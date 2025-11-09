自由電子報
矢板明夫觀點》政黨領袖竟「追思叛徒」 踐踏自由陣營

國民黨主席鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思大會」，公開向中共間諜吳石致敬。這一行為，不僅挑戰歷史記憶，更是對台灣人民、對無數為自由與國家犧牲的將士的極大侮辱。
矢板明夫

矢板明夫

2025/11/09 21:00

◎ 矢板明夫

日前，國民黨主席鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思大會」，公開向中共間諜吳石致敬。這一行為，不僅挑戰歷史記憶，更是對台灣人民、對無數為自由與國家犧牲的將士的極大侮辱。

國民黨主席鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思大會」，公開向中共間諜吳石致敬，對台灣人民、為國家犧牲的將士是極大侮辱。（取自貼文）國民黨主席鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思大會」，公開向中共間諜吳石致敬，對台灣人民、為國家犧牲的將士是極大侮辱。（取自貼文）

吳石何人？他並非被誤殺的冤魂，而是潛伏在中華民國政府內部最高層級的共諜。1948年徐蚌會戰前，他身為參謀本部高官，將國軍最重要的作戰機密，包括「淮海戰場形勢圖」與「敵我兵力位置圖」，交給中共。

結果，國軍在那場戰役中損失慘重，50多萬人陣亡或被俘投降。黃百韜、邱清泉兩位將軍戰死疆場，中原淪陷、國民政府退守台灣。戰敗的主因之一，正是情報外洩。吳石的叛國行為，對中共而言是「首功」，對國民黨而言，卻是永難洗刷的恥辱。

更令人髮指的是，吳石隨國民政府來台後，仍繼續為中共蒐集情報。他向中共提供《台灣戰區防禦圖》、海防火力配置、空軍機場資料、軍官名冊、武器庫存、乃至未來游擊計畫等絕密情報，幾乎將台灣的軍事部署完整攤開在敵人眼前，陷台灣於危險之境。

吳石是中共「密使一號」，向中共提供《台灣戰區防禦圖》等絕密情報，陷台灣於危險之境。（取自貼文）吳石是中共「密使一號」，向中共提供《台灣戰區防禦圖》等絕密情報，陷台灣於危險之境。（取自貼文）

中共給他的代號是「密使一號」。他的所作所為，根本不是「冤案」，而是實實在在的叛國。然而，如今國民黨主席卻親赴馬場町，參加這場以「銘記歷史、兩岸同心、振興中華」為名的活動。

活動的主題「沉默的榮耀不再沉默」，正是中共官方宣傳的一部分。北京透過戲劇、紀念活動，美化吳石的形象，塑造他為「中共建國英烈」。如今，國民黨主席竟主動附和。這不僅混淆是非，更讓國民黨形同中共的政治附庸。鄭麗文身為政黨領袖，竟以「追思叛徒」的方式，踐踏自由陣營的記憶，這是對所有台灣人共同價值的背叛。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

