自由開講》警示型健康宣導策略恐失效 美學者建議採「鼓勵式」

◎ 鄭明德

時序進入冬天，政府加強各種疫苗接種的宣導；圖中人物為疾管署署長羅一鈞。（資料照）

時節進入冬天，政府加強各種疫苗接種的宣導；加上各種新型態疫苗的出現，政府的健康宣導廣告整年在電視上出現，隨時提醒人民不施打疫苗的嚴重後遺症。但長期以來在香菸包裝上貼警示圖片，到當前的疫苗宣導，這種引發人恐懼的策略，美國學者已指出其不妥適，建議可以做調整。

在香菸包裝上貼上各種吸菸後的警告照片，美國多數醫師曾認為，可以普遍降低人們吸菸的慾望。但當地心理學家根據實證研究發現，這種警示型的宣導策略往往造成反效果，實際上是更增強想吸菸者的吸菸慾望，因為這類警告照片的確造成吸菸者的恐懼，但能讓她／他們能夠平靜下來的方式竟然是再去抽菸，藉此逃避觀看警告照片後的負面感受。

美國心理學家指出，這類常見的健康宣導策略，我們認為有效，事實上卻常常造成嚴重的副作用，導致宣導策略的結果跟政府、健康專家的預期「背道而馳」。長期以來，政府及健康專家認為，引發恐懼、自我批判、自我羞恥的宣導策略，可以提升當事人身心健康的動機，但實證研究竟發現，這種宣導策略反而讓觀看者承載更多、更大的壓力，使她／他們更沮喪，更自暴自棄，最後她／他們選擇逃避，選擇更不健康的生活方式。

筆者看到這種觀點時，頗為震撼，原來美國研究人員已開始反省政府長期的健康宣導策略。我們可以多參考其觀點，對於冬季的疫苗施打宣導，或許可以採取溫暖的規勸方式，或者小禮品、紀念品的鼓勵方式，這樣政府的健康宣導效果可能會更好。

建議政府對冬季的疫苗施打宣導，可以採取溫暖規勸，或以發送小禮品鼓勵的方式，效果可能會更好。（圖取自shutterstock）

（作者為臺北城市科技大學企業管理系教授）

