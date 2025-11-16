自由電子報
法操》【刑法小教室】外籍師出醉拳打路人遭逮捕，何謂「準現行犯」、「提審」？

「準現行犯」是指雖然犯罪行為已經結束，但仍有明確跡象可證明行為人剛剛犯罪，因此法律上視同現行犯處理。
法操FOLLAW

2025/11/16 08:30

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）

近日有則新聞報導指出，任職於台北市某私立國際學校的南非籍S姓教師，酒後行經中山區林森北路與長春路口時，因與路過的李姓男子發生「摩肩」碰撞，引發口角。不滿對方質問，S師竟當街揮拳毆人。李男隨即報警提告傷害，警方趕抵現場後，依準現行犯規定將S師逮捕。其後，S師不服逮捕程序，向台北地方法院聲請提審，但法官審理後認為逮捕並無不當，裁定駁回聲請；全案現依刑法傷害罪移送台北地檢署偵辦。

何謂「準現行犯」？

要知道什麼是「準現行犯」，要先知道何謂「現行犯」。根據刑事訴訟法第88條指出，犯罪在實施中或實施後即時發覺者，為現行犯（第二項）。若是行為人被追呼為犯罪人者，或是因持有兇器、贓物或其他物件，或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者，都以現行犯論處。

簡單來說，「準現行犯」是指雖然犯罪行為已經結束，但仍有明確跡象可證明行為人剛剛犯罪，因此法律上視同現行犯處理。若行為人犯罪後雖離開現場仍在附近被發現、被害人或目擊者當場指認、或身上有明顯犯罪痕跡或贓物者，均屬準現行犯。換句話說，就是雖然沒被當場抓包，但從證據與現場情況可清楚看出「他剛剛才犯案」，警方即可依法直接逮捕。

不論「現行犯」或是「準現行犯」，任何人都可以逕行逮捕，但一旦逮捕就要馬上送到警察局。

什麼是「提審」？

「提審」是一種保障人身自由的重要法律制度。根據憲法第8條第二項有關於正當法律程序的規定，當一個人被逮捕或拘禁後，若懷疑警方或檢察官的羈押沒有正當理由（例如逮捕不合法、被羈押太久或遭誤捕），本人、家屬或律師都可以向法院聲請「提審」。

簡單來說，法院收到聲請後，會立即把人帶到法官面前，親自審查逮捕是否合法、羈押是否有必要。如果發現不合法，法官可以當場裁定釋放。

這起案件，台北地方法院審理後認為，警方當時依準現行犯程序逮捕S姓外籍教師並無違法或不當之處，因此駁回其提審聲請。中山分局在完成筆錄詢問後，已將全案依傷害罪移送台北地檢署偵辦。

法操也提醒大眾，飲酒應適量，若發生爭執應保持冷靜，以理性方式處理，切勿因一時衝動而觸法。

本文經授權轉載自【法操】

