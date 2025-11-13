自由電子報
自由開講》蕭美琴歐洲議會演講立功 宣示台灣國家主體性勝利

2025/11/13 14:10

◎ 張天泰

台灣副總統蕭美琴在11月7日訪問比利時，並在布魯塞爾歐洲議會舉行的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會上發表講話引發高度關注。雖然台灣外交部長偶爾會訪問歐洲，或其他與台灣沒有正式外交關係的國家，但像副總統這樣的高級官員進行此類訪問實屬罕見。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，副總統蕭美琴發表演說。（美聯社檔案照）對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，副總統蕭美琴發表演說。（美聯社檔案照）

對於台灣現任副總統首次現身歐洲議會，阿共所統治的中國，持續玻璃心表示「分裂行動」強烈反對，並向歐方提出嚴正交涉。

此次，副總統蕭美琴演說主題為「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴），內容提及，台灣是一個重視公開對話、責任政府、公平選舉、信仰和言論自由的多元化社會，相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則是和平共存的基礎，台灣海峽的和平穩定對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。台灣製造的晶片和零件在全球供應鏈中佔有關鍵地位，全球繁榮有賴一個強韌而自由的台灣。

蕭有其「戰貓外交哲學」，曾為駐美代表，為台灣這個國家鞏固外交，實戰成績太好，被極權中共列為頭號敵人、濫用國家暴力，以莫須有羅織入罪制裁多次。而國內有些長期躲在舒適圈的，只有一張嘴無知政客，說不喜歡蕭，但蕭確實立下台灣外交戰功。

國際外交戰鼓喧囂，台灣這個國家卻有親中投降派，要在台灣丟臉自亂要扯後腿，卻不知道「覆巢之下無完卵」，中共透過政治壓力、經濟手段及國際話語權，持續壓縮台灣的國家外交生路，一言以蔽之，阿共要逼死台灣國家外交。而阿共正利用其在聯合國等重要國際組織的成員國地位，阻撓台灣以任何名義參與，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等。北京也企圖將「一個中國原則」錯誤詮釋為西方民主政體皆不得與台灣有任何往來。在此情況下，中共對非邦交國施加壓力，限制與台灣的官方互動，甚至影響民間交流或商業往來。

中共利用在聯合國等重要國際組織的成員國地位，阻撓台灣以任何名義參與國際組織。圖為世界衛生組織（WHO）在瑞士總部。（路透檔案照）中共利用在聯合國等重要國際組織的成員國地位，阻撓台灣以任何名義參與國際組織。圖為世界衛生組織（WHO）在瑞士總部。（路透檔案照）

而中共頻繁派遣機艦侵擾台灣周邊海空域，並操作對台經濟脅迫，升高台海緊張情勢，多次企圖影響各國對台政策，製造台灣是衝突熱點的印象。最後，中共試圖將聯合國大會2758號決議案與其「一中原則」連結，進一步鞏固其對台灣的排他性主張。

然而，此次副總統蕭美琴外交戰，如同貓步行無聲保密到家，再度以行動證明，北京領導階層無權決定，或定義台灣如何與世界打交道，蕭也希望與IPAC成員國合作，共同維護台海和平，並展現台灣樂意分享作為長期抵禦中國威脅的經驗，此行成功提升了台灣在國際舞台上的能見度與國家主體性展現。

蕭副總統成功提升了台灣的國際形象。透過其國際演講，分享觀察台灣在國際政治舞台上的價值、角色和挑戰。此次台灣戰貓立功，持續為台灣國家外交的進行突圍，也是台灣國家主體性的勝利。

（作者為政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

