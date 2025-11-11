自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》鄭麗文的角色：獨裁的試播與台灣末日狂想曲

台灣社會已經出現了「思想的疲勞」。70年來的反共教育、30年的民主自由、10年的資訊戰，人們已經厭倦思考，渴望被簡單的「和平」麻醉。鄭麗文的「和解論」正好迎合了這種倦怠，她不需要真正信仰什麼，只要看準群眾的惰性，就能成為時代的順流者。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/11/11 19:00

◎ 李忠憲

對中國共產黨而言，鄭麗文是「必要的實驗」。他們不可能永遠停在趙少康、郝龍斌、朱立倫、甚至蔣萬安等等這些人的身上，傳統歷史上在台灣的中國國民黨，韓國瑜是不會出頭，小太妹徐巧芯也不可能打敗費鴻泰，鄭麗文更不可能當選中國國民黨的黨主席。

催化這一切的歷史進程就是資訊科技革命以後的人工智慧和訊息戰爭，晶片運算指數級的進步，也大幅縮短歷史改變的具體時間。

在中國對台策略的進化史中，從「武力恫嚇」到「政治收編」，再到「心理滲透」，每一步都更柔軟、更精準。過去他們需要飛彈，如今只要話語。而鄭麗文的行動，在馬場町為共諜吳石獻花，正是這個進化過程的完美樣本。

國民黨主席鄭麗文參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思包括前高階共諜吳石等人。（資料照）國民黨主席鄭麗文參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思包括前高階共諜吳石等人。（資料照）

在國民黨裡，她幾乎是異類。她不是世襲家族的後代，沒有血緣神話的負擔；她也不是軍系或黨國世代的延伸，不需要向任何「反共精神」致敬。正因為如此，她能成為北京可以嘗試的新接口。

傳統的國民黨人，無論是郝龍斌、連勝文，甚至蔣萬安，都背負著「反共復國」的歷史影子。那是祖父輩的信仰，是他們再怎麼軟化也不能直接否定的歷史包袱。鄭麗文沒有這個包袱，她可以「主動」去做別人不敢做的事。

她的角色不是要立即說服所有人，而是要讓「不反共」這件事，第一次變得理直氣壯。

很多人誤以為中國的威脅永遠是「武力犯台」，但真正的威脅從來不是軍艦，而是話語。

當年鄧小平靠「一國兩制」欺騙了香港的民主派，現在習近平靠「和平與和解」改寫了台灣的語境，鄭麗文的獻花行動，就是語境改寫的開始。

她的成功與否並不重要，就算失敗，中國也損失不了什麼。

獨裁者的耐心，是民主社會無法比擬的。

時間是站在習近平那一邊的，他不用選舉，不怕民意，不受監督，民主社會需要短期的勝利；獨裁政權只需要長期的滲透。

因此，北京可以等待，一次不成，十年後再來，十年不成，就換一代人。

鄭麗文的「追思會」並非個人行動，而是一個政治語言的測試。它在測試：台灣社會對「共諜」這兩個字是否已經麻木？

鄭麗文的「和解論」正好迎合了這種倦怠，她不需要真正信仰什麼，只要看準群眾的惰性，就能成為時代的順流者。（資料照）鄭麗文的「和解論」正好迎合了這種倦怠，她不需要真正信仰什麼，只要看準群眾的惰性，就能成為時代的順流者。（資料照）

國民黨的支持者是否已能接受「不反共但愛國」的邏輯？如果能，下一步就是「反共不等於愛國」，而這正是中共最渴望的語境勝利。

對北京而言，最理想的局面不是強行統一，而是讓台灣自己忘記為何要反共。當反共變成過時的口號，當和平取代自由成為政治信仰，中國共產黨就已經贏了。

這一切之所以有效，原因其實殘酷：台灣社會已經出現了「思想的疲勞」。70年來的反共教育、30年的民主自由、10年的資訊戰，人們已經厭倦思考，渴望被簡單的「和平」麻醉。

鄭麗文的「和解論」正好迎合了這種倦怠，她不需要真正信仰什麼，只要看準群眾的惰性，就能成為時代的順流者。

卡繆說：「獨裁者最大的勝利，不是讓人害怕他，而是讓人模仿他。」鄭麗文的投降，並不是結束；而是獨裁進化後的試播集。

TikTok及鄭麗文向共諜致敬，交互震盪的結果，不反共的中國國民黨、加上投機的民眾黨、以及軟弱沒有行動能力的民進黨，編織成台灣末日的狂想曲。（路透檔案照）TikTok及鄭麗文向共諜致敬，交互震盪的結果，不反共的中國國民黨、加上投機的民眾黨、以及軟弱沒有行動能力的民進黨，編織成台灣末日的狂想曲。（路透檔案照）

她的角色，不在於改變什麼，而在於讓屈服變得看起來理性而高貴。「反共」被視為老派、過時、甚至激進，那才是中國真正的勝利，虛擬世界的TikTok短片，加上現實世界的鄭麗文向共諜致敬，交互震盪的結果，不反共的中國國民黨、加上投機、無腦的台灣民眾黨、以及軟弱沒有行動能力的民進黨，編織成台灣末日的狂想曲。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書