政程序與資安等多面向交叉：這並不是單純的人事或勞資議題，而是關係台灣科技產業是否能在「國安」與「開放」之間找到平衡。

這起事件對台灣科技企業的啟示非常明確：不能只專注於技術、產品、產能，更要將「治理／國安風險」納入企業長期策略中。首先，制度面：政府應進一步明確規範對於中配或外籍配偶員工在敏感產業（如科技、半導體、資通訊）中的審查標準、言論監控風險、資料外洩風險、滲透指控機制等。當然，在保障人權與營商自由之餘，也要有完善的風險管理機制，避免成為法律與監控的灰色地帶。其次，企業面：台灣科技公司應將「滲透風險」「政治風險」「法規風險」納入企業風險管理體系，透過合規部門、資安部門、人資背景調查、內部舉報制度、教育訓練、企業文化塑造等多面向落實。例如，員工加入時的背景審查、針對敏感言論的內部監控、對跨國員工法律義務與國家安全風險的定期教育。最後，產業合作與制度協作：當科技產業高度依賴全球人才、跨國供應鏈與國際合作時，政府、企業、產業組織應建立資訊共享機制，針對滲透指標、潛在風險模型、應變流程進行協作，讓個案處理提升為系統防禦。

華碩中配員工事件，已呈現制度缺口。台灣企業若不能提早建構防線面對全球科技供應鏈的地緣政治重構，將可能處於被動。。（資料照）

對台灣而言，科技產業是國家競爭力關鍵，而科技自主性與國安保障在此刻已不可分割。華碩這起中配員工事件，雖為個案，卻已呈現制度缺口。台灣企業若不能提早預見並建構防線，那麼面對全球科技供應鏈的地緣政治重構，將可能處於被動。未來數年，誰能在技術之外打造起「安全、可信、韌性」的企業與產業生態，誰便更可能在這波科技浪潮中持續領先。台灣企業不只要做出卓越產品，更要成為「可信賴、安全合規」的全球科技夥伴，才能真正守住「護國神山」的地位。

（作者為資訊業）

