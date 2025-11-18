自由電子報
自由開講》台灣企業的AI戰略：從試點到系統整合的轉型之路

2025/11/18 19:00

◎ 楊聰榮

隨著全球AI技術的快速演進，台灣企業正面臨數位轉型的關鍵時刻。從資料治理、小規模試點、AI倫理、人才培育到產官學合作，這條AI戰略路徑為企業提供了一幅清晰而務實的藍圖。AI轉型之路不僅是一套技術導入的指南，更是突破成長瓶頸、重塑競爭力的關鍵策略。

全球AI技術的快速演進，台灣身為全球供應鏈的重要節點，小規模試點有助於降低風險。（彭博檔案照）全球AI技術的快速演進，台灣身為全球供應鏈的重要節點，小規模試點有助於降低風險。（彭博檔案照）

AI戰略的必要性已無庸置疑。台灣身為全球供應鏈的重要節點，企業同時面臨國際競爭與內部效率提升的雙重壓力。以資料治理為例，優質的資料是AI應用的基石。根據2025年IDC報告，全球七成AI專案失敗的原因在於資料品質不佳或治理不足。若台灣企業能優先建立標準化資料架構，不僅能提升AI模型準確度，也能促進跨部門協作，進一步優化供應鏈、製造流程與客戶體驗。小規模試點有助於降低風險，在資源有限的情況下快速驗證AI的商業價值，例如運用於庫存管理或智慧客服，讓企業逐步累積信心與實務經驗。

這一策略的可行性在於其循序漸進的設計，並與台灣產業結構的特性高度契合。台灣多為中小型企業，資源分配相對緊縮，採取「試點到整合」的階段式模式，能有效分散風險並提高落地率。像台積電已透過AI優化晶圓製造流程，展現了試點策略的實際成果。再加上台灣擁有完善的產官學合作體系，從經濟部推動的「AI Taiwan計畫」到各大學研究中心的技術支援與培訓，企業可透過公私協力共享AI模型、雲端運算資源與最佳實務，降低導入門檻。同時AI倫理與透明治理的推動也與國際趨勢相符，特別是在歐盟《AI法案》影響下，若台灣企業能及早建立倫理規範，未來更能順利拓展海外市場。

台積電已透過AI優化晶圓製造流程，展現試點策略的實際成果。（路透檔案照）台積電已透過AI優化晶圓製造流程，展現試點策略的實際成果。（路透檔案照）

在轉型過程中，仍有幾項挑戰必須正視。資料治理與AI倫理的落實需長期投入並涉及跨部門協調，執行上容易遭遇內部阻力。AI人才的短缺同樣是現階段的主要瓶頸。根據2025年LinkedIn數據，台灣AI相關職缺需求年增達35%，但本地人才供應僅能滿足約6成。若企業無法加強內部培訓與外部合作，轉型進程將難以加速。此外，產官學合作的成效仍取決於資源分配與執行效率，若政府補助或平台運作不均，中小企業恐難以受惠。

整體而言，這條AI戰略路徑為台灣企業提供了從試點到系統整合的明確方向，兼具務實與前瞻性。企業應善用台灣產業生態的協同優勢，聚焦資料治理與試點應用，並積極參與產官學合作，補足人才與技術的不足。唯有以策略性的思維推動AI轉型，企業才能在全球競爭中脫穎而出，重構價值鏈並開創永續成長的新局面。

（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

